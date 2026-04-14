Ủy ban Chống bán phá giá Australia xem xét hồ sơ đề nghị điều tra thép mạ kẽm nhập từ Việt Nam

NHÃ UYÊN (theo TTXVN/Vietnam+)

(GLO)- Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, Chính phủ Australia vừa có thông báo về việc Ủy ban Chống bán phá giá Australia (ADC) đã nhận được hồ sơ đề nghị khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ kẽm được nhập khẩu từ Việt Nam và Hàn Quốc.

Cụ thể, các mặt hàng được phân loại theo các mã thuế quan: 7210.49.00, 7212.30.00, 7225.92.00 và 7226.99.00. Theo luật pháp của Australia, quyết định về việc có tiến hành điều tra hay không phải được đưa ra trước hoặc vào ngày 20-4-2026.

dieu-tra-thep-ma-kem-nhap-tu-viet-nam.jpg
Sản phẩm ống thép mạ kẽm. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Cục Phòng vệ thương mại sẽ tiếp tục phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Australia và nguồn thông tin để thông báo tới hiệp hội, doanh nghiệp và các bên liên quan về kết quả xem xét về khả năng khởi xướng điều tra trong thời gian tới.

Đồng thời, Cục cũng khuyến nghị doanh nghiệp xuất khẩu thép mạ kẽm sang Australia cần chủ động theo dõi sát diễn biến vụ việc và chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó.

Trước hết, doanh nghiệp cần rà soát toàn bộ hoạt động xuất khẩu liên quan đến các mã hàng bị điều tra, đặc biệt là dữ liệu về giá bán, chi phí sản xuất.

Đảm bảo nguồn cung xăng dầu liên tục cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng

Đảm bảo nguồn cung xăng dầu liên tục cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng

(GLO)- Tại phiên họp Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông vào ngày 24-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đề nghị các công ty phân phối xăng dầu có giải pháp đảm bảo nguồn cung liên tục cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

