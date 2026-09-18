Dự kiến bỏ điểm cộng IELTS từ năm 2027: Chứng chỉ ngoại ngữ còn được dùng thế nào?

(GLO)- Bộ GD&ĐT dự kiến điều chỉnh quy định tuyển sinh đại học từ năm 2027, trong đó không cho phép các trường tự quy định điểm cộng đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ, thành tích hoặc tiêu chí bổ sung.

Thay đổi này đặt ra những yêu cầu mới đối với việc sử dụng chứng chỉ IELTS và các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong xét tuyển đại học.

Bộ GD&ĐT đề xuất không áp dụng điểm cộng do các cơ sở đào tạo tự quy định đối với thành tích, chứng chỉ hoặc tiêu chí bổ sung. Ảnh minh họa: H.V/PNVN

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định tuyển sinh các cấp, thời gian đến hết ngày 23-9. Dự thảo được xây dựng nhằm đơn giản hóa thủ tục, nâng cao chất lượng tuyển sinh thông qua việc đồng bộ hóa phương thức xét tuyển.

Theo đề xuất, từ năm 2027, thí sinh chỉ còn được hưởng điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng chính sách. Các trường đại học sẽ không được tự quy định điểm cộng cho thành tích, chứng chỉ ngoại ngữ hoặc những tiêu chí bổ sung khác.

Quy định này nếu được ban hành sẽ chấm dứt việc cộng thêm điểm xét tuyển cho thí sinh có chứng chỉ IELTS, giải học sinh giỏi và một số thành tích khác theo cơ chế riêng của từng trường.

Theo phân tích của Bộ GD&ĐT, việc tự quy định điểm cộng phát sinh nhiều bất cập như: gây mất bình đẳng do khoảng cách điều kiện kinh tế và địa bàn; mức quy đổi chứng chỉ không đồng nhất giữa các trường; 1 năng lực bị ghi nhận trùng lặp 2 lần, đồng thời làm sai lệch kết quả ở nhóm thí sinh điểm cao.

Thay vì cộng điểm ngoài thang đo, các chứng chỉ ngoại ngữ sẽ được quy đổi trực tiếp thành điểm môn học tương ứng trong tổ hợp, hoặc dùng làm điều kiện cần cho các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh. Nguyên tắc cốt lõi được xác lập là mỗi năng lực chỉ được ghi nhận 1 lần, theo cùng quy tắc công khai cho mọi thí sinh.

Bên cạnh bỏ điểm cộng IELTS, việc siết phương thức xét tuyển theo mỗi ngành cũng được Bộ GD&ĐT hướng đến. Theo lộ trình dự thảo đề xuất, đến năm 2027, mỗi ngành hoặc chương trình đào tạo chỉ được áp dụng tối đa 3 phương thức xét tuyển.

Từ năm 2028, con số này sẽ giảm xuống còn duy nhất 1 phương thức xét tuyển cho từng ngành, từng chương trình đào tạo, ngoại trừ chỉ tiêu xét tuyển thẳng và cử tuyển.

Ở cấp cơ sở đào tạo, mỗi trường vẫn được sử dụng tối đa 5 phương thức xét tuyển chung.

Đây là lộ trình mở ra cơ hội để từng ngành học tự lựa chọn công cụ đánh giá phù hợp nhất, hoàn toàn không bắt buộc toàn bộ hệ thống phải áp dụng chung 1 kết quả duy nhất. Mỗi phương thức khi công bố phải bảo đảm mọi thí sinh đủ điều kiện đều có thể tham gia, công khai tiêu chí và áp dụng chung một thang điểm.

Các kết quả thi đánh giá năng lực, học bạ hay chứng chỉ ngoại ngữ vẫn có thể được tích hợp minh bạch trong phương thức đã công bố của nhà trường.