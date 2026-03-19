Việt Nam sắp có 99 siêu trạm sạc xe điện, chỉ mất 15 phút để sạc đầy

(GLO)- Công ty cổ phần Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green vừa công bố đầu tư 10.000 tỷ đồng để triển khai 99 siêu trạm sạc dọc các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ trên cả nước ngay trong năm nay.

Mỗi siêu trạm sạc có thể phục vụ cùng lúc 100 ô tô điện, được quy hoạch tới 100 súng sạc công suất 150kW, đáp ứng nhu cầu sạc siêu nhanh, bảo đảm chỉ sau 15 phút là xe có đủ năng lượng tiếp tục hành trình.

99 siêu trạm sạc sẽ được V-Green bố trí dọc các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ lớn với khoảng cách hợp lý, trải dài trên địa phận 34 tỉnh, thành phố.

99 siêu trạm sạc sẽ được V-Green bố trí dọc các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ lớn với khoảng cách hợp lý, trải dài trên địa phận 34 tỉnh, thành phố để bảo đảm đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển xa, liên tỉnh hoặc xuyên Việt của người dùng xe điện VinFast.

Điểm đáng chú ý là toàn bộ hệ thống siêu trạm sạc sẽ sử dụng điện sạch từ nguồn điện gió và điện mặt trời, kết hợp với hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) do VinFast nghiên cứu, phát triển và sản xuất.

Với mô hình sạc siêu nhanh, siêu tiện lợi và vận hành hoàn toàn không phát thải, hệ thống siêu trạm sạc V-Green không chỉ đáp ứng tốt các hành trình dài, liên tục mà còn góp phần đáng kể vào việc giảm khí thải carbon ra môi trường, hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050 của Việt Nam.

Được biết, tính đến hết năm 2025, V-Green đã hoàn thiện quy hoạch 150.000 cổng sạc ô tô, xe máy điện trên khắp cả nước.

Kỷ nguyên xanh, không khí sạch

Không thể nói về kỷ nguyên xanh nếu chính bầu không khí mà mỗi chúng ta đang hít thở hằng ngày lại ô nhiễm. Và "thái độ ứng xử" của người dân với việc kiểm định khí thải xe máy ở thời điểm hiện tại đang mở ra cơ hội lớn để VN tiến tới giảm phát thải ròng về 0 như cam kết với thế giới.

Hội Yêu rác Bình Định: Lan tỏa tinh thần “sống xanh”

(GLO)- Không đợi phong trào, cũng không cần lời kêu gọi rầm rộ, Hội Yêu rác Bình Định quy tụ những bạn trẻ cùng làm những việc ý nghĩa cho môi trường thêm xanh. Từ nhặt rác, trồng cây đến “lấp ổ gà”..., các hoạt động đều được Hội thực hiện bằng tinh thần chủ động, tự nguyện, nhiệt tình.

Điện khí đang bị cản đường bởi 'tư duy lối mòn'

Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) là nguồn năng lượng chuyển tiếp quan trọng, giảm phát thải so với nhiệt điện đảm bảo tính ổn định, linh hoạt cho hệ thống điện. Việt Nam đặt ra tham vọng lớn nhưng điện khí đang bị cản đường bởi tư duy lối mòn.

Thành công với khởi nghiệp xanh

Thành công với khởi nghiệp xanh

(GLO)- Hợp tác xã (HTX) Nông dược và Dịch vụ tổng hợp An Toàn (thôn 1, xã An Toàn, tỉnh Gia Lai) vừa vinh dự được Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ðề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”.

Gần 30 doanh nghiệp tham gia hội thảo thị trường carbon và cơ chế tín chỉ carbon trong nước

(GLO)- Ngày 5-12, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo thị trường carbon và cơ chế tín chỉ carbon trong nước. Tham gia hội thảo có đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và gần 30 doanh nghiệp, đơn vị đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Khu công nghiệp Trà Đa hướng đến mục tiêu công nghiệp xanh

(GLO)- Phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường đang là định hướng chiến lược của tỉnh Gia Lai. Tại Khu công nghiệp Trà Đa, mục tiêu này được thực hiện bằng công nghệ sản xuất sạch, hệ thống xử lý nước thải tập trung, ý thức môi trường của doanh nghiệp hướng tới sản xuất xanh, bền vững.

Ra mắt Cộng đồng hiệu quả năng lượng Việt Nam

(GLO)- Bộ Công Thương vừa ra mắt Cộng đồng hiệu quả năng lượng Việt Nam. Đây là nền tảng trực tuyến chuyên biệt được thiết kế để kết nối cộng đồng các cá nhân, tổ chức, chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và lan tỏa các công nghệ, giải pháp, mô hình sáng tạo trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng.

Khai thác vàng 'xanh'

Tổ chức Nghiên cứu khoa học và công nghiệp khối thịnh vượng chung Australia (CSIRO) vừa công bố giải pháp đột phá mang tên công nghệ xyanua hóa vàng bền vững giúp tăng hiệu suất thu hồi vàng; đồng thời tái chế lượng xyanua độc hại, mang lại lợi ích kép về kinh tế và môi trường.

