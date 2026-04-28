“Land Rover Defender thuần điện” lộ diện: Freelander 8 dài hơn Defender 110, hỗ trợ sạc nhanh 350 kW

(GLO)- Freelander 8 – mẫu SUV hoàn toàn mới của liên doanh Jaguar Land Rover và Chery – chính thức ra mắt với kích thước vượt trội Defender 110, thiết kế táo bạo và nền tảng điện hóa hiện đại, cho thấy tham vọng cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc SUV cao cấp toàn cầu.

Chỉ ít tuần sau khi thương hiệu Freelander được hồi sinh bằng một bản concept gây chú ý, phiên bản thương mại mang tên Freelander 8 đã chính thức trình làng tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh. Mẫu SUV này được định hướng phân phối toàn cầu, phục vụ cả thị trường tay lái thuận lẫn tay lái nghịch.

Freelander 8 được phát triển trên nền tảng iMAX hoàn toàn mới, cho phép triển khai đa dạng hệ truyền động, bao gồm thuần điện, EREV (xe điện mở rộng phạm vi hoạt động) và hybrid sạc ngoài (PHEV). Dù thông số chi tiết chưa được công bố đầy đủ, mẫu xe được xác nhận có kích thước tổng thể lớn hơn Land Rover Defender 110, mở ra khả năng cạnh tranh trực tiếp với dòng SUV biểu tượng đến từ Anh quốc.

Về thiết kế, phiên bản sản xuất giữ gần như nguyên vẹn tinh thần từ Concept 97. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha vuông cá tính, loại bỏ lưới tản nhiệt truyền thống để thay bằng các khe hút gió nhỏ màu đen. Điểm nhấn công nghệ đáng chú ý là cảm biến LiDAR đặt phía trên kính chắn gió.

Ngoại thất tiếp tục gây ấn tượng với vòm bánh xe mở rộng sơn đen, ốp hông phong cách địa hình và bộ mâm hai tông màu. Xe cũng được trang bị giá nóc tiện dụng. So với bản concept, thiết kế cửa sau mở ngược đã bị loại bỏ, thay bằng kiểu cửa truyền thống – một thay đổi nhằm tối ưu tính thực dụng.

Ở phía sau, Freelander 8 sở hữu thiết kế tối giản với cánh gió sơn đen, cản sau khỏe khoắn và cụm đèn hậu nhỏ gọn. Cột D tạo hình nghiêng là chi tiết gợi nhớ đến mẫu Freelander 3 cửa trước đây.

Khoang nội thất vẫn chưa được công bố hình ảnh chính thức, song nhà sản xuất tiết lộ xe sẽ trang bị màn hình Mini LED cỡ lớn, có thể trải dài toàn bộ bảng táp-lô. Hàng ghế trước dạng “zero-gravity” hứa hẹn mang lại trải nghiệm thoải mái tối đa cho người dùng.

Freelander 8 sử dụng kiến trúc điện 800V cho toàn bộ phiên bản. Đáng chú ý, biến thể thuần điện có khả năng hỗ trợ sạc nhanh công suất lên tới 350 kW – một trong những mức cao hàng đầu phân khúc hiện nay.

Theo kế hoạch, thương hiệu Freelander mới sẽ tung ra tổng cộng 6 mẫu xe trong vòng 5 năm tới, hướng đến nhiều thị trường quốc tế. Tuy nhiên, thị trường Mỹ nhiều khả năng sẽ không nằm trong chiến lược phân phối của hãng trong giai đoạn đầu.