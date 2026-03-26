Đoàn thiện nguyện Hiệp hội Saemaul làm việc tại phường Quy Nhơn Đông

KIM HƯỜNG
(GLO)- Sáng 26-3, đoàn thiện nguyện Hiệp hội Saemaul (huyện Jincheon, tỉnh Chungcheong Bắc, Hàn Quốc) đã có buổi làm việc với UBND phường Quy Nhơn Đông và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Kim Hường

Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe lãnh đạo phường Quy Nhơn Đông thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội và đời sống của người dân trên địa bàn.

Theo đó, phường Quy Nhơn Đông có diện tích 81,97 km2 với dân số trên 47.000 người. Địa phương có thế mạnh về nuôi trồng thủy sản, phát triển du lịch và xây dựng đô thị sinh thái ven biển.

Đặc biệt, đời sống làng chài, các lễ hội truyền thống, tín ngưỡng dân gian được gìn giữ và phát huy. Đây là nền tảng quan trọng để phường phát triển du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm.

Lãnh đạo phường mong muốn thông qua buổi làm việc, đoàn thiện nguyện Hiệp hội Saemaul tăng cường trao đổi kinh nghiệm, quan tâm hơn đến lĩnh vực phát triển cộng đồng, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng đời sống người dân; góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của địa phương trong thời gian tới.

Lãnh đạo phường Quy Nhơn Đông và Hiệp hội Saemaul trao quà lưu niệm cho nhau. Ảnh: Kim Hường

Tại buổi làm việc, ông Kim Li Kwon - Chủ tịch Hiệp hội Saemaul cũng chia sẻ về hoạt động thiện nguyện lần này; đồng thời khẳng định đây là dịp để hai bên tăng cường sự hiểu biết, chia sẻ, gắn kết tình cảm. Từ đó, cùng nhau phát huy mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, chung tay xây dựng một cộng đồng ấm áp hơn cho người dân địa phương; góp phần vun đắp tình hữu nghị 2 nước Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển.

Thông qua kết nối của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, Hiệp hội sẽ tiếp tục có những hoạt động ý nghĩa hỗ trợ cho địa phương trong thời gian tới.

Lãnh đạo phường Quy Nhơn Đông trao thư cảm ơn cho Hiệp hội Saemaul. Ảnh: Kim Hường

Dịp này, lãnh đạo phường Quy Nhơn Đông đã trao thư cảm ơn, quà lưu niệm cho đoàn thiện nguyện Hiệp hội Saemaul.

Trong khuôn khổ chuyến thiện nguyện, cùng ngày, Hiệp hội Saemaul đã đến thăm và trao tặng 150 suất quà cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở Trường Tiểu học và THCS Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông).

Hiệp hội Saemaul (Hàn Quốc), Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng lãnh đạo phường Quy Nhơn Đông trao quà cho các em học sinh khó khăn ở Trường Tiểu học và THCS Nhơn Hải. Ảnh: Kim Hường

Mỗi suất quà gồm đồ dùng học tập trị giá 150 ngàn đồng và tiền mặt 360 ngàn đồng. Tổng trị giá các suất quà là 76,5 triệu đồng.

Qua đây, Hiệp hội Saemaul mong muốn có thể chia sẻ khó khăn với bà con, đặc biệt trẻ em địa phương bị ảnh hưởng trong đợt lũ và cơn bão số 13 cuối năm 2025.

Cũng trong dịp này, đoàn đã có buổi giao lưu ẩm thực, giới thiệu cách làm món ăn Kimpap truyền thống Hàn Quốc với học sinh toàn trường.

Gia Lai khai màn Năm Du lịch Quốc gia 2026 bằng đại nhạc hội quy mô lớn chưa từng có

Gia Lai khai màn Năm Du lịch Quốc gia 2026 bằng đại nhạc hội quy mô lớn chưa từng có

(GLO)- Chương trình nghệ thuật khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến diễn ra lúc 20 giờ 10 phút ngày 28-3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), được dàn dựng theo hình thức thực cảnh quy mô lớn, kết hợp nghệ thuật biểu diễn và công nghệ sân khấu hiện đại.

Đảm bảo thi công Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đạt tiến độ và chất lượng

(GLO)- Tại buổi làm việc với các chủ đầu tư, đơn vị thi công, tư vấn, thiết kế, giám sát, kiểm định Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku vào chiều 24-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu phải đảm bảo thi công dự án đạt tiến độ và chất lượng.

Gia Lai phát động phong trào thi đua cải cách hành chính giai đoạn 2026-2030

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2026-2030, thể hiện quyết tâm xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Công an Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại Trường bắn Trung đoàn 739 đến ngày 27-3

(GLO)- Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát Hình sự về việc tổ chức tập luyện và tham gia Hội thi bắn súng quân dụng chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Hình sự (18/4/1946 - 18/4/2026), đội tuyển bắn súng Công an tỉnh Gia Lai triển khai tập luyện bắn đạn thật súng ngắn.

Họp mặt đồng hương Gia Lai tại TP. Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2026

(GLO)- “Gia Lai - Một tấm lòng” là chủ đề của Chương trình họp mặt đồng hương Gia Lai tại TP. Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2026, diễn ra sáng 21-3. Các hoạt động giao lưu, kết nối, vinh danh và tri ân tại chương trình đã khẳng định sự gắn bó, tinh thần trách nhiệm của cộng đồng người Gia Lai.

