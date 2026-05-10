Khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở tại đồi Gò Da

(GLO)- Trước tình trạng sạt lở đất gây ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân sống dưới chân đồi Gò Da, UBND phường Hoài Nhơn Nam đã kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai và các sở, ngành liên quan có biện pháp khắc phục.

Gọi đến đường dây nóng của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân ở xóm 5 (khu phố Giao Hội 2, phường Hoài Nhơn Nam) phản ánh: Nhà cửa và đất sản xuất của nhiều hộ nằm cạnh khu đất đồi Gò Da đang bị sạt lở, nguy hiểm.

Chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo “khu vực nguy cơ sạt lở” để người dân chủ động phòng tránh nguy hiểm. Ảnh: V.L

Trước đây, khu vực này có mỏ khai thác đất, quá trình hoạt động đã hình thành những vách ta luy dựng đứng cao hàng chục mét. Khoảng 6 tháng nay, khu đất đồi Gò Da xuất hiện nhiều điểm sạt lở, đất đá bong tróc thành từng mảng lớn.

Đặc biệt, có vị trí ta luy bị khoét sâu, dựng đứng như hàm ếch; phía trên là lớp đất đỏ tơi xốp, rất dễ tiếp tục trượt xuống khi gặp mưa lớn. Phía dưới chân đồi, nhiều khối đất đá nằm ngổn ngang. Hiện có 5 căn nhà cách vị trí sạt lở chỉ từ 5 - 20 m. Tình trạng này đe dọa trực tiếp đến đất sản xuất, nhà cửa và sự an toàn của các hộ dân sinh sống phía dưới chân đồi.

Tình trạng sạt lở tại khu đất đồi Gò Da đe dọa trực tiếp đến đất sản xuất, nhà cửa và sự an toàn của nhiều hộ dân sinh sống phía dưới chân đồi. Ảnh: V.L

Bà Đỗ Thị Ngôn (nhà ở dưới khu đất đồi Gò Da) cho biết: Đợt mưa lũ vào tháng 11-2025 khiến lượng lớn đất đá từ trên đồi đổ ập xuống, tạo lớp bùn đất dày tràn xuống khu dân cư và đường giao thông, gây khó khăn cho việc đi lại.

Tình trạng sạt lở cũng làm nhiều diện tích đất sản xuất của người dân bị thu hẹp đáng kể. Mức độ sạt lở ngày càng nghiêm trọng, từng mảng lớn đất đá thường xuyên đổ xuống. Mỗi khi trời mưa, cả nhà không ai ngủ yên vì lo đất đá sập xuống bất cứ lúc nào. Vì vậy, chúng tôi mong các cấp, ngành liên quan sớm có giải pháp khắc phục.

Trao đổi với phóng viên về phản ánh của người dân, ông Võ Tấn Lực - Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hoài Nhơn Nam - xác nhận: Vị trí sạt lở thuộc một phần thửa đất số 885, tờ bản đồ số 11. Khu vực này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng sản xuất cho một số hộ gia đình, cá nhân tại khu phố Giao Hội 2.

Hiện phạm vi sạt lở có chiều dài khoảng 150 m, khối lượng đất đá sạt lở khoảng 1.000 m³, chiều cao mái ta luy từ 10 - 22 m. Việc sạt lở ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản, hoa màu và tính mạng của 9 hộ dân sinh sống lân cận. Vào tháng 11.2025, để ứng phó với bão số 13, địa phương đã sơ tán 5 hộ dân dưới chân đồi Gò Da.

Theo bà Nguyễn Thị Tố Nữ - Phó Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Nam: Cuối năm 2025, địa phương đã có văn bản gửi UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan báo cáo, đề xuất phương án khắc phục khẩn cấp tình trạng sạt lở tại khu đất đồi Gò Da.

Sau khi tỉnh đồng ý chủ trương, đầu tháng 2-2026, UBND phường giao các đơn vị chuyên môn phối hợp triển khai các biện pháp khắc phục, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân khu vực lân cận. Hiện địa phương đang thuê đơn vị tư vấn lập phương án khắc phục sạt lở, xây dựng kế hoạch thi công cải tạo, gia cố mái ta luy với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 713 triệu đồng.

UBND phường đang tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định để sớm triển khai dự án, phấn đấu hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2026; qua đó khắc phục tình trạng sạt lở lan rộng, ổn định mái ta luy lâu dài, bảo đảm an toàn tài sản, hoa màu và đời sống người dân.