Gần 100 hội viên nông dân phường Thống Nhất tham gia mô hình bảo vệ môi trường

NGỌC HẰNG
(GLO)- Sáng 24-5, tại Hội trường làng Kep (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), Hội Nông dân phường Thống Nhất tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6) và ra mắt mô hình “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Chương trình thu hút gần 100 cán bộ, hội viên nông dân và người dân tham gia.

Gần 100 cán bộ, hội viên nông dân và người dân tham gia lễ phát động. Ảnh: Bá Bính

Tại đây, Hội Nông dân phường Thống Nhất đã tuyên truyền, vận động hội viên và người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường thông qua những việc làm thiết thực như: giữ gìn vệ sinh nơi ở và khu dân cư; bỏ rác đúng nơi quy định; hạn chế sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa dùng 1 lần; tích cực trồng, chăm sóc cây xanh và sử dụng an toàn các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp.

Dịp này, Hội Nông dân phường đã công bố quyết định thành lập mô hình “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu”; tổ chức ký cam kết thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường giữa các thành viên tham gia mô hình.

Đồng thời, trao tặng Chi hội Nông dân làng Kép 2 thùng rác nhằm góp phần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường trong cộng đồng dân cư.

Hội Nông dân phường Thống Nhất công bố quyết định thành lập mô hình “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu”. Ảnh: Bá Bính

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, hội viên nông dân cùng người dân địa phương đã ra quân dọn vệ sinh khu vực quanh hội trường làng Kép và tuyến đường xuống 2 giọt nước, góp phần xây dựng môi trường sống xanh -sạch - đẹp.

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

(GLO)- Hơn 10 năm qua, nhiều hộ dân ở xóm Nghĩa Trí (thôn Kim Sơn, xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai) luôn sống trong cảnh lo lắng vì bờ sông Nước Lương liên tục sạt lở vào mùa mưa bão. Chỉ trong khoảng 5 năm trở lại đây, hàng nghìn mét vuông đất lúa, hoa màu của người dân đã bị nước sông cuốn trôi.

Tái khởi động dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa

(GLO)- Sau hơn 10 năm “trùm mền”, dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa đã có nhà đầu tư mới. Với tổng vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, tăng 4 lần so với trước đây, dự án hứa hẹn thay đổi diện mạo đô thị, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.

Thị trường bất động sản sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường bất động sản cả nước đang trầm lắng, Gia Lai nổi lên như điểm sáng nhờ những chuyển động tích cực từ hạ tầng, kinh tế và nhu cầu thực. Tuy vậy, thị trường vẫn đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, buộc các chủ thể tham gia phải thay đổi để thích nghi.

Phường Hội Phú sẽ cưỡng chế thu hồi đất đối với 3 hộ dân phục vụ dự án Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh

(GLO)- Ngày 10-4, UBND phường Hội Phú tổ chức họp ban cưỡng chế, quyết tâm xử lý dứt điểm 3 hộ gia đình chưa chấp hành bàn giao mặt bằng nhằm bảo đảm tiến độ Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh.

