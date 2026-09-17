Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Khởi tố đối tượng ở phường Diên Hồng bán gần 750 đôi dép CROCS giả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 1 đối tượng ở phường Diên Hồng về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp vì bán gần 750 đôi dép CROCS giả.

Trước đó, ngày 10-9, qua nguồn tin nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 11 (Chi cục quản lý thị trường tỉnh) tiến hành kiểm tra, hộ kinh doanh Trần Mạnh Hùng ở số 19 Nguyễn Văn Cừ (phường Diên Hồng).

khoi-to-doi-tuong-o-phuong-dien-hong-ban-gan-750-doi-dep-crocs-gia.jpg
Cửa hàng của Ngân đang bày bán gần 750 đôi dép CROCS giả. Ảnh: Ngọc Trâm

Cơ sở này do ông Trần Mạnh Hùng (SN 1986) đứng tên chủ hộ, vợ ông Hùng là Tạ Thị Ngân (SN 1990) là người trực tiếp điều hành hoạt động.

Tại thời điểm kiểm tra, hộ kinh doanh Trần Mạnh Hùng đang hoạt động bình thường, có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (UBND phường Diên Hồng) cấp ngày 14-11-2025.

Quá trình kiểm tra, đoàn công tác phát hiện tại địa điểm trên đang bán hàng hóa là dép CROCS, với số lượng 748 đôi các loại gắn nhãn hiệu chữ và hình CROCS trực tiếp trên sản phẩm, không thể bóc tách, tháo rời.

Nhãn hiệu này giống với nhãn hiệu chữ và hình CROCS đang được bảo hộ tại Việt Nam do Công ty TNHH MTV thương mại thời trang tổng hợp GTF phân phối độc quyền.

Tổng số tiền trên giá niêm yết của hộ kinh doanh Trần Mạnh Hùng hơn 273 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan Công an nhận thấy số hàng hóa trên có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, song Ngân không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

luc-luong-chuc-nang-da-thu-giu-toan-bo-so-hang-gia-anh-ngoc-tram.jpg
Lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ số hàng giả. Ảnh: Ngọc Trâm

Qua căn cứ các kết quả giám định cùng chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định Ngân đã có hành vi mua, bày bán hàng hóa là 748 đôi dép chưa qua sử dụng, giả mạo nhãn hiệu “CROCS” để bán thu lợi.

Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Ngân về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Pháp luật

(GLO)- Sáng 15-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Quốc Hoàng (SN 1993, trú xã Tây Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Tin tức

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Tin tức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Hai anh em vác dao chém người cùng lãnh án

Hai anh em ra tòa lãnh án về tội giết người

Tin tức

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Siu Lưu (SN 2004) 9 năm tù về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Siu Luyên (SN 2001) 7 năm tù về tội “Giết người”. Cả 2 bị cáo đều ở xã Ia Boòng.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

Tin tức

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Tin tức

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Công ty Việt Mỹ liên quan vụ Thứ trưởng Bộ Y tế và những gói thầu hàng trăm tỷ đồng

Công ty Việt Mỹ liên quan vụ Thứ trưởng Bộ Y tế và những gói thầu hàng trăm tỷ đồng

Tin tức

(GLO)- Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ - doanh nghiệp liên quan vụ án khiến Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị khởi tố, bắt tạm giam - từng tham gia và trúng nhiều gói thầu cung cấp thiết bị y tế tại các bệnh viện trên cả nước, trong đó có 2 gói thầu tại Gia Lai với tổng giá trị 160,7 tỷ đồng.

null