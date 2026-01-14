Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai triển khai chương trình công tác năm 2026 và toàn nhiệm kỳ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LỆ XUÂN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 14-1, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả hoạt động công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác trọng tâm năm 2026 và toàn khóa.

Theo đó, trong năm 2025, LĐLĐ tỉnh đã hướng dẫn các cấp Công đoàn triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; tổ chức đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Kết quả, toàn tỉnh có 710 đơn vị, doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên đã xây dựng và ký kết quy chế dân chủ ở cơ sở (đạt 92,6%); 589/871 doanh nghiệp có Công đoàn cơ sở thực hiện ký kết thỏa ước lao động (đạt 67,6%) với 21 bản được ký mới.

hoi-nghi-ban-chap-hanh-lien-doan-lao-dong-tinh-lan-thu-nhat.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phan Tuấn

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn đã phối hợp làm tốt công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động. Nhiều chương trình, hoạt động thiết thực được triển khai với tổng kinh phí gần 70 tỷ đồng.

Việc triển khai thực hiện “Mái ấm Công đoàn”, “Nhà nhân ái” được LĐLĐ tỉnh tích cực thực hiện, với 45 căn nhà được hỗ trợ sửa chữa cho đoàn viên (tổng số tiền trên 2 tỷ đồng).

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp đối với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa I; Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa I.

dai-bieu-dong-gop-y-kien-vao-cac-chuong-trinh-ke-hoach-1883.jpg
Đại biểu đóng góp ý kiến vào các chương trình, kế hoạch. Ảnh: Phan Tuấn

Dịp này, LĐLĐ tỉnh đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Quản đốc phân xưởng Nấu-Lên men, Chi nhánh Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - miền Trung tại Quy Nhơn vì đã có sáng kiến mang lại lợi ích giá trị cao, đóng góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.

Cùng với đó, LĐLĐ tỉnh cũng đã trao bằng khen Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 11 cá nhân.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai cần khẩn trương hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” để nhân dân có mái ấm mới đón Tết.

Khẩn trương hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” để nhân dân có mái ấm mới đón Tết

Thời sự

(GLO)- Kiểm tra thực tế và làm việc với lãnh đạo tỉnh vào ngày 12-1, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chỉ đạo tỉnh Gia Lai tập trung cao độ, huy động tối đa nguồn lực để hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” theo đúng tiến độ, đảm bảo người dân có mái ấm mới để vui xuân, đón Tết.

Dâng hoa trước tượng đài Hoàng đế Quang Trung

Sư đoàn 2 báo công hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung"

Thời sự

(GLO)- Sáng 12-1, tại Bảo tàng Quang Trung, Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa báo công sau khi hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng nhà ở cho người dân, giúp bà con vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.

Hội nghị quán triệt tinh thần tăng tốc bứt phá thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, áp dụng nguyên tắc 6 rõ trong điều hành.

Bám sát thực tiễn, tăng tốc, bứt phá thực hiện các nhiệm vụ năm 2026

Thời sự

(GLO)- Để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức điều hành, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ”, gắn trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Tiếp tục thắt chặt các biện pháp chống khai thác IUU

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Tiếp tục thắt chặt các biện pháp chống khai thác IUU

Thời sự

(GLO)- Chiều 6-1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà - Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tổ chức phiên họp lần thứ 29. Tại phiên họp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc tiếp tục thắt chặt các biện pháp để chống khai thác IUU.

Đoàn cán bộ tỉnh Salavan (Lào) thăm, chúc Tết tỉnh Gia Lai

Đoàn cán bộ tỉnh Salavan thăm, chúc Tết tỉnh Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Sáng 6-1, tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai, đồng chí Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đón tiếp đoàn cán bộ tỉnh Salavan (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) đến thăm, chúc Tết nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền năm 2026.

null