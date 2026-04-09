Giá dầu diesel giảm gần 10.000 đồng, xăng RON 95-III hạ thêm xấp xỉ 3.000 đồng/lít

Cụ thể, xăng E5 RON92 giảm 2.390 đồng/lít, về mức 22.340 đồng/lít; xăng RON 95-III giảm 2.990 đồng, còn 23.540 đồng/lít.
Đáng chú ý, dầu diesel được điều chỉnh giảm mạnh 9.880 đồng/lít, xuống còn 32.960 đồng/lít; dầu mazut giảm 1.660 đồng/lít, về 22.610 đồng/kg.
Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ cho trích lập trở lại Quỹ bình ổn giá xăng dầu; trong đó, dầu diesel trích 1.000 đồng/lít, xăng và dầu mazut là 800 đồng/lít, kg.
Như vậy, giá xăng dầu trong nước đã đồng loạt giảm mạnh 2 phiên liên tiếp. Hiện mặt bằng giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức trung bình và thấp hơn so với các quốc gia có chung đường biên giới.