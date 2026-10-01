Khởi tố Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang cùng 40 người trong vụ sai phạm thi tốt nghiệp THPT

(GLO)- Ông Vũ Đình Hưng - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang cùng 40 bị can đã bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Chiều tối 1-10, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác Công an quý III/2026, nhiệm vụ công tác trọng tâm các tháng tiếp theo. Tại họp báo, lãnh đạo Cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an) cho biết, đến nay đã khởi tố 41 bị can trong vụ án gian lận thi cử tại Trường chuyên Tuyên Quang.

Tất cả các bị can cùng bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Ông Vũ Đình Hưng. Ảnh: TQO/VnExpress

Đại diện Cơ quan An ninh điều tra cũng thông tin, đơn vị đang tập trung lực lượng khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, với tinh thần “không có vùng cấm và không có ngoại lệ”.

Kết quả điều tra đến nay xác định, trong quá trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, các bị can đã bàn bạc với nhau cách thức tạo điều kiện cho các thí sinh đạt kết quả cao.

Các sai phạm gồm: Bố trí giám thị coi thi và đánh số báo danh cho các thí sinh tại các phòng thi để các thí sinh được hỗ trợ nhau trong quá trình làm bài thi; giám thị coi thi tạo điều kiện cho các thí sinh được trao đổi trong quá trình làm bài thi; chỉ đạo giáo viên giải đề thi và trực tiếp vào phòng thi nhắc đáp án, hướng dẫn cho các thí sinh làm bài thi.

Sai phạm bị phát hiện sau khi kết quả thi môn Toán tại điểm thi này xuất hiện nhiều điểm số bất thường. Trong 328 thí sinh, 146 em đạt điểm 10 và 299 em đạt từ 9 điểm trở lên. Điểm trung bình của nhóm thí sinh tại đây là 9,58, cao nhất cả nước.

Do nhiều người liên quan, chưa cụ thể hóa được sai phạm, Bộ GD&ĐT cho 326 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang thi lại; kết quả thi lần 2 giảm ở tất cả môn, trong đó môn Toán không có điểm 10 nào.

Ông Vũ Đình Hưng từng giữ vai trò Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang, đồng thời là Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của tỉnh, chịu trách nhiệm phối hợp điều hành các nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến kỳ thi.

Trước đó, ngày 9-8-2026, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Đình Hưng - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang kể từ ngày 10-8, thời hạn không quá 30 ngày làm việc.