Giá cà phê tăng nhẹ, đạt mốc 85.300 đồng/kg

(GLO)- Ngày 21-4, giá cà phê trong nước tăng nhẹ 300 đồng/kg, đưa giá thu mua tại các vùng trọng điểm lên 84.800-85.300 đồng/kg.

Sau khi tăng, giá cà phê tại Gia Lai và Đắk Lắk cùng đạt 85.300 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng ghi nhận ở mức 84.800 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước tăng nhẹ 300 đồng/kg trong ngày 21-4. Ảnh: M.T

Theo dự báo của các chuyên gia thị trường, giá cà phê nội địa có thể diễn biến tích cực trong tuần này nhưng biên độ dao động không lớn.

Trên thị trường quốc tế, diễn biến giá cà phê tiếp tục phân hóa giữa 2 dòng sản phẩm chủ lực. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5-2026 tăng 94 USD/tấn, lên 3.482 USD/tấn; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1-2027 tăng 81 USD/tấn, đạt 3.168 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ giao tháng 5-2026 tăng 2,9 cent/lb, đạt mức 292,2 cent/lb; kỳ hạn tháng 3-2027 cũng tăng thêm 4,7 cent/lb, lên mức 266,35 cent/lb.

Giá cà phê Arabica trên sàn Brazil cũng ghi nhận phiên tăng nhẹ. Trong đó, kỳ hạn tháng 5-2026 đạt mức 388,95 cent/lb, tăng 3,85 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 12-2026 tăng 3,15 cent/lb, đạt mức 330,35 cent/lb.