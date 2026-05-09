Phường Thống Nhất phát động Tháng công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2026

MINH CHÍ
(GLO)- Sáng 9-5, UBND phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công đoàn phường tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), Tháng công nhân năm 2026 và khai mạc Hội thao công nhân, viên chức, lao động năm 2026.

Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2025. Ảnh: Minh Chí

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND phường Thống Nhất Phạm Thế Tâm nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của công tác ATVSLĐ trong bảo vệ sức khỏe, tính mạng người lao động; đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định về ATVSLĐ, chủ động phòng ngừa tai nạn lao động, xây dựng môi trường làm việc an toàn, ổn định và phát triển bền vững.

Hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 2026, Chủ tịch Công đoàn phường Trương Thị Mỹ Lệ kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động; xây dựng môi trường lao động an toàn, lành mạnh.

Trao quà hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Minh Chí

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân ở phường Thống Nhất có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2025.

Ban tổ chức cũng trao 14 suất quà hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng từ nguồn tài chính công đoàn.

Ngoài ra, BIDV Chi nhánh Gia Lai và Công ty Phát triển khoa học quốc tế Trường Sinh tặng 28 suất quà (tổng trị giá 14 triệu đồng) cho đoàn viên, người lao động khó khăn.

Đoàn viên, người lao động tham gia thi đấu môn nhảy bao bố tại Hội thao công nhân, viên chức, lao động phường Thống Nhất năm 2026. Ảnh: Minh Chí

Sau lễ phát động, Hội thao công nhân, viên chức, lao động phường Thống Nhất năm 2026 chính thức khai mạc với sự tham gia của hơn 100 vận động viên thuộc 9 đoàn đến từ 39 công đoàn cơ sở trên địa bàn. Hội thao nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Mở rộng “điểm tựa” cho người lao động

(GLO)- Trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo chủ trương của Trung ương, việc phát triển tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp ngoài nhà nước trở thành nhiệm vụ trọng tâm, mang tính chiến lược.

Sinh vật giống cá voi có mỏ bị mắc cạn ở vùng biển Vĩnh Hội đã chết

(GLO)- Trưa 4-5, ông Lê Văn Toàn - Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Vĩnh Hội (xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai) xác nhận, con cá lớn trông giống cá voi có mỏ bị mắc cạn ở vùng biển Vĩnh Hội vào chiều 3-5 hiện đã chết. Chính quyền thôn đang xin ý kiến cấp xã để tìm phương án chôn cất sinh vật này.

Từ 25-5, chủ nhà thu tiền điện sai quy định có thể bị phạt 30 triệu đồng

(GLO)- Từ ngày 25-5, Nghị định số 133/2026/NĐ-CP quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực chính thức có hiệu lực. Một trong những điểm mới đáng chú ý là việc tăng mạnh mức xử phạt đối với hành vi thu tiền điện của người thuê nhà, thuê phòng trọ cao hơn quy định.

Người dân cần cảnh giác với chiêu lừa làm sổ đỏ

(GLO)- Trước tình trạng xuất hiện các đối tượng mạo danh “chạy” thủ tục đất đai, UBND xã KDang (tỉnh Gia Lai) phát thông báo khẩn, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với chiêu trò lừa đảo làm sổ đỏ, nhất là tại các khu vực nằm trong quy hoạch và dọc tuyến dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku.

