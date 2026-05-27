Gia Lai: Tăng cường quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ đa dạng sinh học, nguồn lợi thủy sản

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có công văn chỉ đạo về việc tăng cường quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ đa dạng sinh học, nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, phường chủ động nhận diện những “điểm nghẽn”, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân để chủ động có biện pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ đa dạng sinh học, nguồn lợi thủy sản.

Cồn Chim (nằm giữa đầm Thị Nại) là khu bảo tồn sinh thái trọng điểm của tỉnh với đa dạng sinh học. Ảnh: Dũng Nhân

Trong đó, các sở, ban, ngành tiếp tục duy trì hoạt động và thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ công tác liên ngành trong công tác tuyên truyền, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ các loài động vật hoang dã, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tổ chức triển khai các chương trình truyền thông với thông điệp: “Không săn bắt - Không tiêu thụ - Bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư, bảo vệ nguồn lợi thủy sản”, “Phóng sinh theo tinh thần Phật giáo gắn với bảo vệ đa dạng sinh học và trách nhiệm xã hội”.

Tập trung vào công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản, bảo tồn đa dạng sinh học; vận động người dân không săn bắn, bẫy, bắt, tiêu thụ động vật hoang dã, chim di cư, không sử dụng hóa chất cấm, chất độc, vật liệu nổ, xung điện, dòng điện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt, tận diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản.

Sử dụng đa dạng hình thức tuyên truyền như: tuyên truyền lưu động trực tiếp tại cộng đồng, chợ, trường học, nơi tâm linh; sử dụng loa phát thanh xã, dán pano, áp phích... kết hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, không gian mạng; lồng ghép nội dung bảo tồn động vật hoang dã vào các chương trình xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường.

UBND các xã, phường chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan liên quan rà soát, thống kê các cơ sở kinh doanh có các hoạt động liên quan đến các loài động vật hoang dã, đánh bắt tận diệt nguồn lợi thủy sản; tổ chức ký cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý động vật hoang dã, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, không mua bán, kinh doanh, tiêu thụ trái quy định của pháp luật.

Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh trong kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ các loài động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản; xóa bỏ các tụ điểm, đường dây, mạng lưới, khu vực chợ, điểm nóng buôn bán các loài động vật; săn bắt các loài chim hoang dã, di cư; các hành vi sử dụng hóa chất cấm, chất độc, vật liệu nổ, xung điện, dòng điện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt, tận diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản trên địa bàn.

Cùng với đó, tổ chức quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững các khu bảo tồn thiên nhiên, các vùng đất ngập nước, các vườn chim, sân chim và các khu vực có chim di cư quay lại tại địa bàn.

UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể đối với các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chi cục Hải quan khu vực XIV và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh trong việc phối hợp tuyên truyền, xử lý vi phạm cũng như thực hiện các giải pháp bảo vệ đa dạng sinh học, nguồn lợi thủy sản theo chức năng, nhiệm vụ.