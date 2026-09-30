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Một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố để điều tra hành vi làm nhục nhà văn Gào

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NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- Ngày 29-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Cát Tường (SN 1989, trú xã Tây Sơn) để điều tra về hành vi làm nhục người khác, sau khi xác minh đơn tố giác của bà Vũ Phương Thanh, tức nhà văn Gào.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai nhận được đơn tố cáo của bà Vũ Phương Thanh về việc: Từ năm 2018 đến năm 2025, bà Thanh liên tục bị một số cá nhân trong hội nhóm antifan trên các nền tảng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ các nội dung mang tính công kích, bôi nhọ, xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín cá nhân và hoạt động kinh doanh của gia đình.

Bà Thanh xác định cá nhân trực tiếp, chủ chốt thực hiện hành vi trên là bà Trần Cát Tường. Cụ thể, người này sử dụng tài khoản Facebook “Tường KN”, tham gia điều hành, quản trị viên trong các hội nhóm anti quy mô lớn để đăng tải bài viết, hình ảnh quy kết sai sự thật cho bà Thanh về nhiều hành vi: giật chồng, quỵt tiền, kinh doanh mại dâm, bán thuốc giả, trốn nợ… nhằm hạ thấp nhân phẩm, triệt hạ uy tín.

Bà Thanh cũng tố cáo bà Trần Cát Tường khủng bố tinh thần, nhắn tin trực tiếp qua Zalo, Facebook với lời lẽ thô tục, phản cảm, sau đó chụp màn hình gửi vào các nhóm kín để kích động đám đông công kích bà Thanh.

Đồng thời cho người theo dõi, chụp lén con bà Thanh tại trường học, rải truyền đơn đòi nợ bịa đặt, ném chất bẩn vào nơi làm việc của người thân bà Thanh.

Các nội dung tin nhắn của bà Trần Cát Tường đã được bà Thanh lập vi bằng và gửi kèm đơn tố cáo đến cơ quan Công an.

Ngày 21-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Cát Tường để điều tra làm rõ hành vi trên.

Bà Vũ Phương Thanh (SN 1988, trú phường Thanh Xuân, TP. Hà Nội) được biết đến với bút danh Gào, từng xuất bản nhiều tác phẩm văn học và có nhiều năm hoạt động trên mạng xã hội.

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