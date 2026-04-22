Giá cà phê tăng mạnh, vượt mốc 87.000 đồng/kg

Sau khi tăng, giá cà phê tại Gia Lai và Đắk Lắk đạt mức 87.300 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất với 86.800 đồng/kg.

Giá cà phê tại Gia Lai và Đắk Lắk đạt mức 87.300 đồng/kg trong ngày 22-4. Ảnh: M.T

Trong khi đó, giá cà phê thế giới hôm nay ghi nhận phiên đảo chiều giảm nhẹ. Trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5-2026 giảm 25 USD/tấn, xuống mức 3.457 USD/tấn; kỳ hạn tháng 1-2027 giảm 42 USD/tấn, đạt 3.126 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ giao tháng 5-2026 giảm 3,2 cent/lb, đạt 289,0 cent/lb; kỳ hạn tháng 3-2027 giảm 5,0 cent/lb, xuống còn 261,35 cent/lb.

Giá cà phê Arabica trên sàn Brazil ghi nhận phiên biến động trái chiều, với kỳ hạn tháng 5-2026 đạt mức 389,3 cent/lb, tăng nhẹ 4,2 cent/lb; tháng 9-2026 giảm 0,35 cent/lb, đạt mức 331,0 cent/lb.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), từ đầu tháng 4-2026, giá cà phê trên thị trường thế giới giảm do triển vọng nguồn cung từ các nước sản xuất như Brazil, Việt Nam… tăng, trong khi nhu cầu tiêu thụ phục hồi chậm hơn kỳ vọng.