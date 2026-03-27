Đảm bảo nguồn cung xăng dầu liên tục cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng

(GLO)- Tại phiên họp Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông vào ngày 24-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đề nghị các công ty phân phối xăng dầu có giải pháp đảm bảo nguồn cung liên tục cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

UBND tỉnh vừa có Thông báo số 203/TB-UBND về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế - Tổ trưởng Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông tại phiên họp thứ nhất.

Sau khi nghe thành viên Tổ công tác báo cáo, ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đề nghị các công ty phân phối xăng dầu trên địa bàn tỉnh thường xuyên giữ mối liên hệ với các công ty đầu mối, có các biện pháp đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu về địa phương nhiều nhất, không để thiếu hụt nguồn cung; thực hiện phân phối kịp thời cho các đơn vị thành viên, cửa hàng xăng dầu, đảm bảo nguồn cung liên tục cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, trao đổi với các công ty đầu mối nắm bắt tình hình cung ứng xăng dầu, đặc biệt khi thị trường biến động, thông tin kịp thời cho Sở Công Thương tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh các giải pháp điều tiết nguồn hàng, không để đứt gãy mạch cung ứng, đảm bảo an ninh năng lượng trên địa bàn tỉnh được liên tục và thông suốt.

Sở Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cửa hàng mua bán xăng dầu; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình hình thị trường biến động để đầu cơ, găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung và lợi dụng việc tăng giá để hưởng lợi bất chính, kinh doanh xăng dầu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không bảo đảm chất lượng và các hành vi vi phạm khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Sở Xây dựng theo dõi chặt chẽ tác động giá nhiên liệu đến giá cước vận tải trên địa bàn, đặc biệt là giá cước vận chuyển hành khách và hàng hóa thiết yếu; hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện kê khai giá cước, niêm yết giá theo quy định của Luật giá và quy định pháp luật khác có liên quan; tính đúng, tính đủ và có giải pháp tối ưu hóa phương tiện, tiết giảm chi phí, đảm bảo hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa thông suốt.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, hậu kiểm để doanh nghiệp mạnh dạn thực hiện kê khai giá, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có) theo quy định; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lợi dụng biến động giá nhiên liệu để tăng giá bất hợp lý và không minh bạch trong hoạt động vận tải.

Song song với đó, phối hợp với Hiệp hội Vận tải ô tô Gia Lai tuyên truyền, vận động doanh nghiệp vận tải chia sẻ khó khăn với khách hàng; cùng với nhà nước thực hiện công tác bình ổn giá cước vận tải, giúp cho hoạt động logistics cũng như vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh diễn ra bình thường.

Tăng cường kiểm soát đầu vào giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo công trình triển khai thi công bình thường, không bị gián đoạn; kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về giá vật liệu xây dựng; phối hợp với Sở Tài chính thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng, giá ca máy phù hợp với mặt bằng giá thị trường, tuân thủ quy định, đảm bảo tạo điều kiện cho các đơn vị thi công triển khai dự án, đáp ứng tiến độ, không gây ách tắc trong đầu tư xây dựng cơ bản, góp phần đảm bảo mức tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn, Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn, Chi cục Hải quan khu vực XIV tiếp tục tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo tàu thuyền ra vào cảng và hàng hóa qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh thông suốt, góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngoài ra, đề nghị Chi cục Hải quan khu vực XIV, lực lượng Biên phòng và các lực lượng chức năng có liên quan phối hợp, tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các cửa hàng xăng dầu tại khu vực biên giới (Lào, Campuchia) nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu, mua bán xăng dầu qua biên giới, chống thất thu thuế và đảm bảo an ninh năng lượng trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế giao Sở Công Thương chủ trì, theo dõi sát tình hình thị trường; có biện pháp xử lý, quản lý đảm bảo ổn định thị trường xăng dầu trên địa bàn tỉnh…