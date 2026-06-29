Gia Lai: Phát hiện 153 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp

(GLO)- Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai (Sở Nông nghiệp và Môi trường) từ đầu năm đến nay, lực lượng kiểm lâm đã phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ rừng tuần tra, truy quét, phát hiện và ngăn chặn kịp thời 153 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp.

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Lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách Vườn quốc gia Kon Ka Kinh cùng cộng đồng nhận khoán xã Ayun tuần tra bảo vệ rừng. Ảnh: N.D

Theo đó, hành vi vi phạm chủ yếu là mua bán, tàng trữ, vận chuyển lâm sản trái pháp luật với 102 vụ; phá rừng trái pháp luật 37 vụ; khai thác rừng trái phép 10 vụ; 4 vụ vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã…

Hiện cơ quan chức năng đã xử lý 83 vụ, trong đó xử lý vi phạm hành chính 78 vụ, xử lý hình sự 5 vụ, đang xác minh 70 vụ; thu nộp vào ngân sách Nhà nước gần 1 tỷ đồng...