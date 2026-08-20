Tạm giữ xe chở gỗ không có hóa đơn chứng từ tại Ayun Pa

(GLO)- Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) vừa lập biên bản tạm giữ 1 xe ô tô chở gỗ không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ tại phường Ayun Pa.

Theo đó, khoảng 22 giờ 14 phút ngày 16-8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên đường Trần Hưng Đạo (phường Ayun Pa), Đội CSGT đường bộ số 1 đã phát hiện xe tải BKS 82H-002.24 có dấu hiệu vi phạm nên đã yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Trên thùng xe chở nhiều gỗ không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: Văn Long

Quá trình kiểm tra xác định chiếc xe trên do ông Dương Văn Linh (SN 1988, trú tại xã Đắk Hà, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển. Trên xe có chở 7 lóng gỗ tròn, chủng loại gỗ dầu ước tính có khối lượng 11,865 m3. Ngoài ra còn có 17 lóng gỗ dầu có hình thù phức tạp khác có trọng lượng khoảng 1 tấn.

Khi làm việc, tài xế đã không xuất trình giấy tờ, hóa đơn chứng từ nguồn gốc, xuất xứ lâm sản. Ông Linh khai chỉ nhận chở hàng và giao hàng qua điện thoại nên không nắm rõ danh tính người giao hàng và nhận hàng. Trong quá trình làm việc, tài xế tự ý bỏ đi, không tiếp tục phối hợp xử lý.

Tạm giữ chiếc xe tải chở gỗ không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: Văn Long

Đội CSGT đường bộ số 1 đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Ayun Pa kiểm kê, lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện và chuyển hồ sơ đến các đơn vị liên quan để tiếp tục xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.