Chư Pưh: Ðiểm đến của các dự án năng lượng tái tạo

(GLO)- Hội tụ điều kiện tự nhiên thuận lợi, xã Chư Pưh đang đứng trước “cơ hội kép” thu hút dòng vốn đầu tư cho các dự án năng lượng tái tạo khi Quy hoạch điện VIII được triển khai cùng với chủ trương thu hút đầu tư mạnh mẽ của tỉnh Gia Lai.

Giàu tiềm năng để phát triển điện gió

Theo các kết quả khảo sát chuyên ngành, ở độ cao 80-120 m, tốc độ gió trung bình khoảng 6-6,5 m/s, lượng gió mạnh và không chênh lệch nhiều qua các tháng, xã Chư Pưh rất phù hợp để phát triển điện gió. Đây cũng là khu vực nằm trong vùng có cường độ bức xạ mặt trời cao của khu vực Tây Nguyên với số giờ nắng trung bình từ 2.200-2.500 giờ/năm.

Bên cạnh đó, trên địa bàn xã hiện có 2 đường dây 500 kV mạch 1 và mạch 2 đi qua, 1 đường dây 220 kV và 1 trạm biến áp 110 kV tạo nhiều thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư vào phát triển các dự án điện gió quy mô lớn.

Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 1. Ảnh: Hà Duy

Hiện trên địa bàn có 21 dự án năng lượng tái tạo đang hoạt động là Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 1, Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 2 (tổng công suất 100 MW) và 19 dự án điện mặt trời với tổng công suất 19,9 MW.

Ông Nguyễn Lê Anh Khoa - Phó Giám đốc Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 1 - cho biết: Doanh nghiệp (DN) đã khảo sát kỹ càng để quyết định chọn Chư Pưh làm nơi triển khai dự án. DN cũng được chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án đi vào hoạt động.

Hiện xã Chư Pưh đang được hàng loạt DN lớn đặt vấn đề đầu tư lĩnh vực năng lượng tái tạo. Có thể kể tới như: Nhà máy điện gió Ia Boong với công suất 50 MW; Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 3 và Nhơn Hòa 4, mỗi dự án có công suất 42 MW; Nhà máy điện gió Ia Le 2 với công suất 42 MW, Nhà máy điện gió TNE3 với công suất 45 MW; Nhà máy điện gió Ia Ko 1 với công suất 42 MW và dự án điện mặt trời nổi kết hợp pin lưu trữ công suất 20 MW. Tổng công suất các dự án năng lượng tái tạo đăng ký đầu tư trong năm 2026 khoảng 283 MW.

Ông Nguyễn Văn Hoàng - Giám đốc Công ty CP Năng lượng xanh Thiên Phát (Hà Nội) - đơn vị đang khảo sát đầu tư dự án điện gió tại xã Chư Pưh, nhận định: “So với các địa phương khác, Chư Pưh có quỹ đất tương đối lớn, địa hình thuận lợi và mức độ cạnh tranh chưa quá cao. Đây là yếu tố rất quan trọng với nhà đầu tư năng lượng tái tạo - lĩnh vực đòi hỏi diện tích và điều kiện tự nhiên đặc thù”.

Theo ông Siu Y Bé - Chủ tịch UBND xã Chư Pưh, địa phương đã chủ động rà soát quỹ đất, cập nhật quy hoạch sử dụng đất, đồng thời phối hợp với các sở, ngành để tháo gỡ vướng mắc trong quá trình tiếp cận đầu tư.

Hiệu quả đa chiều

Các dự án năng lượng tái tạo sản xuất nguồn điện sạch, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Với một địa phương như Chư Pưh, giá trị mang lại còn lớn hơn thế. Cụ thể, các dự án năng lượng tái tạo thường có tổng mức đầu tư lớn, tạo nguồn thu ngân sách ổn định thông qua thuế và phí. Bên cạnh đó là cơ hội việc làm cho người lao động địa phương từ giai đoạn xây dựng đến vận hành.

Cánh đồng điện gió Nhơn Hòa 1 bên chân ruộng Plei Thơ Ga. Ảnh: Hà Duy

Ông Kpă Suê (thôn Thơh Ga A) chia sẻ: “Khi có Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 1, hệ thống giao thông nông thôn được mở rộng, nâng cấp, bà con đi làm đồng rất thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới. Việc phát triển du lịch cũng có chuyển biến khi nhiều bạn trẻ đến đây để thăm thú những cảnh đẹp như: Thác Chuồng Bò, thác Ia Nhí, núi Chư Don, hồ thủy lợi Plei Thơ Ga…”.

Khi các dự án lớn được triển khai, hệ thống hạ tầng giao thông, điện, viễn thông… cũng sẽ được nâng cấp. Điều này tạo nền tảng để thu hút thêm các ngành nghề khác, từ công nghiệp phụ trợ đến dịch vụ.

Ông Siu Y Bé cho hay: Tại Quyết định số 537/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chung xã Chư Pưh xác định Chư Pưh là một trong các xã đóng vai trò trung tâm trong ngành công nghiệp năng lượng tái tạo của vùng Tây Gia Lai. Phát triển năng lượng tái tạo không chỉ là câu chuyện của DN mà còn là cơ hội để địa phương chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Vì vậy, xã đang tích cực tiếp xúc và làm việc với các nhà đầu tư để có thể thu hút thành công các dự án.

Mới đây, UBND tỉnh đã phê duyệt kết quả mời quan tâm của nhà đầu tư tham gia đăng ký đầu tư đối với một số dự án điện gió, điện mặt trời tại khu vực phía Tây tỉnh, trong đó có một số dự án trên địa bàn xã Chư Pưh gồm: Dự án Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 3 với diện tích 27 ha, công suất 42 MW, tổng vốn 1.720 tỷ đồng; Dự án Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 4 với diện tích 27,3 ha, công suất 42 MW, tổng vốn 1.678 tỷ đồng; Dự án Nhà máy điện gió Ia Ko 1 và Dự án Nhà máy điện gió Ia Ko 2 với tổng diện tích 54 ha, tổng công suất 84 MW, tổng vốn 2.962 tỷ đồng.

Chư Pưh đang đứng trước cơ hội hiếm có. Nếu tận dụng tốt cơ hội, xã có thể trở thành hình mẫu về phát triển năng lượng tái tạo gắn với phát triển KT-XH bền vững ở khu vực Tây Nguyên.