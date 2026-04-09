Giá dầu diesel giảm gần 10.000 đồng, xăng RON 95-III hạ thêm xấp xỉ 3.000 đồng/lít

(GLO)- Chiều 9-4, Liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15 giờ 30 phút cùng ngày. Theo đó, giá dầu diesel giảm gần 10.000 đồng/lít, xăng RON 95-III hạ thêm gần 3.000 đồng/lít.

Cụ thể, xăng E5 RON92 giảm 2.390 đồng/lít, về mức 22.340 đồng/lít; xăng RON 95-III giảm 2.990 đồng, còn 23.540 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập trở lại Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Đáng chú ý, dầu diesel được điều chỉnh giảm mạnh 9.880 đồng/lít, xuống còn 32.960 đồng/lít; dầu mazut giảm 1.660 đồng/lít, về 22.610 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ cho trích lập trở lại Quỹ bình ổn giá xăng dầu; trong đó, dầu diesel trích 1.000 đồng/lít, xăng và dầu mazut là 800 đồng/lít, kg.

Như vậy, giá xăng dầu trong nước đã đồng loạt giảm mạnh 2 phiên liên tiếp. Hiện mặt bằng giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức trung bình và thấp hơn so với các quốc gia có chung đường biên giới.