Chư Pưh kiện toàn lực lượng bảo vệ an ninh ở cơ sở

(GLO)- Chiều 29-9, UBND xã Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) tổ chức Lễ ra mắt, kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sau khi sắp xếp, tổ chức lại các thôn, làng trên địa bàn.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an xã công bố các quyết định của UBND xã về kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Theo đó, xã giải thể 26 tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại các thôn trước khi sắp xếp; cho thôi tham gia đối với các thành viên thuộc các tổ cũ; đồng thời thành lập các tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại 13 thôn sau sắp xếp và công nhận thành viên của các tổ mới.

Trao quyết định thành lập các tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại các thôn. Ảnh: P.N

Việc kiện toàn lực lượng nhằm bảo đảm tổ chức, hoạt động phù hợp với địa bàn dân cư sau sắp xếp, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng quần chúng trong hỗ trợ Công an xã nắm tình hình, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật và tham gia xử lý các vụ việc về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa bàn xã Chư Pưh an toàn, ổn định.