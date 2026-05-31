Đak Sơmei từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn

(GLO)- Nhiều tuyến giao thông nông thôn tại xã Đak Sơmei đang được duy tu, sửa chữa nhằm đảm bảo việc đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi, từng bước hoàn thiện hạ tầng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đak Sơmei là một trong những địa phương còn nhiều khó khăn, địa bàn rộng, người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao trong dân số.

Ngoài quốc lộ 19D đi qua địa bàn và một số tuyến đường liên xã đã được đầu tư tương đối hoàn chỉnh, phần lớn hệ thống giao thông nông thôn do xã quản lý đã được đưa vào sử dụng từ nhiều năm trước nên bắt đầu xuống cấp. Nhiều đoạn mặt đường bong tróc, hư hỏng cục bộ, đất đá tràn lên mặt đường gây ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển nông sản và sinh hoạt của người dân.

Tuyến đường bê tông vào xã Hà Đông cũ đã được sử dụng từ nhiều năm trước. Ảnh: N.D

Theo Phòng Kinh tế xã Đak Sơmei, sau sáp nhập, tổng chiều dài hệ thống đường liên thôn (đường cấp VI) do xã quản lý hơn 71 km; trong đó, có gần 37,5 km đường bê tông xi măng, 10,5 km đường đá nhựa và 23,1 km đường đất; ngoài ra còn có 8 cây cầu phục vụ dân sinh. Tuyến đường liên xã từ Km00+000 cầu Đak Sơmei đến Km8+000 hiện đã được đầu tư 3 km đường bê tông xi măng và 5 km đường đá nhựa. Hệ thống giao thông xã hiện có khoảng 22 km đường bê tông và 5 km đường đá nhựa.

Sau sáp nhập, trên cơ sở rà soát thực trạng các tuyến đường đã được đầu tư từ nhiều năm trước nhưng đang xuống cấp, chính quyền xã đã chủ động khảo sát, xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực để duy tu, sửa chữa các vị trí hư hỏng nhằm đảm bảo cho người dân đi lại an toàn, thuận tiện hơn.

Hệ thống đường giao thông qua địa bàn xã Đak Sơmei. Ảnh: N.D

Trong đó, tuyến đường từ ngã ba Đak Sơmei vào xã Hà Đông cũ được ưu tiên sửa chữa. Đây được xem là tuyến “độc đạo” vào xã Hà Đông cũ, dài gần 30 km. Trước năm 2013, phần lớn là đường đất nhỏ hẹp, nhiều đoạn quanh co, góc cua gấp; vào mùa mưa thường xuyên lầy lội, trơn trượt, khiến khu vực gần như bị cô lập với bên ngoài.

Đến năm 2014, tuyến đường được Nhà nước đầu tư xây dựng, mở ra cơ hội lớn cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm sử dụng, nhiều hạng mục bắt đầu xuống cấp, cần được duy tu, sửa chữa để đáp ứng nhu cầu lưu thông ngày càng tăng của người dân.

Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 với kinh phí hơn 4,1 tỷ đồng, xã Đak Sơmei đã triển khai duy tu, sửa chữa tuyến đường này với nhiều hạng mục như láng nhựa, sửa chữa mặt đường, hoàn thiện hệ thống thoát nước. Việc đầu tư sửa chữa đảm bảo giao thông thông suốt, mang lại niềm vui cho người dân địa phương.

Tuyến đường vào xã Hà Đông cũ quanh co đang được duy tu, sửa chữa. Ảnh: N.D

Ông Bơh (70 tuổi, ở làng Bok Rei) chia sẻ: “Giao thông thuận lợi hơn nên tôi thường xuyên vào khu vực Hà Đông cũ thăm con cháu. Đây cũng sẽ là động lực giúp người dân yên tâm đầu tư sản xuất, mang lại cuộc sống ấm no hơn”.

Ngoài tuyến đường vào Hà Đông cũ, trong năm 2025, từ nguồn vốn hơn 10 tỷ đồng của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, UBND xã Đak Sơmei còn triển khai duy tu, sửa chữa nhiều tuyến đường và hệ thống cống thoát nước dọc các tuyến như: ngã ba làng Đê Gôh đi làng Pral Sơmei, đường vào Trung tâm Y tế, cống thoát nước làng Tul Đoa.

Đồng thời, xã cũng xây mới 4 tuyến đường tại các làng Bok Rei, Đê Gôh với tổng chiều dài gần 1,8 km; đầu tư các tuyến đường ra khu sản xuất làng Kon Sơ Nglok, Kon Pơ Đram.

Ông Bơh bên tuyến đường bê tông vào xã Hà Đông cũ. Ảnh: N.D

Ông Thái Văn Hưng - Phó Chủ tịch UBND xã Đak Sơmei - cho biết: Sau sáp nhập, địa phương xác định hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Do đó, UBND xã đã chủ động rà soát các tuyến đường hư hỏng, xây dựng kế hoạch duy tu, sửa chữa nhằm đảm bảo người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi, đặc biệt trước mùa mưa năm 2026. Trong đó, sẽ có khoảng 5 tỷ đồng duy tu, sửa chữa tuyến đường vào 5 làng phía Bắc của xã Hà Đông cũ.

“Xã sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực từ chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời vận động người dân cùng tham gia nâng cấp, sửa chữa hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn để từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong những năm tới” - ông Hưng nhấn mạnh.