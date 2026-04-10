Giá cà phê đảo chiều tăng nhẹ, hồ tiêu mất thêm 1.000 đồng/kg

(GLO)- Ngày 10-4, giá cà phê và hồ tiêu trong nước biến động trái chiều. Trong khi cà phê quay đầu tăng nhẹ 600 đồng/kg thì hồ tiêu mất thêm 500-1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể, sau khi tăng, tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng được thu mua ở mức 85.800 đồng/kg; Lâm Đồng lên mức 85.300 đồng/kg.

Giá cà phê ngày 10-4 quay đầu tăng nhẹ 600 đồng/kg.



Diễn biến này cho thấy thị trường nội địa đang thích ứng khá nhanh với tín hiệu tích cực từ thị trường quốc tế, đặc biệt là sự phục hồi của giá cà phê Arabica.

Tuy nhiên, biên độ tăng vẫn ở mức vừa phải, phản ánh tâm lý thận trọng của doanh nghiệp thu mua trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu chưa thực sự thắt chặt.

Trái ngược, hôm nay, giá hồ tiêu tại các vùng trồng trọng điểm đồng loạt điều chỉnh giảm 500-1.000 đồng/kg, xuống còn 138.000-139.000 đồng/kg.

Trong đó, tại Gia Lai và Đồng Nai, hồ tiêu cùng giảm 500 đồng/kg, về giá 138.000 đồng/kg.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá tiêu lùi về mốc 138.000 đồng/kg sau khi giảm giá tiêu giảm 1.000 đồng/kg.

Tương tự, tại Đắk Lắk, hồ tiêu cũng mất thêm 500 đồng/kg, xuống 139.000 đồng/kg; trong khi Lâm Đồng giảm 1.000 đồng/kg, còn 138.500 đồng/kg.

Theo các chuyên gia kinh tế nhìn nhận, việc giá tiêu nội địa quay đầu giảm sau chuỗi tăng cho thấy áp lực chốt lời ngắn hạn đã xuất hiện, trong khi lực mua từ doanh nghiệp xuất khẩu có dấu hiệu thận trọng hơn.