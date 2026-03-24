Gia Lai tăng cường chống buôn lậu và gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu

(GLO)- Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai vừa có văn bản khẩn về việc tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, thời gian gần đây, tình hình chính trị, an ninh quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là xung đột tại khu vực Trung Đông đã tác động trực tiếp đến thị trường năng lượng toàn cầu, ảnh hưởng đến nguồn cung, giá cả xăng dầu trong nước và trên địa bàn tỉnh.

Điều này tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến cân đối cung - cầu, ổn định thị trường và phát sinh các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ, găm hàng, trục lợi chính sách, gây ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đề nghị tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu. Ảnh: M.T

Vì vậy, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành thành viên và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm, tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu.

Cụ thể, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan theo dõi sát diễn biến thị trường, cung cầu, giá xăng dầu trong nước, khu vực và thế giới; kịp thời tham mưu UBND tỉnh các giải pháp điều hành nhằm bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường.

Đồng thời, chủ động nắm bắt, dự báo tình hình, kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường, nguy cơ mất cân đối cung - cầu để có biện pháp xử lý hoặc đề xuất xử lý theo thẩm quyền; tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, bảo đảm các thương nhân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.

Công an tỉnh, Hải đoàn Biên phòng 48, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Hải quan và các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình địa bàn, tuyến, đối tượng; chủ động phát hiện, phòng ngừa hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới, vùng biển.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát trên các tuyến biên giới đường bộ, vùng biển và địa bàn trọng điểm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ, găm hàng, vận chuyển trái phép xăng dầu; tăng cường phối hợp liên ngành, kịp thời trao đổi thông tin, xử lý các vụ việc phức tạp, không để hình thành điểm nóng.

Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu; chủ trì, phối hợp kiểm tra việc chấp hành quy định về đo lường, chất lượng xăng dầu tại các cơ sở kinh doanh; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi gian lận về chất lượng, đo lường, phương tiện đo theo quy định của pháp luật.

Hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh sẽ được giám sát chặt chẽ. Ảnh: M.T

Chi cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường nội địa, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu; tập trung kiểm tra doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý và cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Ngoài ra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: đầu cơ, găm hàng, bán không đúng giá niêm yết, kinh doanh xăng dầu không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng, vi phạm quy định về giá và các hành vi gian lận thương mại khác theo quy định pháp luật.

Các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật; cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về tình hình thị trường xăng dầu; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh chấp hành nghiêm quy định của pháp luật; vận động người dân nâng cao cảnh giác, kịp thời phản ánh các hành vi vi phạm.

Song song với đó, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; kịp thời báo cáo các vụ việc phát sinh, phức tạp.