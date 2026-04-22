Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Giá cả thị trường

OCOP Giá cả thị trường Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp

Giá cà phê tăng mạnh, vượt mốc 87.000 đồng/kg

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ (theo congthuong.vn; thoibaotaichinhvietnam.vn)

(GLO)- Ngày 22-4, giá cà phê trong nước tăng 2.000 đồng/kg, đưa giá thu mua vượt mốc 87.000 đồng/kg.

Sau khi tăng, giá cà phê tại Gia Lai và Đắk Lắk đạt mức 87.300 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất với 86.800 đồng/kg.

Giá cà phê tại Gia Lai và Đắk Lắk đạt mức 87.300 đồng/kg trong ngày 22-4. Ảnh: M.T

Trong khi đó, giá cà phê thế giới hôm nay ghi nhận phiên đảo chiều giảm nhẹ. Trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5-2026 giảm 25 USD/tấn, xuống mức 3.457 USD/tấn; kỳ hạn tháng 1-2027 giảm 42 USD/tấn, đạt 3.126 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ giao tháng 5-2026 giảm 3,2 cent/lb, đạt 289,0 cent/lb; kỳ hạn tháng 3-2027 giảm 5,0 cent/lb, xuống còn 261,35 cent/lb.

Giá cà phê Arabica trên sàn Brazil ghi nhận phiên biến động trái chiều, với kỳ hạn tháng 5-2026 đạt mức 389,3 cent/lb, tăng nhẹ 4,2 cent/lb; tháng 9-2026 giảm 0,35 cent/lb, đạt mức 331,0 cent/lb.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), từ đầu tháng 4-2026, giá cà phê trên thị trường thế giới giảm do triển vọng nguồn cung từ các nước sản xuất như Brazil, Việt Nam… tăng, trong khi nhu cầu tiêu thụ phục hồi chậm hơn kỳ vọng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ủy ban Chống bán phá giá Australia xem xét hồ sơ đề nghị điều tra thép mạ kẽm nhập từ Việt Nam

Ủy ban Chống bán phá giá Australia xem xét hồ sơ đề nghị điều tra thép mạ kẽm nhập từ Việt Nam

Giá cả thị trường

(GLO)- Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, Chính phủ Australia vừa có thông báo về việc Ủy ban Chống bán phá giá Australia (ADC) đã nhận được hồ sơ đề nghị khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ kẽm được nhập khẩu từ Việt Nam và Hàn Quốc.

Áp lực từ giá năng lượng, CPI quý I/2026 tăng 3,51%

Áp lực từ giá năng lượng, CPI quý I/2026 tăng 3,51%

Giá cả thị trường

(GLO)- Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong quý I/2026, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ghi nhận mức tăng tương đối cao so với cùng kỳ những năm gần đây. Điều này phản ánh áp lực từ giá năng lượng, chi phí vận tải và nguyên vật liệu đầu vào gia tăng trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động.

Đảm bảo nguồn cung xăng dầu liên tục cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng

Đảm bảo nguồn cung xăng dầu liên tục cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng

Giá cả thị trường

(GLO)- Tại phiên họp Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông vào ngày 24-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đề nghị các công ty phân phối xăng dầu có giải pháp đảm bảo nguồn cung liên tục cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

Kết nối tiêu thụ dưa hấu

Kết nối tiêu thụ dưa hấu

Giá cả thị trường

(GLO)- Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, vụ Đông Xuân 2025-2026, toàn tỉnh Gia Lai có gần 2.500 ha dưa hấu, năng suất bình quân đạt 35-40 tấn/ha. Trước Tết Nguyên đán, giá dưa dao động từ 4.000-6.000 đồng/kg.

