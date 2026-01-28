Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế tiếp xã giao Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

LỆ XUÂN
(GLO)- Sáng 28-1, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã tiếp xã giao đoàn công tác do Tiến sĩ Vipra Pandey - Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế bày tỏ vui mừng khi đón đoàn công tác Tổng lãnh sự quán Ấn Độ; đồng thời, thông tin với đoàn về công cuộc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính được triển khai trên phạm vi cả nước, trong đó có tỉnh Gia Lai.

dong-chi-nguyen-huu-que-tinh-uy-vien-pho-chu-tich-ubnd-tinh-tiep-xa-giao-doan-cong-tac-dai-su-quan-an-do-tai-tp-ho-chi-minh.jpg
Quang cảnh buổi tiếp xã giao tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Dũng Nhân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Sau sáp nhập, Gia Lai có quy mô lớn hơn, nguồn lực dồi dào hơn. Hạ tầng cũng từng bước được hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực như: nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, thương mại, du lịch và giao lưu văn hóa.

Hiện nay, toàn tỉnh có 111 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 2,7 tỷ USD; trong đó có 6 dự án của Ấn Độ với tổng vốn đăng ký gần 8,3 triệu USD.

Riêng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh sang thị trường Ấn Độ đạt gần 4 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu từ thị trường Ấn Độ đạt 10 triệu USD.

dong-chi-nguyen-huu-que-tinh-uy-vien-pho-chu-tich-ubnd-tinhbia-phai-tiep-xa-giao-ong-vipra-pandey-tong-lanh-su-an-do-tai-tp-ho-chi-minh.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa phải) tiếp đón Tiến sĩ Vipra Pandey - Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Dũng Nhân

Tiến sĩ Vipra Pandey - Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh mong muốn đẩy mạnh hợp tác đầu tư, thương mại với tỉnh Gia Lai trong thời gian tới. Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh sẵn sàng làm cầu nối hỗ trợ doanh nghiệp Ấn Độ tìm hiểu môi trường đầu tư, kết nối hợp tác với doanh nghiệp địa phương.

cac-dai-bieu-chup-anh-luu-niem-tai-chuong-trinh-lam-viec.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Dũng Nhân

Kết thúc buổi tiếp, lãnh đạo tỉnh Gia Lai và đoàn công tác Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh đã trao tặng quà lưu niệm, thể hiện tình cảm hữu nghị và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai bên.

