Ngày 17-4, cà phê và hồ tiêu nối dài chuỗi tăng giá

(GLO)- Thị trường nông sản trong nước ngày 17-4 ngập tràn sắc xanh khi cà phê và hồ tiêu cùng nối dài chuỗi tăng giá liên tiếp. Trong đó, cà phê tăng mạnh 1.200-1.300 đồng/kg, còn hồ tiêu nhích thêm 500-1.000 đồng/kg.

Giá thu mua cà phê hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm đạt mức 87.900-88.300 đồng/kg. Ảnh: M.T

Hiện giá thu mua cà phê tại các vùng trồng trọng điểm đạt mức 87.900-88.300 đồng/kg.

Trong đó, tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng tăng 1.200 đồng/kg, lên mức 88.300 đồng/kg.

Riêng Lâm Đồng tăng mạnh hơn, thêm 1.300 đồng/kg, đạt 87.900 đồng/kg.

Cùng xu hướng, sau khi tăng thêm 500-1.000 đồng/kg, giá hồ tiêu trong nước đang dao động trong khoảng 140.000-141.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai, giá hồ tiêu tăng 500 đồng/kg, lên 140.000 đồng/kg. Cùng mức giá thu mua này là hồ tiêu tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai, sau khi tăng 1.000 đồng/kg.

Tương tự, hồ tiêu tại tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng cũng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 141.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai, giá hồ tiêu tăng thêm 500 đồng/kg, lên 140.000 đồng/kg. Ảnh: M.T

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tiếp tục xu hướng đi lên, trong đó Robusta ghi nhận mức tăng nổi bật hơn so với Arabica. Trong khi đó, giá hồ tiêu thế giới lại khá trầm lắng.