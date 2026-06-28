Gia Lai chấp thuận đầu tư nhà máy điện mặt trời hơn 704 tỷ đồng tại Ia Le

(GLO)- Dự án Nhà máy Điện mặt trời Ia Blứ A tại xã Ia Le vừa được UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư với công suất 40 MW và tổng vốn hơn 704 tỷ đồng.

Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2573/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với Dự án Nhà máy Điện mặt trời Ia Blứ A tại xã Ia Le.

Dự án Nhà máy Điện mặt trời Ia Blứ A được triển khai trên địa bàn xã Ia Le. Ảnh minh họa: Quang Tấn

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 704 tỷ đồng, công suất thiết kế 40 MW, góp phần bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo quyết định, nhà đầu tư là Công ty CP Nông lâm nghiệp Trang Đức (trụ sở tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai). Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 50,32 ha, có công suất thiết kế 40 MW.

Điện năng từ nhà máy sẽ được đấu nối bằng đường dây 220 kV về Trạm biến áp 500 kV Nhơn Hòa; trường hợp Trạm biến áp 500 kV Ia Blứ được đầu tư trước năm 2030 thì sẽ đấu nối về trạm này.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là hơn 704,33 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư hơn 141,33 tỷ đồng (chiếm 20%) và vốn huy động 563 tỷ đồng (chiếm 80%). Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

Dự án hướng đến mục tiêu cung cấp nguồn điện sạch từ năng lượng tái tạo cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai, đồng thời giảm tổn thất điện năng trong hệ thống truyền tải.

Theo tiến độ được phê duyệt, từ tháng 7 đến tháng 11-2026, nhà đầu tư sẽ hoàn thiện các thủ tục chuyên ngành, ký kết hợp đồng mua bán điện, thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và các thủ tục giao, thuê đất. Dự án dự kiến khởi công vào tháng 12-2026 và hoàn thành, đưa vào vận hành trong tháng 3-2028.

UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư chỉ được triển khai dự án sau khi hoàn thành việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định; đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy định về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, quốc phòng - an ninh và các quy định pháp luật có liên quan.

Nhà đầu tư cũng phải triển khai dự án đúng mục tiêu, quy mô, tiến độ đã được phê duyệt và không được chuyển nhượng dự án hoặc chuyển quyền sở hữu khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao các sở, ngành và chính quyền địa phương phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục về đất đai, môi trường, đấu nối điện và các điều kiện cần thiết để bảo đảm dự án được triển khai đúng tiến độ theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.