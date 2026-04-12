Giá cà phê tiến sát mốc 86.000 đồng, hồ tiêu tăng thêm 500 đồng/kg

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo qdnd.vn; thoibaotaichinhvietnam.vn)

(GLO)- Ngày 12-4, giá cà phê trong nước tiến sát mốc 86.000 đồng/kg sau khi tăng thêm 200-300 đồng/kg so với hôm qua. Trong khi đó, giá tiêu cũng nhích thêm 500 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 138.500-139.500 đồng/kg.

Tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê lần lượt tăng 300 đồng/kg và 200 đồng/kg, cùng đạt mức 85.700 đồng/kg.

gia-ca-phe-tien-sat-moc-86000-dongkg-ho-tieu-tang-them-500-dong.jpg
Giá cà phê trong nước tiến sát mốc 86.000 đồng/kg sau khi tăng thêm 200-300 đồng/kg. Ảnh: M.T

Tại Lâm Đồng, giá cà phê tăng 200 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 85.200 đồng/kg.

Diễn biến phục hồi này cho thấy thị trường nội địa đang phản ứng tích cực trước tín hiệu tăng giá từ thị trường quốc tế, dù biên độ tăng vẫn còn khá thận trọng.

Còn với giá hồ tiêu, sau khi đồng loạt tăng thêm 500 đồng/kg, Đắk Lắk tiếp tục là địa phương dẫn đầu với 139.500 đồng/kg; Lâm Đồng theo sau với 139.000 đồng/kg.

Tương tự, các địa phương gồm Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai cùng lên mức 138.500 đồng/kg.

ho-tieu.jpg
Giá hồ tiêu trong nước hôm nay đồng loạt tăng thêm 500 đồng/kg. Ảnh: M.T

Mặc dù đà tăng của giá hồ tiêu chưa lớn nhưng phần nào cho thấy lực cầu đang dần cải thiện, trong bối cảnh nguồn cung vụ mới vẫn được đưa ra thị trường.

Thúc đẩy ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp

(GLO)- Chiều 7-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đã có buổi làm việc với Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (ASISOV) và đi thăm, đánh giá một số mô hình nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh do ASISOV triển khai thời gian qua.

Khan hiếm nhân công thu hoạch hồ tiêu vụ mới

(GLO)- Những ngày này, nông dân tại phía Tây Gia Lai bước vào cao điểm thu hoạch hồ tiêu niên vụ 2025-2026. Dù giá tiêu duy trì ở mức cao, song tình trạng khan hiếm nhân công đang ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch.

Gia Lai có 348 mã số vùng trồng nguyên liệu rau quả

(GLO)- Theo thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh hiện có 348 mã số vùng trồng đã được cơ quan chức năng cấp với diện tích hơn 11.107 ha cây trồng theo tiêu chuẩn xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.

Cơ hội liên kết, quảng bá sản phẩm OCOP

(GLO)- Nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, từ ngày 27 đến 29-3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) diễn ra hoạt động trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP đặc trưng.

null