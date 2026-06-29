Gia Lai: Phát hiện 153 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp

(GLO)- Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai (Sở Nông nghiệp và Môi trường) từ đầu năm đến nay, lực lượng kiểm lâm đã phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ rừng tuần tra, truy quét, phát hiện và ngăn chặn kịp thời 153 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp.
Theo đó, hành vi vi phạm chủ yếu là mua bán, tàng trữ, vận chuyển lâm sản trái pháp luật với 102 vụ; phá rừng trái pháp luật 37 vụ; khai thác rừng trái phép 10 vụ; 4 vụ vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã…
Hiện cơ quan chức năng đã xử lý 83 vụ, trong đó xử lý vi phạm hành chính 78 vụ, xử lý hình sự 5 vụ, đang xác minh 70 vụ; thu nộp vào ngân sách Nhà nước gần 1 tỷ đồng...
(GLO)- Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) khu vực 11 (tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với UBND xã Chư Pưh tổ chức trao giấy xác nhận khuyết tật và các quyết định liên quan đến chế độ trợ giúp xã hội cho người khuyết tật đối với bà Siu H'Awat (SN 1950, trú tại làng Plei Thông A, xã Chư Pưh).
(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, khi trẻ em sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng trên không gian mạng, cha mẹ hoặc người giám hộ sẽ phải đăng ký tài khoản bằng thông tin cá nhân của mình và có trách nhiệm giám sát, quản lý hoạt động của trẻ trên các nền tảng số.
(GLO)- Sáng 26-6, lãnh đạo UBND phường An Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ một nam thanh niên được phát hiện tử vong tại tuyến đường giao thông qua địa bàn.
(GLO)- Ngày 25-6, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai đã có văn bản kiến nghị Ban Quản lý Dự án đường bộ miền Trung chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương khắc phục những tồn tại, bất cập ở các công trình đang triển khai trên tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Chiều 25-6, tại Công ty TNHH Bigrfeed Bình Định (phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức lễ ra mắt mô hình “Cụm doanh nghiệp an toàn phòng cháy, chữa cháy” tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa.
(GLO)- Ngày 24-6, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai đã trao số tiền 10 triệu đồng do Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) tài trợ cho gia đình bà Đinh Thị Kớ (thôn Tà Diệt, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Ngày 24-6, Đại úy Võ Duy Nhất - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Vạn Đức (tỉnh Gia Lai) cho biết, các lực lượng của Ban CHQS xã đã phối hợp với các đơn vị liên quan và người dân kịp thời khống chế, dập tắt một vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn.
(GLO)- Trong khuôn khổ Cuộc thi Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026, sáng 24-6, 20 thí sinh đã tham gia chương trình thiện nguyện “Lan tỏa yêu thương” tại Làng phong Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Nhân Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam 1-7, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) phối hợp với các cấp, ngành, địa phương tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, giải đáp, tư vấn chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn toàn tỉnh.
(GLO)- Nhiều hộ dân ở xã Phù Mỹ Tây đang lo lắng khi diện tích rừng keo đến kỳ thu hoạch phải tạm dừng khai thác vì vướng hồ sơ, thủ tục. Người dân mong việc rà soát, xác minh được thực hiện sớm nhằm bảo đảm quyền lợi và tránh ảnh hưởng đến giá trị kinh tế của rừng trồng.
(GLO)- Ngày 19-6, Trung tâm Học tập cộng đồng phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyển đổi số, kỹ năng số cơ bản và tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) cho hơn 100 người dân thuộc các tổ dân phố 1, 2 và 3 Yên Thế.
(GLO)- Ngày 18-6, Công đoàn Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê (tỉnh Gia Lai) khởi công xây dựng 2 căn nhà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Đội sản xuất cao su Ia Glai và Đội sản xuất cao su Ia H’lốp.
(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) vừa thông báo phân luồng giao thông để phục vụ chương trình khai mạc Lễ hội Du lịch hè năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Điểm đến kỳ thú”. Trong đó, nhiều tuyến đường sẽ cấm phương tiện lưu thông.
(GLO)- Dù tai nạn giao thông trong 6 tháng đầu năm (từ ngày 15/12/2025 - 14/6/2026) trên địa bàn tỉnh Gia Lai giảm cả 3 tiêu chí, nhưng tình trạng người điều khiển phương tiện tự gây tai nạn vẫn ở mức đáng lo ngại, gây nhiều thương vong.
(GLO)- Chiều 15-6, Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Công an phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Đak Đoa tiếp nhận 4 cá thể rùa do ông Lê Văn Mão (tạm trú tại tổ dân phố 4 Phù Đổng, phường Pleiku) tự nguyện giao nộp.
(GLO)- Tình trạng người dân tập thể dục trên QL 19B đoạn qua địa bàn các tổ dân phố Tiên Hội, Châu Thành, Phú Thành (phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) diễn ra khá phổ biến, nhất là vào sáng sớm và chiều tối.
(GLO)- Việc cùng 1 thửa đất nhưng qua 2 lần thu hồi lại được xác định 2 nguồn gốc khác nhau đang đặt ra nhiều vấn đề cần được cơ quan có thẩm quyền làm rõ. Qua đó, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân cũng như tính thống nhất trong công tác quản lý đất đai.
(GLO)- Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Hà Huy Tập được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông và chỉnh trang đô thị trên địa bàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai). Tuy nhiên, do thiếu vốn nên việc thi công dự án ì ạch, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.