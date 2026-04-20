Gia Lai: Báo động tình trạng xâm hại rừng vùng giáp ranh

(GLO)- Nhiều vụ khai thác, vận chuyển, tập kết lâm sản trái phép liên tiếp bị phát hiện tại khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk cho thấy tình trạng xâm hại rừng vẫn diễn biến phức tạp.

Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp bách phải siết chặt quản lý địa bàn, tăng cường phối hợp liên vùng để ngăn chặn vi phạm từ sớm.

Rừng giáp ranh liên tiếp bị xâm hại

Theo Báo cáo nhanh số 89/BC-HKL ngày 11-4-2026 của Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê, qua kiểm tra hiện trường ngày 9-4, lực lượng chức năng phát hiện 51 cây rừng bị chặt hạ tại các lô 4, 5, 9, 12, 18, 19, 20, 22 thuộc Tiểu khu 1144, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn quản lý, thuộc địa bàn xã Ia Le.

Trong số này, có 31 gốc nằm trên diện tích đất trống có cây tái sinh và 20 gốc thuộc rừng thường xanh nghèo, kiệt, phục hồi. Các cây rừng bị khai thác có đường kính từ 6-20 cm, chiều cao gốc từ 5-150 cm. Đáng chú ý, toàn bộ thân cây đã bị đưa khỏi hiện trường.

Khu vực rừng bị xâm hại giáp ranh với xã Ia Lâu và tiếp giáp địa phận tỉnh Đắk Lắk. Việc tang vật bị đưa ra khỏi rừng cho thấy các đối tượng đã có sự chuẩn bị từ trước về nhân lực, phương tiện và đường vận chuyển.

Ông Nguyễn Ngọc Ni - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê - cho hay: Các đối tượng chủ yếu khai thác theo kiểu chọn từng cây, quy mô nhỏ nhưng diễn ra liên tục trong thời gian ngắn. Đơn vị đang phối hợp với các lực lượng liên quan mở rộng kiểm tra hiện trường, xác lập hồ sơ, điều tra và xử lý theo quy định.

Tập kết củi rừng trái phép tại xã Ia Lâu. Ảnh: T.D

Tại xã Ia Lâu, từ cuối tháng 3-2026 đến nay, lực lượng chức năng phát hiện 6 vụ vận chuyển, tập kết lâm sản trái phép. Tang vật gồm 36 ster củi, 58 lóng gỗ tròn (1,334 m³) cùng 2 phương tiện vận chuyển.

Ông Trần Anh Tài - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Prông - thông tin: Các đối tượng lợi dụng khu vực giáp ranh với các xã lân cận hoặc với tỉnh Đắk Lắk, địa hình rừng rậm và hệ thống đường mòn phức tạp để vận chuyển củi, gỗ không rõ nguồn gốc.

Số lâm sản được chia nhỏ, vận chuyển nhiều lần, cất giấu tại nhiều điểm khác nhau để tránh bị phát hiện. Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng sẽ nhanh chóng tẩu tán lâm sản vào nương rẫy hoặc khu dân cư.

Cần xử lý “khoảng trống” quản lý vùng giáp ranh

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, phương thức hoạt động của các đối tượng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép tại khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk đang có xu hướng tinh vi hơn.

Thay vì khai thác quy mô lớn dễ bị phát hiện, các đối tượng chuyển sang hình thức “đánh tỉa” từng cây lẻ, thực hiện nhiều lần trong thời gian dài.

Một bãi tập kết lâm sản trái phép ở khu vực giáp ranh ở Gia Lai và Đắk Lắk. Ảnh: T.D

Ông Nguyễn Đức Trọng - Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn - cho biết: Tiểu khu 1144 có địa hình phức tạp, xa khu dân cư, lại giáp ranh với tỉnh Đắk Lắk và xã Ia Lâu.

Khu vực này tồn tại nhiều đường mòn tự phát, xen kẽ rẫy sản xuất của người dân và vườn cao su của các doanh nghiệp.

“Lực lượng bảo vệ rừng mỏng, chỉ có 2 cán bộ phụ trách diện tích lớn nên công tác tuần tra, kiểm soát còn hạn chế. Trong khi đó, các đối tượng lại nắm rất rõ địa hình” - ông Trọng nói.

Còn ông Bùi Văn Phụng - Chủ tịch UBND xã Ia Lâu thì cho hay: Địa bàn rộng khiến công tác quản lý gặp nhiều khó khăn. Chính quyền xã đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm để tăng cường kiểm tra, tuyên truyền và xử lý vi phạm; đồng thời vận động người dân không tiếp tay cho việc cất giấu, tiêu thụ lâm sản trái phép.

Theo Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Môi trường), tình trạng vận chuyển, khai thác, tập kết lâm sản trái pháp luật vẫn còn xảy ra tại khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk. Lâm sản bị khai thác trái phép có thể được đưa vào nhiều mục đích như làm chất đốt, sấy nông sản hoặc phục vụ chế biến thủ công.

Ngày 17-4, Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công văn số 3968/SNNMT-KL giao Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê chủ trì, phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Prông, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 3 khẩn trương kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm tình trạng khai thác, tập kết, vận chuyển lâm sản trái pháp luật tại khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk.

Lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện các vụ khai thác, vận chuyển trái phép tại khu vực giáp ranh 2 tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk. Ảnh: T.D

Cùng với đó, trên cơ sở quy chế phối hợp đã ký kết, Sở yêu cầu các đơn vị tăng cường trao đổi thông tin với lực lượng kiểm lâm vùng giáp ranh tỉnh Đắk Lắk; xây dựng kế hoạch tuần tra, truy quét, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tại khu vực giáp ranh 2 tỉnh.

Giữ được rừng vùng giáp ranh không thể chỉ trông chờ vào những đợt truy quét sau vi phạm. Khi “khoảng trống” trong quản lý còn tồn tại, rừng có nguy cơ tiếp tục bị xâm hại từng ngày.