Gia Lai xây dựng các phương án ứng phó, đảm bảo nguồn cung xăng dầu

Theo đó, qua đánh giá tổng thể, năng lực nguồn cung và hệ thống hạ tầng hiện có cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn tỉnh trong điều kiện bình thường, đồng thời có khả năng điều tiết linh hoạt giữa các doanh nghiệp trong hệ thống.

Gia Lai xây dựng 5 tình huống ứng phó nhằm đảm bảo nguồn cùng xăng dầu. Ảnh: Phương Vi

Nếu các kho được dự trữ đủ công suất, ước tính sẽ đáp ứng hơn 20 ngày tiêu dùng xăng dầu của tỉnh khi đứt đoạn nguồn cung. Tuy nhiên, hệ thống vẫn tiềm ẩn những rủi ro đáng kể, chủ yếu do phụ thuộc lớn vào tuyến vận chuyển huyết mạch Quốc lộ 19, nguy cơ mất cân đối cục bộ giữa các khu vực và tác động của biến động giá xăng dầu có thể ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống phân phối, đặc biệt là khối bán lẻ.

Vì vậy, phương án được xây dựng theo chuỗi cung ứng xăng dầu gồm ba khâu liên kết chặt chẽ: tạo nguồn - vận chuyển - phân phối. Trên cơ sở đó, các tình huống được xác định theo mức độ rủi ro tăng dần, bảo đảm vừa có tính dự báo, vừa có khả năng triển khai thực tiễn.

Cụ thể gồm có 5 tình huống: cung ứng trong điều kiện bình thường; gián đoạn nguồn cung cục bộ; biến động mạnh về giá và chi phí nhập khẩu; khẩn cấp hoặc bất khả kháng và thay đổi cơ chế, chính sách quản lý.

Để bảo đảm phương án được triển khai hiệu quả, đồng bộ và có khả năng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, UBND tỉnh giao Sở Công Thương giữ vai trò trung tâm điều phối, các sở, ngành và địa phương tham gia theo chức năng, nhiệm vụ, đồng thời các thương nhân đầu mối là đơn vị trực tiếp bảo đảm nguồn cung và duy trì dòng chảy xăng dầu trong toàn hệ thống.

Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phải chủ động tạo nguồn, duy trì dự trữ theo quy định, bảo đảm cung ứng liên tục, không gián đoạn; không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng hoặc hạn chế bán hàng trái quy định.