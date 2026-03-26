Đoàn thiện nguyện Hiệp hội Saemaul làm việc tại phường Quy Nhơn Đông

(GLO)- Sáng 26-3, đoàn thiện nguyện Hiệp hội Saemaul (huyện Jincheon, tỉnh Chungcheong Bắc, Hàn Quốc) đã có buổi làm việc với UBND phường Quy Nhơn Đông và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Kim Hường

Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe lãnh đạo phường Quy Nhơn Đông thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội và đời sống của người dân trên địa bàn.

Theo đó, phường Quy Nhơn Đông có diện tích 81,97 km2 với dân số trên 47.000 người. Địa phương có thế mạnh về nuôi trồng thủy sản, phát triển du lịch và xây dựng đô thị sinh thái ven biển.

Đặc biệt, đời sống làng chài, các lễ hội truyền thống, tín ngưỡng dân gian được gìn giữ và phát huy. Đây là nền tảng quan trọng để phường phát triển du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm.

Lãnh đạo phường mong muốn thông qua buổi làm việc, đoàn thiện nguyện Hiệp hội Saemaul tăng cường trao đổi kinh nghiệm, quan tâm hơn đến lĩnh vực phát triển cộng đồng, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng đời sống người dân; góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của địa phương trong thời gian tới.

Lãnh đạo phường Quy Nhơn Đông và Hiệp hội Saemaul trao quà lưu niệm cho nhau. Ảnh: Kim Hường

Tại buổi làm việc, ông Kim Li Kwon - Chủ tịch Hiệp hội Saemaul cũng chia sẻ về hoạt động thiện nguyện lần này; đồng thời khẳng định đây là dịp để hai bên tăng cường sự hiểu biết, chia sẻ, gắn kết tình cảm. Từ đó, cùng nhau phát huy mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, chung tay xây dựng một cộng đồng ấm áp hơn cho người dân địa phương; góp phần vun đắp tình hữu nghị 2 nước Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển.

Thông qua kết nối của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, Hiệp hội sẽ tiếp tục có những hoạt động ý nghĩa hỗ trợ cho địa phương trong thời gian tới.

Lãnh đạo phường Quy Nhơn Đông trao thư cảm ơn cho Hiệp hội Saemaul. Ảnh: Kim Hường

Dịp này, lãnh đạo phường Quy Nhơn Đông đã trao thư cảm ơn, quà lưu niệm cho đoàn thiện nguyện Hiệp hội Saemaul.

Trong khuôn khổ chuyến thiện nguyện, cùng ngày, Hiệp hội Saemaul đã đến thăm và trao tặng 150 suất quà cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở Trường Tiểu học và THCS Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông).

Hiệp hội Saemaul (Hàn Quốc), Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng lãnh đạo phường Quy Nhơn Đông trao quà cho các em học sinh khó khăn ở Trường Tiểu học và THCS Nhơn Hải. Ảnh: Kim Hường

Mỗi suất quà gồm đồ dùng học tập trị giá 150 ngàn đồng và tiền mặt 360 ngàn đồng. Tổng trị giá các suất quà là 76,5 triệu đồng.

Qua đây, Hiệp hội Saemaul mong muốn có thể chia sẻ khó khăn với bà con, đặc biệt trẻ em địa phương bị ảnh hưởng trong đợt lũ và cơn bão số 13 cuối năm 2025.

Cũng trong dịp này, đoàn đã có buổi giao lưu ẩm thực, giới thiệu cách làm món ăn Kimpap truyền thống Hàn Quốc với học sinh toàn trường.