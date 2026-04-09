Giá dầu diesel giảm gần 10.000 đồng, xăng RON 95-III hạ thêm xấp xỉ 3.000 đồng/lít

MỘC TRÀ (theo VnExpress, Dân trí)

(GLO)- Chiều 9-4, Liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15 giờ 30 phút cùng ngày. Theo đó, giá dầu diesel giảm gần 10.000 đồng/lít, xăng RON 95-III hạ thêm gần 3.000 đồng/lít.

Cụ thể, xăng E5 RON92 giảm 2.390 đồng/lít, về mức 22.340 đồng/lít; xăng RON 95-III giảm 2.990 đồng, còn 23.540 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập trở lại Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Ảnh: M.T

Đáng chú ý, dầu diesel được điều chỉnh giảm mạnh 9.880 đồng/lít, xuống còn 32.960 đồng/lít; dầu mazut giảm 1.660 đồng/lít, về 22.610 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ cho trích lập trở lại Quỹ bình ổn giá xăng dầu; trong đó, dầu diesel trích 1.000 đồng/lít, xăng và dầu mazut là 800 đồng/lít, kg.

Như vậy, giá xăng dầu trong nước đã đồng loạt giảm mạnh 2 phiên liên tiếp. Hiện mặt bằng giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức trung bình và thấp hơn so với các quốc gia có chung đường biên giới.

Không để gian lận "ăn theo" khủng hoảng năng lượng

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới liên tục biến động, xăng dầu đã trở thành yếu tố nhạy cảm, tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế - xã hội. Mọi hành vi buôn lậu, gian lận trong kinh doanh xăng dầu không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn làm suy yếu nền tảng an ninh năng lượng.

(GLO)- Tại phiên họp Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông vào ngày 24-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đề nghị các công ty phân phối xăng dầu có giải pháp đảm bảo nguồn cung liên tục cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

(GLO)- Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, vụ Đông Xuân 2025-2026, toàn tỉnh Gia Lai có gần 2.500 ha dưa hấu, năng suất bình quân đạt 35-40 tấn/ha. Trước Tết Nguyên đán, giá dưa dao động từ 4.000-6.000 đồng/kg.

