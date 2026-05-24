Gần 100 hội viên nông dân phường Thống Nhất tham gia mô hình bảo vệ môi trường

(GLO)- Sáng 24-5, tại Hội trường làng Kep (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), Hội Nông dân phường Thống Nhất tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6) và ra mắt mô hình “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Chương trình thu hút gần 100 cán bộ, hội viên nông dân và người dân tham gia.

Tại đây, Hội Nông dân phường Thống Nhất đã tuyên truyền, vận động hội viên và người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường thông qua những việc làm thiết thực như: giữ gìn vệ sinh nơi ở và khu dân cư; bỏ rác đúng nơi quy định; hạn chế sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa dùng 1 lần; tích cực trồng, chăm sóc cây xanh và sử dụng an toàn các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp.

Dịp này, Hội Nông dân phường đã công bố quyết định thành lập mô hình “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu”; tổ chức ký cam kết thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường giữa các thành viên tham gia mô hình.

Đồng thời, trao tặng Chi hội Nông dân làng Kép 2 thùng rác nhằm góp phần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường trong cộng đồng dân cư.

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, hội viên nông dân cùng người dân địa phương đã ra quân dọn vệ sinh khu vực quanh hội trường làng Kép và tuyến đường xuống 2 giọt nước, góp phần xây dựng môi trường sống xanh -sạch - đẹp.