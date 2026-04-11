Đảm bảo điều kiện đưa nhiên liệu sinh học ra thị trường

(GLO)- Lộ trình sử dụng nhiên liệu sinh học dự kiến triển khai từ tháng 6-2026 không chỉ là sự điều chỉnh kỹ thuật trong tiêu dùng nhiên liệu, mà còn là bước đi chiến lược nhằm tái cấu trúc hệ thống năng lượng theo hướng bền vững.

Xung quanh nội dung này, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Đình Kha - Phó Giám đốc Sở Công Thương về công tác chuẩn bị, quản lý và định hướng phát triển thị trường nhiên liệu sinh học trên địa bàn tỉnh.

Các DN xăng dầu đang chủ động chuẩn bị hạ tầng và điều kiện cần thiết nhằm đưa nhiên liệu sinh học ra thị trường đúng thời gian quy định. Ảnh: V.T

* Hiện nay, thương nhân đầu mối và hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị các điều kiện để đưa nhiên liệu sinh học ra thị trường như thế nào, thưa ông?

- Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 26-2-2026 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh sản xuất, phối trộn, phân phối và sử dụng nhiên liệu sinh học tại Việt Nam, các thương nhân đầu mối và hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng cung ứng xăng E10 từ ngày 1-6-2026 theo quy định tại Thông tư số 50/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương và các văn bản điều hành liên quan. Hiện nay, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn tỉnh khoảng 2.000-2.200 m³/ngày. Mạng lưới cung ứng gồm 10 thương nhân đầu mối, 11 thương nhân phân phối và 733 cửa hàng bán lẻ, với hệ thống kho được tổ chức theo 2 lớp gồm kho nguồn tại khu vực ven biển và kho tuyến sau trong nội tỉnh. Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp (DN) đã nâng cấp hệ thống kho chứa, bồn bể, trạm pha chế phù hợp với yêu cầu phối trộn xăng sinh học; đồng thời rà soát, điều chỉnh hệ thống bán lẻ nhằm bảo đảm khả năng tiếp nhận và tiêu thụ nhiên liệu mới. Trong bối cảnh nhiên liệu hóa thạch chịu áp lực về nguồn cung và môi trường, việc đưa nhiên liệu sinh học ra thị trường không chỉ góp phần giảm phụ thuộc nhập khẩu mà còn tận dụng nguồn nguyên liệu trong nước và từng bước cắt giảm phát thải.

Phát triển nhiên liệu sinh học giúp nâng cao tính ổn định của nguồn cung năng lượng, phù hợp với định hướng tăng trưởng xanh và phát thải thấp mà Gia Lai đang hướng tới. Ảnh: Mộc Trà

* Sở Công Thương có giải pháp gì để vừa bảo đảm nguồn cung, vừa kiểm soát chặt chẽ chất lượng xăng sinh học trên thị trường?

- Trên cơ sở Chỉ thị số 07/CT-TTg, Sở Công Thương đã phối hợp tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 2748/UBND-XDCT ngày 11-3-2026 để triển khai thực hiện. Với vai trò cơ quan chủ trì, Sở Công Thương tập trung vào các nhóm giải pháp theo dõi sát diễn biến nguồn cung, nhu cầu và giá xăng dầu, trong đó có xăng sinh học, để kịp thời tham mưu phương án điều hành, tránh gián đoạn thị trường. Bên cạnh đó, công tác kiểm soát chất lượng xăng dầu được triển khai chặt chẽ. UBND tỉnh giao Sở KH&CN chủ trì kiểm tra, kiểm định nghiêm ngặt thiết bị đo lường và tỷ lệ phối trộn tại các cơ sở kinh doanh theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Đồng thời, hỗ trợ DN ứng dụng công nghệ tiên tiến trong bảo quản và sử dụng nhiên liệu sinh học. Đây là yếu tố then chốt để bảo đảm niềm tin thị trường khi đưa sản phẩm mới vào lưu thông.

* Theo ông, đâu là những khó khăn lớn nhất khi triển khai Chỉ thị số 07/CT-TTg trên địa bàn tỉnh?

- Trên địa bàn tỉnh có 733 cửa hàng sẽ triển khai bán xăng E10 đồng bộ từ ngày 1-6-2026. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất vẫn là thói quen tiêu dùng và tâm lý e ngại của người dân đối với nhiên liệu sinh học. Để giải quyết vấn đề này, UBND tỉnh giao cho các đơn vị chức năng tăng cường truyền thông chuyên sâu về lợi ích KT-XH và bảo vệ môi trường của xăng sinh học (E5, E10) nhằm thay đổi nhận thức, thói quen tiêu dùng. Đồng thời, yêu cầu các DN đầu mối, thương nhân phân phối cung cấp thông tin chính thống, minh bạch từ các chuyên gia, nhà khoa học để tạo sự tin tưởng và đồng thuận trong xã hội. Do đó, ngoài đẩy mạnh tuyên truyền, ngành chức năng cần hướng tới cung cấp bằng chứng khoa học và trải nghiệm thực tế để thuyết phục người tiêu dùng.

Trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 733 cửa hàng sẽ triển khai bán xăng E10 đồng bộ từ ngày 1-6-2026. Ảnh: V.T

* Về dài hạn, ông đánh giá việc phát triển nhiên liệu sinh học sẽ tác động như thế nào đến thị trường năng lượng và kinh tế nông nghiệp của tỉnh?

- Phát triển nhiên liệu sinh học sẽ góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, nâng cao tính ổn định của nguồn cung năng lượng, phù hợp với định hướng tăng trưởng xanh và phát thải thấp mà Gia Lai đang hướng tới. Đáng chú ý, lĩnh vực này còn mở ra phân khúc thị trường năng lượng nội tỉnh, nhất là khi gắn với nông nghiệp. Việc tận dụng phụ phẩm như mía, mì, bắp, phụ phẩm lâm nghiệp… không chỉ nâng cao giá trị gia tăng mà còn giảm chất thải, hướng tới mô hình kinh tế tuần hoàn. Qua đó, tạo động lực thu hút DN đầu tư vào chế biến sâu và công nghiệp năng lượng tái tạo, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Mặt khác, định hướng này phù hợp với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng của tỉnh, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững và đa dạng hóa sinh kế cho người dân. Ngoài ra, phát triển nhiên liệu sinh học còn giúp tăng cường tính tự chủ năng lượng tại địa phương, giảm chi phí vận chuyển nhiên liệu từ các khu vực khác, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

* Xin cảm ơn ông!