Phường Thống Nhất phát động Tháng công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2026

(GLO)- Sáng 9-5, UBND phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công đoàn phường tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), Tháng công nhân năm 2026 và khai mạc Hội thao công nhân, viên chức, lao động năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND phường Thống Nhất Phạm Thế Tâm nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của công tác ATVSLĐ trong bảo vệ sức khỏe, tính mạng người lao động; đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định về ATVSLĐ, chủ động phòng ngừa tai nạn lao động, xây dựng môi trường làm việc an toàn, ổn định và phát triển bền vững.

Hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 2026, Chủ tịch Công đoàn phường Trương Thị Mỹ Lệ kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động; xây dựng môi trường lao động an toàn, lành mạnh.

Trao quà hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Minh Chí

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân ở phường Thống Nhất có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2025.

Ban tổ chức cũng trao 14 suất quà hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng từ nguồn tài chính công đoàn.

Ngoài ra, BIDV Chi nhánh Gia Lai và Công ty Phát triển khoa học quốc tế Trường Sinh tặng 28 suất quà (tổng trị giá 14 triệu đồng) cho đoàn viên, người lao động khó khăn.

Đoàn viên, người lao động tham gia thi đấu môn nhảy bao bố tại Hội thao công nhân, viên chức, lao động phường Thống Nhất năm 2026. Ảnh: Minh Chí

Sau lễ phát động, Hội thao công nhân, viên chức, lao động phường Thống Nhất năm 2026 chính thức khai mạc với sự tham gia của hơn 100 vận động viên thuộc 9 đoàn đến từ 39 công đoàn cơ sở trên địa bàn. Hội thao nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động.