Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Gia Lai: Bắt đối tượng tàng trữ trái phép gần 2 gam ma túy đá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Công an xã Chư Prông phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) vừa bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép gần 2 gam ma túy đá.

Theo đó, qua công tác nắm bắt tình hình, quản lý đối tượng, Công an xã Chư Prông phát hiện Đào Trung Nguyên (SN 2001, trú tại làng Bạc 2, xã Chư Prông) có biểu hiện tàng trữ trái phép chất ma túy.

bat-doi-tuong-tang-tru-trai-phep-gan-2-gam-ma-tuy-da.jpg
Đối tượng Nguyên đã tàng trữ trái phép gần 2 gam ma túy đá. Ảnh: Quang Hưng

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 28-9, các trinh sát của Công an xã Chư Prông và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện Nguyên đang ở tại đường liên thôn của làng Bạc.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện Nguyên đang cất giấu 1 ống nhựa bên trong chứa chất tinh thể màu trắng mà đối tượng khai là ma túy đá.

Tiếp tục khám xét nhà của đối tượng, các trinh sát đã thu giữ thêm 2 gói tinh thể màu trắng, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá.

doi-tuong-nguyen-cung-so-ma-tuy-cat-giau-tai-nha-anh-quang-hung.jpg
Đối tượng Nguyên cùng số ma túy cất giấu tại nhà. Ảnh: Quang Hưng

Tại cơ quan Công an, Nguyên khai nhận đã mua số ma túy trên của 1 đối tượng chưa xác định danh tính ở khu vực dốc Hàm Rồng (xã Ia Băng) về để sử dụng. Qua giám định, số ma túy thu giữ của Nguyên có trọng lượng 1,8455 gam.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Nguyên về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Tin tức

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Tin tức

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Tin tức

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

Tin tức

(GLO)- Đúng 8 giờ ngày 6-10, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Đồng Nai sẽ xét xử công khai Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) về 2 tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng trong vụ 3 mẹ con bị sát hại. Người yêu cũ của bị cáo cũng được triệu tập đến phiên tòa.

null