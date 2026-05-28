Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế làm việc với Nhà máy Idemitsu Green Energy Vietnam

(GLO)- Sáng 28-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế đã đến thăm, làm việc tại Nhà máy Idemitsu Green Energy Vietnam thuộc Công ty TNHH Năng lượng xanh Idemitsu Việt Nam ở Cụm công nghiệp Hoài Tân.

Cùng tham gia đoàn công tác có đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương cùng lãnh đạo phường Hoài Nhơn Nam.

Quang cảnh Nhà máy Idemitsu Green Energy Vietnam. Ảnh: X.Đ

Nhà máy Idemitsu Green Energy Vietnam hiện có công suất sản xuất khoảng 120 nghìn tấn sản phẩm mỗi năm. Nhà máy chính thức đi vào vận hành thương mại từ tháng 10-2025, chuyên sản xuất viên nén đen - nguồn nhiên liệu sinh khối phục vụ nhu cầu chuyển đổi năng lượng sạch tại thị trường Nhật Bản.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo doanh nghiệp đã báo cáo tình hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và kế hoạch mở rộng đầu tư trong thời gian tới. Doanh nghiệp cũng đề xuất địa phương tiếp tục hỗ trợ về hạ tầng, nguồn nguyên liệu và các thủ tục liên quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất ổn định, lâu dài.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (thứ 2 từ phải sang) tham quan Nhà máy Idemitsu Green Energy Vietnam. Ảnh: X.Đ

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế ghi nhận và đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Nhà máy Idemitsu Green Energy Vietnam trong lĩnh vực năng lượng sinh khối, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp xanh, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động tại địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân.

Nhấn mạnh phát triển năng lượng tái tạo là một trong những định hướng quan trọng trong chiến lược tăng trưởng xanh của tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị doanh nghiệp tiếp tục đầu tư công nghệ hiện đại, bảo đảm các tiêu chuẩn về môi trường, an toàn lao động và chủ động xây dựng vùng nguyên liệu ổn định để phát triển bền vững.

Đối với các kiến nghị của doanh nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan phối hợp rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.