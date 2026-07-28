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Tập huấn nâng cao nhận thức pháp luật về khai thác thủy sản cho ngư dân

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ÁI TRINH

(GLO)- Ngày 28-7, Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND phường Tam Quan Bắc và xã Đề Gi tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức pháp luật cho 100 ngư dân đang hoạt động khai thác thủy sản tại địa phương.

Tại buổi tập huấn, bà con ngư dân đã được phổ biến các quy định mới của pháp luật về thủy sản, trọng tâm là Nghị định số 41/2026/NĐ-CP ngày 25/1/2026 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thủy sản và Nghị định số 246/2026/NĐ-CP ngày 29/6/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

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Ông Bùi Thanh Ninh - ngư dân phường Hoài Nhơn Bắc trao đổi tại lớp tập huấn. Ảnh: Ái Trinh

Có hiệu lực từ ngày 18/8/2026, Nghị định số 246/2026/NĐ-CP (thay thế Nghị định số 38/2024/NĐ-CP và Nghị định số 301/2025/NĐ-CP) quy định chặt chẽ hơn về hoạt động giám sát hành trình tàu cá (VMS) cũng như công tác chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Theo đó, chủ tàu và thuyền trưởng có trách nhiệm duy trì tín hiệu VMS liên tục trong suốt thời gian tàu hoạt động trên biển; trường hợp thiết bị mất tín hiệu, phải lập tức thực hiện quy trình báo cáo và xử lý theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng bổ sung, siết chặt các hình thức xử lý đối với nhóm hành vi vi phạm liên quan đến VMS, nhật ký khai thác, vi phạm vùng biển, khai thác trong thời gian hoặc khu vực cấm, cũng như quy trình cập cảng, bốc dỡ và truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân vi phạm trong lĩnh vực thủy sản lên đến 1 tỷ đồng; đối với tổ chức, mức phạt tối đa bằng 2 lần mức phạt áp dụng cho cá nhân. Tùy thuộc vào tính chất và mức độ vi phạm, người vi phạm còn có thể chịu các hình thức xử phạt bổ sung như: tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thủy sản, tước văn bằng/chứng chỉ thuyền trưởng hoặc tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm.

Các quy định nghiêm khắc này nhằm tăng tính răn đe, hướng tới ngăn chặn triệt để các hành vi khai thác IUU. Đồng thời, ngư dân cũng được hướng dẫn chi tiết về công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phương án xử lý đối với nhóm tàu cá "3 không", tàu không đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, đại diện Chi cục Thủy sản đã giới thiệu định hướng phát triển ngành thủy sản của tỉnh Gia Lai, đồng thời trực tiếp đối thoại, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của ngư dân trong quá trình thực thi pháp luật trên biển.

Theo kế hoạch, ngày 29-7, Chi cục Thủy sản sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức 2 lớp tập huấn tương tự cho 100 ngư dân tại phường Hoài Nhơn Đông và phường Hoài Nhơn.

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