Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Chư Pưh kiện toàn lực lượng bảo vệ an ninh ở cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHẠM NGỌC PHẠM NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 29-9, UBND xã Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) tổ chức Lễ ra mắt, kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sau khi sắp xếp, tổ chức lại các thôn, làng trên địa bàn.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an xã công bố các quyết định của UBND xã về kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Theo đó, xã giải thể 26 tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại các thôn trước khi sắp xếp; cho thôi tham gia đối với các thành viên thuộc các tổ cũ; đồng thời thành lập các tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại 13 thôn sau sắp xếp và công nhận thành viên của các tổ mới.

trao-quyet-dinh-thanh-lap-cac-to-bao-ve-an-ninh-trat-tu-o-co-so-tai-cac-thon.jpg
Trao quyết định thành lập các tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại các thôn. Ảnh: P.N

Việc kiện toàn lực lượng nhằm bảo đảm tổ chức, hoạt động phù hợp với địa bàn dân cư sau sắp xếp, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng quần chúng trong hỗ trợ Công an xã nắm tình hình, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật và tham gia xử lý các vụ việc về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa bàn xã Chư Pưh an toàn, ổn định.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Chư Pưh: Ðiểm đến của các dự án năng lượng tái tạo

Chư Pưh: Ðiểm đến của các dự án năng lượng tái tạo

(GLO)- Hội tụ điều kiện tự nhiên thuận lợi, xã Chư Pưh đang đứng trước “cơ hội kép” thu hút dòng vốn đầu tư cho các dự án năng lượng tái tạo khi Quy hoạch điện VIII được triển khai cùng với chủ trương thu hút đầu tư mạnh mẽ của tỉnh Gia Lai.

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Tin tức

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Tin tức

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

Tin tức

(GLO)- Đúng 8 giờ ngày 6-10, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Đồng Nai sẽ xét xử công khai Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) về 2 tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng trong vụ 3 mẹ con bị sát hại. Người yêu cũ của bị cáo cũng được triệu tập đến phiên tòa.

Khắc phục hơn 108 tỷ đồng, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thêm tình tiết có lợi

Khắc phục hơn 108 tỷ đồng, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thêm tình tiết có lợi

Tin tức

(GLO)- Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã khắc phục xong khoản tiền hơn 108 tỷ đồng theo nghĩa vụ bồi thường được tuyên trong bản án sơ thẩm. Đây là tình tiết mới được xem xét tại phiên phúc thẩm, trong bối cảnh bà Tiến kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và cho hưởng án treo.

null