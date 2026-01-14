Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai triển khai chương trình công tác năm 2026 và toàn nhiệm kỳ

(GLO)- Chiều 14-1, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả hoạt động công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác trọng tâm năm 2026 và toàn khóa.

Theo đó, trong năm 2025, LĐLĐ tỉnh đã hướng dẫn các cấp Công đoàn triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; tổ chức đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Kết quả, toàn tỉnh có 710 đơn vị, doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên đã xây dựng và ký kết quy chế dân chủ ở cơ sở (đạt 92,6%); 589/871 doanh nghiệp có Công đoàn cơ sở thực hiện ký kết thỏa ước lao động (đạt 67,6%) với 21 bản được ký mới.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phan Tuấn

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn đã phối hợp làm tốt công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động. Nhiều chương trình, hoạt động thiết thực được triển khai với tổng kinh phí gần 70 tỷ đồng.

Việc triển khai thực hiện “Mái ấm Công đoàn”, “Nhà nhân ái” được LĐLĐ tỉnh tích cực thực hiện, với 45 căn nhà được hỗ trợ sửa chữa cho đoàn viên (tổng số tiền trên 2 tỷ đồng).

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp đối với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa I; Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa I.

Đại biểu đóng góp ý kiến vào các chương trình, kế hoạch. Ảnh: Phan Tuấn

Dịp này, LĐLĐ tỉnh đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Quản đốc phân xưởng Nấu-Lên men, Chi nhánh Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - miền Trung tại Quy Nhơn vì đã có sáng kiến mang lại lợi ích giá trị cao, đóng góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.

Cùng với đó, LĐLĐ tỉnh cũng đã trao bằng khen Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 11 cá nhân.