Gia Lai: Dự án Điện gió Ia Pech và Ia Pech 2 chính thức vận hành thương mại toàn phần

(GLO)- Sáng 30-1, tại xã Gào (tỉnh Gia Lai), Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng Xanh Gia Lai (Tập đoàn SPIC) tổ chức Lễ công bố và chúc mừng vận hành thương mại toàn phần (COD) Dự án Điện gió Ia Pech và Ia Pech 2, đánh dấu việc dự án chính thức hòa lưới điện quốc gia với toàn bộ công suất.

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế; đại diện các sở, ngành, địa phương; cùng đông đảo cán bộ, kỹ sư, người lao động và người dân vùng dự án.

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố Dự án Điện gió Ia Pech và Ia Pech 2 chính thức vận hành thương mại toàn phần. Ảnh: Mạnh Hà

Dự án Điện gió Ia Pech và Ia Pech 2 có tổng công suất 99 MW, gồm 30 tuabin gió với công suất 3,3 MW mỗi trụ; được xây dựng trên địa bàn 3 xã Ia Grai, Gào và Ia Hrung của tỉnh Gia Lai.

Sau thời gian thi công, hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật và đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu theo quy định, dự án đã chính thức vận hành thương mại toàn phần, cung cấp nguồn điện sạch, ổn định cho hệ thống điện quốc gia.

Theo tính toán, mỗi năm, dự án cung cấp khoảng 220 triệu kWh điện, góp phần giảm phát thải hàng trăm nghìn tấn CO 2 , giảm áp lực cung - cầu điện cho khu vực Tây Nguyên; đồng thời, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế phát biểu chúc mừng tại Lễ công bố. Ảnh: Mạnh Hà

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế chúc mừng chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan; đồng thời, ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, việc đưa dự án vào vận hành có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng xanh và bền vững; đồng thời, đề nghị chủ đầu tư tiếp tục chú trọng công tác vận hành an toàn, ổn định, phát huy hiệu quả dự án trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (thứ 2 từ trái sang) cùng chủ đầu tư tham quan dự án. Ảnh: Mạnh Hà

Lễ công bố vận hành thương mại toàn phần Dự án Điện gió Ia Pech và Ia Pech 2 là dấu mốc quan trọng, khẳng định hiệu quả hợp tác giữa doanh nghiệp và địa phương trong phát triển năng lượng tái tạo; hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và chuyển đổi xanh của tỉnh Gia Lai trong thời gian tới.

Với mong muốn chia sẻ khó khăn, mang đến không khí ấm áp, nghĩa tình trong dịp đầu xuân mới, dịp này, Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng Xanh Gia Lai đã trao tặng 150 suất quà an sinh xã hội cho các địa phương nơi dự án đóng chân.

Trong đó, 100 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) được trao tặng cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; 50 suất quà được trao cho các thôn, làng thuộc 3 xã Ia Grai, Gào và Ia Hrung.

Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng xanh trao quà cho các hộ nghèo. Ảnh: Mạnh Hà

Trước đó, Công ty cũng phối hợp cùng địa phương tổ chức “Giải kéo co hữu nghị đón xuân SPIC” với sự tham gia của các đội đến từ các xã nơi dự án đóng chân và đại diện doanh nghiệp.

Giải đấu diễn ra trong không khí sôi nổi, đoàn kết, góp phần tạo không khí vui tươi, gắn kết giữa chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân.