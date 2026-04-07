Kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu quý I/2026 tăng hơn 30%

(GLO)- Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), hoạt động xuất khẩu hồ tiêu của nước ta trong quý I/2026 ghi nhận sự bứt phá đáng kể với kim ngạch tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu tổng cộng 66.350 tấn hồ tiêu, trong đó tiêu đen đạt 55.322 tấn và tiêu trắng đạt 11.018 tấn; đạt kim ngạch 430 triệu USD.

So với cùng kỳ năm 2025, lượng xuất khẩu tăng 39,2% và kim ngạch tăng 31,7%, cho thấy đà phục hồi rõ nét của hoạt động xuất khẩu ngay từ đầu năm.

Trong tháng 3-2026, xuất khẩu hồ tiêu đạt 30.638 tấn, với kim ngạch 199,3 triệu USD.

Riêng trong tháng 3-2026, xuất khẩu đạt 30.638 tấn, với kim ngạch 199,3 triệu USD, tăng tới 119,3% so với tháng 2 và tăng 51,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen đạt khoảng 6.520 USD/tấn, trong khi tiêu trắng đạt 8.735 USD/tấn.

Trong quý I, các doanh nghiệp xuất khẩu lớn tiếp tục duy trì vai trò dẫn dắt thị trường. Theo đó, Phúc Sinh vươn lên đứng đầu với 5.546 tấn, tăng 39,6%; tiếp theo là Olam Việt Nam đạt 5.165 tấn, tăng 1,1%; Nedspice Việt Nam đạt 4.811 tấn, giảm nhẹ 2,3%; Haprosimex JSC đạt 4.534 tấn, tăng mạnh 82,8% và Simexco Đắk Lắk đạt 4.145 tấn, tăng 69,5%.

Về thị trường xuất khẩu, Mỹ tiếp tục là thị trường lớn nhất với khối lượng đạt 16.859 tấn, tăng 63,9% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 25,4% thị phần.

Trung Quốc vươn lên mạnh mẽ khi đạt 8.563 tấn, tăng tới 321%, trở thành thị trường lớn thứ hai.

Tiếp theo là UAE đạt 3.182 tấn, tăng 15,4%; Ấn Độ đạt 2.456 tấn, giảm 27,1% và Philippines đạt 2.383 tấn, tăng 46,9%.

Khu vực châu Á tiếp tục là động lực tăng trưởng chính, chiếm 46% tổng lượng xuất khẩu, trong khi châu Mỹ chiếm 28% và châu Âu chiếm 20%.

Mặc dù xuất khẩu khả quan nhưng theo VPSA, thị trường hồ tiêu đầu năm 2026 đang đối mặt với sự mất cân đối giữa cung và cầu. Ngành hồ tiêu còn chịu áp lực lớn về logistics khi xung đột leo thang tại Trung Đông khiến chi phí vận chuyển tăng gấp 3-4 lần.