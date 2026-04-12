Giá cà phê tiến sát mốc 86.000 đồng, hồ tiêu tăng thêm 500 đồng/kg

(GLO)- Ngày 12-4, giá cà phê trong nước tiến sát mốc 86.000 đồng/kg sau khi tăng thêm 200-300 đồng/kg so với hôm qua. Trong khi đó, giá tiêu cũng nhích thêm 500 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 138.500-139.500 đồng/kg.

Tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê lần lượt tăng 300 đồng/kg và 200 đồng/kg, cùng đạt mức 85.700 đồng/kg.

Tại Lâm Đồng, giá cà phê tăng 200 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 85.200 đồng/kg.

Diễn biến phục hồi này cho thấy thị trường nội địa đang phản ứng tích cực trước tín hiệu tăng giá từ thị trường quốc tế, dù biên độ tăng vẫn còn khá thận trọng.

Còn với giá hồ tiêu, sau khi đồng loạt tăng thêm 500 đồng/kg, Đắk Lắk tiếp tục là địa phương dẫn đầu với 139.500 đồng/kg; Lâm Đồng theo sau với 139.000 đồng/kg.

Tương tự, các địa phương gồm Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai cùng lên mức 138.500 đồng/kg.

Mặc dù đà tăng của giá hồ tiêu chưa lớn nhưng phần nào cho thấy lực cầu đang dần cải thiện, trong bối cảnh nguồn cung vụ mới vẫn được đưa ra thị trường.