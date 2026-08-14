Đánh giá đề thi lại môn Ngữ văn tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang

Các giáo viên có nhận xét đề thi lại môn Ngữ văn tại điểm thi tốt nghiệp THPT Trường THPT chuyên Tuyên Quang vào sáng nay (14-8).

Giáo viên Đỗ Đức Anh, Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh) nhận xét đề thi lại môn Ngữ văn tại Tuyên Quang có cấu trúc, thể loại, hệ thống câu hỏi tương tự đề thi chính thức.

Các thí sinh vào điểm thi từ sáng sớm nay để bắt đầu môn thi đầu tiên là Ngữ văn. Ảnh: Long Quyền

Ngữ liệu đọc hiểu đề thi lần này dễ hiểu hơn lần thi của thí sinh cả nước.

Nếu đề thi tốt nghiệp THPT vào ngày 11-12/6 vừa qua của học sinh cả nước là một đề thi "hướng ngoại" - nhìn vào công nghệ, AI, đổi mới, những con người có khả năng xoay chuyển thế giới thì đề thi lại môn ngữ văn của điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang khá "hướng nội", có nội dung trở về với bản sắc, sự trung thực, ký ức và cánh đồng tuổi thơ.

Giáo viên Đỗ Đức Anh đánh giá đề thi lại môn ngữ văn của điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang mềm hơn, đẹp hơn về cảm xúc và vừa sức học sinh hơn. Còn đề lần 1 táo bạo hơn, hiện đại hơn và khả năng phân hóa tư duy mạnh hơn.

Còn một giáo viên tại khu vực TP. Hồ Chí Minh nhận xét, đề thi lại môn Ngữ văn của Trường THPT chuyên Tuyên Quang và đề thi tốt nghiệp THPT 2026 trước đó có sự tương đồng về cấu trúc nhưng khác biệt khá rõ về độ khó.

Cả hai đều gồm hai phần đọc hiểu 4 điểm và viết 6 điểm; phần viết đều có đoạn nghị luận xã hội khoảng 200 chữ và bài nghị luận văn học khoảng 600 chữ.

Tuy nhiên, đề thi lại của Trường THPT chuyên Tuyên Quang có phần khó hơn, thể hiện ở ngữ liệu có chiều sâu và các câu hỏi đòi hỏi học sinh phải huy động nhiều hơn năng lực đọc hiểu, khái quát và suy luận.

Văn bản "Những "mặt trận vô hình" của an ninh văn hóa" chứa nhiều khái niệm như an ninh phi truyền thống, tác động xuyên biên giới, hấp thụ, chuyển hóa..., đòi hỏi học sinh phải hiểu mạch lập luận và diễn giải theo suy nghĩ của mình.

Trong khi đó, văn bản về máy in Gutenberg ở đề tốt nghiệp THPT 2026 có mạch triển khai tương đối rõ, các luận điểm được tổ chức theo trình tự dễ nhận diện hơn.

Ở phần nghị luận xã hội, mức độ chênh lệch không lớn bởi cả hai đề đều đặt ra những vấn đề gần gũi với người trẻ đó là trách nhiệm khi tạo lập, chia sẻ thông tin và khát vọng tạo nên những "Steve Jobs Việt Nam".

Sự khác biệt rõ hơn ở câu nghị luận văn học. Văn bản "Những chiếc lá" của nhà thơ Nguyễn Đình Thi có hệ thống hình ảnh tương đối rõ ràng để tiếp cận, còn "Cánh đồng tuổi thơ" của tác giả Trịnh Thanh Sơn đòi hỏi học sinh khám phá sâu hơn mối quan hệ giữa ký ức, quê hương, lao động và hành trình trưởng thành; đặc biệt là tầng nghĩa biểu tượng của hình ảnh "cánh đồng".

Nhìn chung, đề thi lại môn ngữ văn có khó hơn đề tốt nghiệp THPT một chút do yêu cầu đọc sâu và tư duy ở mức cao hơn. Tuy vậy, thí sinh sẽ có nhiều thuận lợi hơn vì các em chủ yếu ôn 2 dạng văn bản: đọc hiểu nghị luận và viết văn bản thơ và nắm được Rubric đáp án từ đề thi tốt nghiệp THPT trước đó.

Đề thi môn Ngữ văn kỳ thi lại tốt nghiệp THPT tại cụm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang sáng nay. Ảnh: Long Quyền

Theo Bích Thanh (thanhnien.vn)