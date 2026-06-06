Tập huấn quốc tế về kỹ năng chẩn đoán lỗi trong nhà máy điện gió

(GLO)- Trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao năng lực bảo trì có điều kiện của năng lượng gió” (Eco-wind) do Liên minh Châu Âu tài trợ, sáng 6-6, Trường Đại học Quy Nhơn đã tổ chức khóa tập huấn chuyên đề kỹ năng chẩn đoán lỗi trong nhà máy điện gió.

Tham gia chương trình có các chuyên gia đến từ Đại học Công nghệ Tallinn (Estonia) - đối tác của Dự án ECO-WIND; các nhà khoa học, giảng viên, chuyên gia và kỹ sư đang công tác tại các trường đại học và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng gió tại Việt Nam.

Quang cảnh khóa tập huấn. Ảnh: K.H

Trong thời gian 2 ngày, khóa tập huấn tập trung vào các nội dung về chẩn đoán và giám sát tình trạng thiết bị trong nhà máy điện gió; các phương pháp, công cụ và thời điểm thực hiện chẩn đoán lỗi; chẩn đoán trong hệ cơ điện tử và các hệ thống giám sát; ứng dụng công nghệ bản sao số (Digital Twin) trong bảo trì; phân tích các lỗi điển hình của máy móc và thiết bị điện gió; đồng thời dành thời gian thảo luận, xử lý các tình huống thực tế dựa trên các trường hợp lỗi trong vận hành.

Giáo sư Toomas Vaimann - Chủ nhiệm dự án Eco-wind (Trường Đại học Kỹ thuật Tallinn, Estonia) triển khai khóa tập huấn. Ảnh: Kim Hường

Chương trình được thiết kế theo hướng kết hợp giữa lý thuyết, nghiên cứu điển hình và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn giữa chuyên gia quốc tế với các đơn vị đào tạo, doanh nghiệp trong nước.

Đây là cơ hội để các học viên tiếp cận những xu hướng và giải pháp tiên tiến trong lĩnh vực bảo trì dựa trên tình trạng - một trong những hướng tiếp cận quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và kéo dài tuổi thọ các hệ thống điện gió.