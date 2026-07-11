(GLO)- Sáng 11-7, UBND xã Ia Krái (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Viện Ứng dụng công nghệ và Phát triển nông nghiệp Việt Nam và Công ty cổ phần Đầu tư Tâm Gia Phát bế giảng lớp tập huấn chuyển đổi và quản lý sản xuất sầu riêng, cà phê theo tiêu chuẩn hữu cơ.

Tham gia lớp tập huấn có 80 học viên là cán bộ, nông dân các xã Ia Krái, Ia O và Ia Chia.

Bế giảng lớp tập huấn chuyển đổi và quản lý sản xuất sầu riêng, cà phê theo tiêu chuẩn hữu cơ. Ảnh: N.T

Trong thời gian 2 ngày, các học viên được TS. Nguyễn Hồng Hạnh-giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam truyền đạt nhiều nội dung quan trọng về sản xuất nông nghiệp hữu cơ như: tổng quan và các quy định pháp luật về nông nghiệp hữu cơ; hệ thống tiêu chuẩn, quy trình chứng nhận và chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ; kỹ thuật canh tác sầu riêng, cà phê theo hướng hữu cơ bền vững; quản lý dinh dưỡng, quản lý dịch hại tổng hợp bằng phương pháp hữu cơ; quy trình thu hoạch, sơ chế sản phẩm.

Bên cạnh đó, học viên còn được hướng dẫn thực hành tại vườn sầu riêng, đánh giá các nguy cơ rủi ro trong canh tác, sử dụng các chế phẩm sinh học như IMO, nấm đối kháng, Trichoderma; thực hành ghi chép nhật ký sản xuất phục vụ công tác chứng nhận hữu cơ, đồng thời trao đổi, giải đáp những khó khăn phát sinh trong quá trình sản xuất thực tế.

Tham gia lớp tập huấn có 80 học viên là cán bộ, nông dân của các xã Ia Krái, Ia O và Ia Chia. Ảnh: N.T

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho người sản xuất trong quá trình chuyển đổi sang canh tác hữu cơ, góp phần hình thành vùng nguyên liệu sầu riêng, cà phê chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Đồng thời, khuyến khích nông dân áp dụng các quy trình sản xuất bền vững, giảm tác động đến môi trường, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nông sản địa phương.

Kết thúc khóa học, các học viên hoàn thành chương trình được Viện Ứng dụng công nghệ và Phát triển nông nghiệp Việt Nam cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp tập huấn.