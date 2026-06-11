Gia Lai quyết tâm đưa chăn nuôi trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

(GLO)- Chiều 11-6, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến triển khai Kế hoạch phát triển chăn nuôi đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 và phổ biến các chính sách, quy định liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi, thú y.

Hội nghị có sự tham gia của đại diện các sở, ngành, doanh nghiệp cùng 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bình Dương

Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh ngành chăn nuôi Gia Lai đang đứng trước cơ hội phát triển mạnh mẽ cả về quy mô lẫn chất lượng. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến nay, toàn tỉnh đã thu hút 308 dự án đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi, với tổng diện tích gần 11.700 ha và tổng vốn đầu tư xây dựng hơn 57.149 tỷ đồng.

Quy mô các dự án đạt trên 136 nghìn con bò, hơn 6,2 triệu con heo và trên 7,1 triệu con gia cầm. Trong số này, 200 dự án đã được cấp chủ trương đầu tư với tổng vốn hơn 31.186 tỷ đồng; 75 dự án đã đi vào hoạt động, tổng vốn đầu tư gần 12.870 tỷ đồng.

Đáng chú ý còn 108 dự án đang hoàn thiện hồ sơ xin chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 26.000 tỷ đồng, cho thấy sức hút ngày càng lớn của lĩnh vực chăn nuôi đối với các nhà đầu tư.

Để khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế, Gia Lai đang tập trung phát triển 7 vùng chăn nuôi trọng điểm theo hướng công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao và phát triển bền vững.

Riêng 4 vùng trọng điểm đã thu hút hơn 230 dự án với tổng vốn đăng ký trên 42.500 tỷ đồng. Hiện các vùng này đang duy trì quy mô khoảng 282 nghìn con bò, hơn 725 nghìn con heo và gần 2,9 triệu con gia cầm. Trong đó, vùng 1 và vùng 2 là những địa bàn thu hút đầu tư mạnh nhất với 189 dự án và tổng vốn hơn 35.200 tỷ đồng.

Đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai trình bày Kế hoạch phát triển chăn nuôi. ﻿Ảnh: Bình Dương

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt Kế hoạch phát triển chăn nuôi đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Theo đó, Gia Lai đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt tốc độ tăng trưởng ngành chăn nuôi từ 6-6,5%/năm; nâng tổng đàn lên 860 nghìn con bò, 5 triệu con heo và 22 triệu con gia cầm.

Tỉnh cũng hướng tới 100% cơ sở chăn nuôi quy mô lớn đạt tiêu chuẩn an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm; đẩy mạnh chăn nuôi công nghệ cao, giết mổ tập trung và chế biến sâu sản phẩm. Không chỉ tập trung phát triển sản xuất, Gia Lai còn chú trọng củng cố hệ thống thú y cơ sở.

Đại diện doanh nghiệp chăn nuôi tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Bình Dương

Theo Nghị quyết số 55/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, thú y cấp xã sẽ được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng, được hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế và tham gia các lớp đào tạo chuyên môn. Chính sách này được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực giám sát dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi và tạo nền tảng cho ngành chăn nuôi phát triển bền vững.

Với định hướng rõ ràng, cơ chế hỗ trợ đồng bộ cùng dòng vốn đầu tư ngày càng tăng, Gia Lai đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa chăn nuôi trở thành ngành kinh tế kỹ thuật hiện đại, quy mô lớn và là một trong những trụ cột tăng trưởng quan trọng của nông nghiệp địa phương trong những năm tới.