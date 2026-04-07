Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu quý I/2026 tăng hơn 30%

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (tổng hợp)

(GLO)- Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), hoạt động xuất khẩu hồ tiêu của nước ta trong quý I/2026 ghi nhận sự bứt phá đáng kể với kim ngạch tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu tổng cộng 66.350 tấn hồ tiêu, trong đó tiêu đen đạt 55.322 tấn và tiêu trắng đạt 11.018 tấn; đạt kim ngạch 430 triệu USD.

So với cùng kỳ năm 2025, lượng xuất khẩu tăng 39,2% và kim ngạch tăng 31,7%, cho thấy đà phục hồi rõ nét của hoạt động xuất khẩu ngay từ đầu năm.

Trong tháng 3-2026, xuất khẩu hồ tiêu đạt 30.638 tấn, với kim ngạch 199,3 triệu USD. Ảnh: M.T

Riêng trong tháng 3-2026, xuất khẩu đạt 30.638 tấn, với kim ngạch 199,3 triệu USD, tăng tới 119,3% so với tháng 2 và tăng 51,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen đạt khoảng 6.520 USD/tấn, trong khi tiêu trắng đạt 8.735 USD/tấn.

Trong quý I, các doanh nghiệp xuất khẩu lớn tiếp tục duy trì vai trò dẫn dắt thị trường. Theo đó, Phúc Sinh vươn lên đứng đầu với 5.546 tấn, tăng 39,6%; tiếp theo là Olam Việt Nam đạt 5.165 tấn, tăng 1,1%; Nedspice Việt Nam đạt 4.811 tấn, giảm nhẹ 2,3%; Haprosimex JSC đạt 4.534 tấn, tăng mạnh 82,8% và Simexco Đắk Lắk đạt 4.145 tấn, tăng 69,5%.

Ngành hồ tiêu hiện chịu áp lực lớn về logistics khi xung đột leo thang tại Trung Đông. Ảnh: M.T

Về thị trường xuất khẩu, Mỹ tiếp tục là thị trường lớn nhất với khối lượng đạt 16.859 tấn, tăng 63,9% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 25,4% thị phần.

Trung Quốc vươn lên mạnh mẽ khi đạt 8.563 tấn, tăng tới 321%, trở thành thị trường lớn thứ hai.

Tiếp theo là UAE đạt 3.182 tấn, tăng 15,4%; Ấn Độ đạt 2.456 tấn, giảm 27,1% và Philippines đạt 2.383 tấn, tăng 46,9%.

Khu vực châu Á tiếp tục là động lực tăng trưởng chính, chiếm 46% tổng lượng xuất khẩu, trong khi châu Mỹ chiếm 28% và châu Âu chiếm 20%.

Mặc dù xuất khẩu khả quan nhưng theo VPSA, thị trường hồ tiêu đầu năm 2026 đang đối mặt với sự mất cân đối giữa cung và cầu. Ngành hồ tiêu còn chịu áp lực lớn về logistics khi xung đột leo thang tại Trung Đông khiến chi phí vận chuyển tăng gấp 3-4 lần.

Đánh giá bài viết

Siết chặt quản lý, bảo vệ động vật hoang dã

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã tại các xã, phường thuộc địa bàn Hạt Kiểm lâm khu vực Tuy Phước - Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) quản lý đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, tình trạng mua bán, nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã vẫn còn xảy ra.

Gia Lai có 348 mã số vùng trồng nguyên liệu rau quả

Kinh tế

(GLO)- Theo thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh hiện có 348 mã số vùng trồng đã được cơ quan chức năng cấp với diện tích hơn 11.107 ha cây trồng theo tiêu chuẩn xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.

Cơ hội liên kết, quảng bá sản phẩm OCOP

Kinh tế

(GLO)- Nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, từ ngày 27 đến 29-3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) diễn ra hoạt động trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP đặc trưng.

Hội nghị sơ kết dự án cho đồng bào Bahnar.

Sơ kết Dự án hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu cây dược liệu sa nhân cho người Bahnar xã Bình Phú

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Ngày 25-3, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết Dự án “Hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu cây dược liệu sa nhân dưới tán rừng cho cộng đồng dân tộc thiểu số, góp phần cải thiện sinh kế, bảo tồn hệ sinh thái rừng, thích ứng biến đổi khí hậu ở xã Bình Phú”.

