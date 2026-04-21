Giá cà phê tăng nhẹ, đạt mốc 85.300 đồng/kg

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo congthuong.vn; thoibaotaichinhvietnam.vn)

(GLO)- Ngày 21-4, giá cà phê trong nước tăng nhẹ 300 đồng/kg, đưa giá thu mua tại các vùng trọng điểm lên 84.800-85.300 đồng/kg.

Sau khi tăng, giá cà phê tại Gia Lai và Đắk Lắk cùng đạt 85.300 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng ghi nhận ở mức 84.800 đồng/kg.

gia-ca-phe-tang-nhe-dat-moc-85300-dongkg.jpg
Giá cà phê trong nước tăng nhẹ 300 đồng/kg trong ngày 21-4. Ảnh: M.T

Theo dự báo của các chuyên gia thị trường, giá cà phê nội địa có thể diễn biến tích cực trong tuần này nhưng biên độ dao động không lớn.

Trên thị trường quốc tế, diễn biến giá cà phê tiếp tục phân hóa giữa 2 dòng sản phẩm chủ lực. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5-2026 tăng 94 USD/tấn, lên 3.482 USD/tấn; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1-2027 tăng 81 USD/tấn, đạt 3.168 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ giao tháng 5-2026 tăng 2,9 cent/lb, đạt mức 292,2 cent/lb; kỳ hạn tháng 3-2027 cũng tăng thêm 4,7 cent/lb, lên mức 266,35 cent/lb.

Giá cà phê Arabica trên sàn Brazil cũng ghi nhận phiên tăng nhẹ. Trong đó, kỳ hạn tháng 5-2026 đạt mức 388,95 cent/lb, tăng 3,85 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 12-2026 tăng 3,15 cent/lb, đạt mức 330,35 cent/lb.

Nâng cao thu nhập từ chuyển đổi cây trồng

(GLO)- Trong vụ Đông Xuân 2025-2026, ngành Nông nghiệp tỉnh Gia Lai đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây có giá trị cao. Hướng đi này phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân.

(GLO)- Câu chuyện sản phẩm nông sản tiêu biểu của các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Gia Lai được vinh danh tại Giải thưởng Mai An Tiêm năm 2026 cho thấy nông sản địa phương đang từng bước rời khỏi quỹ đạo sản xuất nhỏ lẻ để đi vào con đường chuẩn hóa, xây dựng thương hiệu và gia tăng giá trị.

(GLO)- Trước những diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu, nông dân trồng cà phê tại Gia Lai đang từng bước tiếp cận một công cụ quản lý rủi ro mới: bảo hiểm chỉ số thời tiết. Đây là giải pháp thiết thực giúp ổn định thu nhập và nâng cao khả năng chống chịu cho ngành cà phê địa phương.

null