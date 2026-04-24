Tập huấn kỹ thuật canh tác ớt theo tiêu chuẩn VietGAP cho nông dân

(GLO)- Ngày 23 và 24-4, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND các xã Kông Chro, Ya Ma, Chơ Long, Chư Krey tổ chức 4 lớp tập huấn kỹ thuật canh tác ớt theo tiêu chuẩn VietGAP cho người dân trên địa bàn.

Mỗi lớp tập huấn thu hút khoảng 50 học viên là nông dân trực tiếp sản xuất ớt tại địa phương. Nội dung tập huấn tập trung vào các kỹ thuật canh tác ớt theo tiêu chuẩn VietGAP; từ khâu lựa chọn giống, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh đến thu hoạch và bảo quản sản phẩm.

Quang cảnh lớp tập huấn kỹ thuật canh tác ớt theo tiêu chuẩn VietGAP. Ảnh: ĐVCC

Tại các lớp tập huấn, bà con nông dân đã tích cực trao đổi với báo cáo viên về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tế tại địa phương. Qua đó, báo cáo viên đã hướng dẫn, giải đáp cụ thể các nội dung bà con quan tâm, giúp người dân nắm vững quy trình kỹ thuật và từng bước áp dụng hiệu quả vào sản xuất.

Mở rộng vùng trồng dược liệu gắn chế biến sâu và chuỗi liên kết

(GLO)- Hiện trên địa bàn tỉnh phát triển gần 1.500 ha cây dược liệu, mục tiêu mở rộng lên hơn 7.486 ha đến năm 2030. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra cần chuẩn hóa chất lượng, đẩy mạnh chế biến sâu và xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, nhằm nâng cao giá trị và phát triển bền vững.

Nâng cao thu nhập từ chuyển đổi cây trồng

(GLO)- Trong vụ Đông Xuân 2025-2026, ngành Nông nghiệp tỉnh Gia Lai đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây có giá trị cao. Hướng đi này phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân.

Nông dân chật vật vì khoai lang rớt giá mạnh

(GLO)- Giữa cao điểm thu hoạch, giá khoai lang bất ngờ lao dốc mạnh, chỉ còn một nửa so với trước đó. Cung vượt cầu và sản xuất thiếu liên kết đang đẩy người trồng vào thế khó. Một mùa vụ từng được kỳ vọng “trúng lớn” nay đứng trước nguy cơ thua lỗ.

Nông dân Gia Lai vượt rủi ro khí hậu nhờ bảo hiểm chỉ số thời tiết

(GLO)- Trước những diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu, nông dân trồng cà phê tại Gia Lai đang từng bước tiếp cận một công cụ quản lý rủi ro mới: bảo hiểm chỉ số thời tiết. Đây là giải pháp thiết thực giúp ổn định thu nhập và nâng cao khả năng chống chịu cho ngành cà phê địa phương.

Giá lúa tươi khởi sắc phiên giữa tuần

(GLO)- Ngày 9-4, giá lúa tươi có sự khởi sắc so với đầu tuần khi tăng thêm 100-300 đồng/kg, dao động ở mốc 5.800-6.100 đồng/kg. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo của Việt Nam tăng, giảm trái chiều so với đầu tuần.

Thúc đẩy ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp

(GLO)- Chiều 7-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đã có buổi làm việc với Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (ASISOV) và đi thăm, đánh giá một số mô hình nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh do ASISOV triển khai thời gian qua.

