Việt Nam sắp có 99 siêu trạm sạc xe điện, chỉ mất 15 phút để sạc đầy

(GLO)- Công ty cổ phần Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green vừa công bố đầu tư 10.000 tỷ đồng để triển khai 99 siêu trạm sạc dọc các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ trên cả nước ngay trong năm nay.

Mỗi siêu trạm sạc có thể phục vụ cùng lúc 100 ô tô điện, được quy hoạch tới 100 súng sạc công suất 150kW, đáp ứng nhu cầu sạc siêu nhanh, bảo đảm chỉ sau 15 phút là xe có đủ năng lượng tiếp tục hành trình.

99 siêu trạm sạc sẽ được V-Green bố trí dọc các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ lớn với khoảng cách hợp lý, trải dài trên địa phận 34 tỉnh, thành phố để bảo đảm đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển xa, liên tỉnh hoặc xuyên Việt của người dùng xe điện VinFast.

Điểm đáng chú ý là toàn bộ hệ thống siêu trạm sạc sẽ sử dụng điện sạch từ nguồn điện gió và điện mặt trời, kết hợp với hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) do VinFast nghiên cứu, phát triển và sản xuất.

Với mô hình sạc siêu nhanh, siêu tiện lợi và vận hành hoàn toàn không phát thải, hệ thống siêu trạm sạc V-Green không chỉ đáp ứng tốt các hành trình dài, liên tục mà còn góp phần đáng kể vào việc giảm khí thải carbon ra môi trường, hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050 của Việt Nam.

Được biết, tính đến hết năm 2025, V-Green đã hoàn thiện quy hoạch 150.000 cổng sạc ô tô, xe máy điện trên khắp cả nước.