Tập huấn kỹ thuật canh tác ớt theo tiêu chuẩn VietGAP cho nông dân

(GLO)- Ngày 23 và 24-4, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND các xã Kông Chro, Ya Ma, Chơ Long, Chư Krey tổ chức 4 lớp tập huấn kỹ thuật canh tác ớt theo tiêu chuẩn VietGAP cho người dân trên địa bàn.

Mỗi lớp tập huấn thu hút khoảng 50 học viên là nông dân trực tiếp sản xuất ớt tại địa phương. Nội dung tập huấn tập trung vào các kỹ thuật canh tác ớt theo tiêu chuẩn VietGAP; từ khâu lựa chọn giống, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh đến thu hoạch và bảo quản sản phẩm.

Quang cảnh lớp tập huấn kỹ thuật canh tác ớt theo tiêu chuẩn VietGAP. Ảnh: ĐVCC

Tại các lớp tập huấn, bà con nông dân đã tích cực trao đổi với báo cáo viên về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tế tại địa phương. Qua đó, báo cáo viên đã hướng dẫn, giải đáp cụ thể các nội dung bà con quan tâm, giúp người dân nắm vững quy trình kỹ thuật và từng bước áp dụng hiệu quả vào sản xuất.