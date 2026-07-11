Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông nghiệp

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Bế giảng lớp tập huấn chuyển đổi và quản lý sản xuất sầu riêng, cà phê theo tiêu chuẩn hữu cơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN TÚ NGUYỄN TÚ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 11-7, UBND xã Ia Krái (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Viện Ứng dụng công nghệ và Phát triển nông nghiệp Việt Nam và Công ty cổ phần Đầu tư Tâm Gia Phát bế giảng lớp tập huấn chuyển đổi và quản lý sản xuất sầu riêng, cà phê theo tiêu chuẩn hữu cơ.

Tham gia lớp tập huấn có 80 học viên là cán bộ, nông dân các xã Ia Krái, Ia O và Ia Chia.

be-giang-lop-tap-huan-chuyen-doi-va-quan-ly-san-xuat-sau-rieng-ca-phe-theo-tieu-chuan-huu-co.jpg
Bế giảng lớp tập huấn chuyển đổi và quản lý sản xuất sầu riêng, cà phê theo tiêu chuẩn hữu cơ. Ảnh: N.T

Trong thời gian 2 ngày, các học viên được TS. Nguyễn Hồng Hạnh-giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam truyền đạt nhiều nội dung quan trọng về sản xuất nông nghiệp hữu cơ như: tổng quan và các quy định pháp luật về nông nghiệp hữu cơ; hệ thống tiêu chuẩn, quy trình chứng nhận và chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ; kỹ thuật canh tác sầu riêng, cà phê theo hướng hữu cơ bền vững; quản lý dinh dưỡng, quản lý dịch hại tổng hợp bằng phương pháp hữu cơ; quy trình thu hoạch, sơ chế sản phẩm.

Bên cạnh đó, học viên còn được hướng dẫn thực hành tại vườn sầu riêng, đánh giá các nguy cơ rủi ro trong canh tác, sử dụng các chế phẩm sinh học như IMO, nấm đối kháng, Trichoderma; thực hành ghi chép nhật ký sản xuất phục vụ công tác chứng nhận hữu cơ, đồng thời trao đổi, giải đáp những khó khăn phát sinh trong quá trình sản xuất thực tế.

896b350eebf96aa733e8.jpg
Tham gia lớp tập huấn có 80 học viên là cán bộ, nông dân của các xã Ia Krái, Ia O và Ia Chia. Ảnh: N.T

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho người sản xuất trong quá trình chuyển đổi sang canh tác hữu cơ, góp phần hình thành vùng nguyên liệu sầu riêng, cà phê chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Đồng thời, khuyến khích nông dân áp dụng các quy trình sản xuất bền vững, giảm tác động đến môi trường, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nông sản địa phương.

Kết thúc khóa học, các học viên hoàn thành chương trình được Viện Ứng dụng công nghệ và Phát triển nông nghiệp Việt Nam cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp tập huấn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Hơn 7.580 tấn muối còn tồn trong dân

Gia Lai: Hơn 7.580 tấn muối còn tồn trong dân

Nông nghiệp

(GLO)- Theo Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường), đầu năm 2026 đến nay, diện tích sản xuất và số lao động làm muối giảm so với cùng kỳ năm 2025. Toàn tỉnh đã bán 7.556 tấn muối, lượng muối còn tồn trong dân là 7.580,4 tấn.

Giữ màu xanh cho đất, giữ sinh kế cho người dân

Giữ màu xanh cho đất, giữ sinh kế cho người dân

Nông nghiệp

(GLO)- Không chờ đến khi những vùng đất màu mỡ mất dần khả năng canh tác, Gia Lai đang chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo vệ tài nguyên đất, phục hồi hệ sinh thái và xây dựng nền nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Gia Lai: Cấp 1.200 cây mắc ca trồng xen canh vườn cà phê thuộc Dự án SAFE

Gia Lai: Cấp 1.200 cây mắc ca trồng xen canh vườn cà phê

Nông nghiệp

(GLO)- Trong khuôn khổ Dự án Nông nghiệp bền vững vì hệ sinh thái rừng (SAFE) Việt Nam, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai vừa cấp hơn 1.200 cây mắc ca cho 6 hộ dân tại 2 xã Kon Gang và Kbang trồng xen trong vườn cà phê, tuân thủ quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR).

Dự án hồ chứa nước Ia Prat: Người dân đồng thuận, công trình tăng tốc

Dự án hồ chứa nước Ia Prat: Người dân đồng thuận, công trình tăng tốc

Kinh tế

(GLO)- Sự đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng đã tạo điều kiện để dự án hồ chứa nước Ia Prat (xã Ia Khươl) chính thức triển khai thi công. Công trình góp phần bảo đảm nguồn nước tưới, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Khẩn trương sửa chữa hồ chứa nước Ia Ring.

Khẩn trương sửa chữa hồ chứa nước Ia Ring

Kinh tế

(GLO)- Nhiều hạng mục xuống cấp tại hồ chứa nước Ia Ring (xã Bờ Ngoong) đang được khẩn trương sửa chữa, góp phần nâng cao năng lực vận hành, bảo đảm an toàn công trình và phát huy hiệu quả phục vụ dân sinh, sản xuất.

Gia Lai chuyển hướng sản xuất nông nghiệp xanh.

Gia Lai chuyển hướng sản xuất nông nghiệp xanh

Net Zero

(GLO)- Gia tăng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học cho thấy sự thay đổi rõ nét trong tư duy sản xuất của nông dân Gia Lai. Từ các mô hình cà phê, chanh dây đến hợp tác xã, tổ liên kết, nông nghiệp xanh dần hình thành trên nền tảng giảm hóa chất, cải tạo đất và nâng cao chất lượng nông sản.

null