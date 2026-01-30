Cụm thi đua Liên đoàn Lao động các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên tổng kết phong trào thi đua năm 2025

(GLO)- Sáng 30-1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Cụm thi đua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Dự hội nghị có các đồng chí: Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Nhật Trường

Cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên gồm 9 tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và Nghệ An.

Năm 2025, trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, các cấp Công đoàn trong Cụm đã chủ động thích ứng, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Toàn Cụm hiện quản lý trên 1 triệu đoàn viên Công đoàn. Trong năm, các đơn vị đã phát triển mới 65.050 đoàn viên; thành lập mới 358 Công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn cơ sở; giới thiệu gần 9.692 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, trong đó hơn 5.057 đoàn viên được kết nạp.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nhật Trường

Công tác chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động tiếp tục là điểm nhấn với các chương trình như: “Tết Sum vầy”, “Phiên chợ công nhân”, “Bữa cơm Công đoàn”…

Qua đó, đã hỗ trợ hơn 1,1 triệu lượt đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí trên 586 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới và sửa chữa 755 nhà “Mái ấm Công đoàn” với tổng trị giá hơn 30 tỷ đồng.

Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, tiêu biểu như phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”… thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động.

Qua các phong trào, có 17.947 sáng kiến cải tiến kỹ thuật của đoàn viên, người lao động được áp dụng hiệu quả và mang lại giá trị, làm lợi hàng chục tỷ đồng…

Năm 2026, Cụm thi đua xác định trọng tâm là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; nâng cao hiệu quả đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên.

Đồng thời, chú trọng phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần ổn định quan hệ lao động và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn các tỉnh.

LĐLĐ tỉnh Gia Lai chuyển giao Cờ Cụm trưởng cho LĐLĐ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Nhật Trường

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân đánh giá cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của LĐLĐ các tỉnh trong Cụm thi đua, nhất là trong điều kiện có nhiều thay đổi về tổ chức.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, các cấp Công đoàn trong Cụm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trên tinh thần khẩn trương, quyết liệt và hiệu quả tập trung hướng về cơ sở, lấy người lao động làm trung tâm.

Cùng với đó, cần có những giải pháp thiết thực ở từng địa phương cũng như Cụm thi đua thông qua các hội thảo, diễn đàn để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cùng tìm ra giải pháp phù hợp để khắc phục cơ bản những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua; chú trọng phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; đẩy nhanh chuyển đổi số…

LĐLĐ các tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2026. Ảnh: Nhật Trường

Hội nghị đã bình xét, đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho LĐLĐ tỉnh Gia Lai; tặng bằng khen cho LĐLĐ các tỉnh Thanh Hóa, Khánh Hòa và Nghệ An.

Dịp này, Cụm thi đua đã bàn giao Trưởng Cụm thi đua năm 2026 cho LĐLĐ tỉnh Nghệ An; Cụm phó cho LĐLĐ các tỉnh Quảng Ngãi và Đắk Lắk; đồng thời, phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2026.