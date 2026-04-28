VinFast Feliz II xuất hiện tại đại lý: Mở rộng hệ sinh thái xe điện đổi pin giá phổ thông

ĐỨC THỤY (tổng hợp)

(GLO)- Sau Evo, mẫu xe máy điện Feliz II chính thức cập bến đại lý, đánh dấu bước tiến tiếp theo của VinFast trong chiến lược phổ cập mô hình đổi pin tại Việt Nam.

Sau khoảng hai tháng ra mắt thị trường, VinFast Feliz II đã bắt đầu xuất hiện tại các đại lý, sẵn sàng bàn giao đến tay người dùng. Đây là một trong những mẫu xe điện đầu tiên của hãng hỗ trợ công nghệ đổi pin, được giới thiệu cùng Evo và Viper hồi giữa tháng 1.

Feliz II được niêm yết ở mức giá từ 24,9 triệu đồng (chưa kèm pin) và khoảng 30,5 triệu đồng nếu mua kèm pin. Người dùng có thể lựa chọn giữa hình thức thuê pin hoặc sở hữu pin, tùy theo nhu cầu sử dụng và chi phí đầu tư ban đầu.

Trong phân khúc giá 25–30 triệu đồng, Feliz II cạnh tranh trực tiếp với nhiều mẫu xe điện như Yadea Osta, Yadea Voltguard P hay Honda ICON e:. Nếu xét sang nhóm xe tay ga chạy xăng, các đối thủ đáng chú ý gồm Honda Vision và Yamaha Janus.

Về thiết kế, Feliz II không có nhiều thay đổi so với các phiên bản tiền nhiệm như Feliz 2025 hay Feliz S. Xe tiếp tục theo đuổi phong cách tay ga đô thị với kiểu dáng nhỏ gọn, đường nét đơn giản và thiên về tính thực dụng.

Mẫu xe này được trang bị đèn pha LED Projector kết hợp đèn báo rẽ LED, giúp tăng khả năng chiếu sáng và nhận diện khi di chuyển trong điều kiện đô thị. Cụm đèn hậu LED vẫn giữ phong cách tối giản quen thuộc, trong khi bảng đồng hồ là loại điện tử màu hiển thị đầy đủ thông tin vận hành như tốc độ, dung lượng pin, chế độ lái và thời gian.

Tuy nhiên, Feliz II vẫn sử dụng khóa cơ truyền thống thay vì khóa thông minh, một điểm có thể khiến sản phẩm kém cạnh tranh hơn so với một số đối thủ cùng tầm giá. Xe trang bị giảm xóc trước dạng ống lồng, phanh đĩa nhưng chưa có hệ thống chống bó cứng phanh ABS.

Về vận hành, Feliz II sử dụng động cơ điện BLDC đặt tại bánh sau, công suất tối đa 3.000 W, cho tốc độ tối đa khoảng 70 km/h – phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị. Xe sử dụng pin LFP dung lượng 1,5 kWh với hai khay pin trong cốp, cho phép nâng cấp lên hai pin để tăng phạm vi hoạt động.

Khi sử dụng đủ hai pin, quãng đường di chuyển của xe có thể đạt khoảng 156 km theo điều kiện tiêu chuẩn. Tuy nhiên, việc bố trí pin trong cốp khiến không gian chứa đồ bị thu hẹp, chỉ đủ cho các vật dụng nhỏ. Ngoài ra, trọng lượng pin tương đối lớn cũng có thể gây bất tiện khi thao tác với người dùng chưa quen.

Song song với việc ra mắt sản phẩm, VinFast đang tăng tốc mở rộng mạng lưới trạm đổi pin trên toàn quốc. Hãng cho biết đã lắp đặt khoảng 4.500 trạm và đặt mục tiêu nâng lên 45.000 trạm tại 34 tỉnh, thành trong quý I. Tại TP.HCM, các điểm đổi pin đã xuất hiện khá dày đặc, tuy nhiên hiện mới chủ yếu hoạt động ổn định tại các đại lý chính hãng.

