Khởi tố đối tượng ở phường Diên Hồng bán gần 750 đôi dép CROCS giả

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 1 đối tượng ở phường Diên Hồng về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp vì bán gần 750 đôi dép CROCS giả.

Trước đó, ngày 10-9, qua nguồn tin nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 11 (Chi cục quản lý thị trường tỉnh) tiến hành kiểm tra, hộ kinh doanh Trần Mạnh Hùng ở số 19 Nguyễn Văn Cừ (phường Diên Hồng).

Cửa hàng của Ngân đang bày bán gần 750 đôi dép CROCS giả. Ảnh: Ngọc Trâm

Cơ sở này do ông Trần Mạnh Hùng (SN 1986) đứng tên chủ hộ, vợ ông Hùng là Tạ Thị Ngân (SN 1990) là người trực tiếp điều hành hoạt động.

Tại thời điểm kiểm tra, hộ kinh doanh Trần Mạnh Hùng đang hoạt động bình thường, có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (UBND phường Diên Hồng) cấp ngày 14-11-2025.

Quá trình kiểm tra, đoàn công tác phát hiện tại địa điểm trên đang bán hàng hóa là dép CROCS, với số lượng 748 đôi các loại gắn nhãn hiệu chữ và hình CROCS trực tiếp trên sản phẩm, không thể bóc tách, tháo rời.

Nhãn hiệu này giống với nhãn hiệu chữ và hình CROCS đang được bảo hộ tại Việt Nam do Công ty TNHH MTV thương mại thời trang tổng hợp GTF phân phối độc quyền.

Tổng số tiền trên giá niêm yết của hộ kinh doanh Trần Mạnh Hùng hơn 273 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan Công an nhận thấy số hàng hóa trên có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, song Ngân không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ số hàng giả. Ảnh: Ngọc Trâm

Qua căn cứ các kết quả giám định cùng chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định Ngân đã có hành vi mua, bày bán hàng hóa là 748 đôi dép chưa qua sử dụng, giả mạo nhãn hiệu “CROCS” để bán thu lợi.

Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Ngân về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.