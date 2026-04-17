Ngày 17-4, cà phê và hồ tiêu nối dài chuỗi tăng giá

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo thoibaotaichinhvietnam.vn; qdnd.vn)

(GLO)- Thị trường nông sản trong nước ngày 17-4 ngập tràn sắc xanh khi cà phê và hồ tiêu cùng nối dài chuỗi tăng giá liên tiếp. Trong đó, cà phê tăng mạnh 1.200-1.300 đồng/kg, còn hồ tiêu nhích thêm 500-1.000 đồng/kg.

ca-phe-va-ho-tieu-noi-dai-chuoi-tang.jpg
Giá thu mua cà phê hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm đạt mức 87.900-88.300 đồng/kg. Ảnh: M.T

Hiện giá thu mua cà phê tại các vùng trồng trọng điểm đạt mức 87.900-88.300 đồng/kg.

Trong đó, tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng tăng 1.200 đồng/kg, lên mức 88.300 đồng/kg.

Riêng Lâm Đồng tăng mạnh hơn, thêm 1.300 đồng/kg, đạt 87.900 đồng/kg.

Cùng xu hướng, sau khi tăng thêm 500-1.000 đồng/kg, giá hồ tiêu trong nước đang dao động trong khoảng 140.000-141.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai, giá hồ tiêu tăng 500 đồng/kg, lên 140.000 đồng/kg. Cùng mức giá thu mua này là hồ tiêu tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai, sau khi tăng 1.000 đồng/kg.

Tương tự, hồ tiêu tại tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng cũng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 141.000 đồng/kg.

ho-tieu.jpg
Tại Gia Lai, giá hồ tiêu tăng thêm 500 đồng/kg, lên 140.000 đồng/kg. Ảnh: M.T

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tiếp tục xu hướng đi lên, trong đó Robusta ghi nhận mức tăng nổi bật hơn so với Arabica. Trong khi đó, giá hồ tiêu thế giới lại khá trầm lắng.

Giải thưởng Mai An Tiêm và bước chuyển của nông sản Gia Lai

Giải thưởng Mai An Tiêm và bước chuyển của nông sản Gia Lai

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Câu chuyện sản phẩm nông sản tiêu biểu của các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Gia Lai được vinh danh tại Giải thưởng Mai An Tiêm năm 2026 cho thấy nông sản địa phương đang từng bước rời khỏi quỹ đạo sản xuất nhỏ lẻ để đi vào con đường chuẩn hóa, xây dựng thương hiệu và gia tăng giá trị.

Nông dân Phú Thiện chật vật vì khoai lang rớt giá mạnh

Nông dân chật vật vì khoai lang rớt giá mạnh

Kinh tế

(GLO)- Giữa cao điểm thu hoạch, giá khoai lang bất ngờ lao dốc mạnh, chỉ còn một nửa so với trước đó. Cung vượt cầu và sản xuất thiếu liên kết đang đẩy người trồng vào thế khó. Một mùa vụ từng được kỳ vọng “trúng lớn” nay đứng trước nguy cơ thua lỗ.

Nông dân Gia Lai vượt rủi ro khí hậu nhờ bảo hiểm chỉ số thời tiết

Nông dân Gia Lai vượt rủi ro khí hậu nhờ bảo hiểm chỉ số thời tiết

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Trước những diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu, nông dân trồng cà phê tại Gia Lai đang từng bước tiếp cận một công cụ quản lý rủi ro mới: bảo hiểm chỉ số thời tiết. Đây là giải pháp thiết thực giúp ổn định thu nhập và nâng cao khả năng chống chịu cho ngành cà phê địa phương.

pho-chu-tich-Duong-Mah-Tiep-tham-vien-nghien-cuu-gia-lai

Thúc đẩy ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp

Thời sự

(GLO)- Chiều 7-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đã có buổi làm việc với Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (ASISOV) và đi thăm, đánh giá một số mô hình nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh do ASISOV triển khai thời gian qua.

null