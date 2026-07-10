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Thời sự

Tập huấn sử dụng hệ thống đánh giá nhiệm vụ theo KPI

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VŨ THẢO VŨ THẢO
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(GLO)- Sáng 10-7, tại phường Pleiku, Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn công tác theo dõi, đánh giá, xếp loại tổ chức, công chức bằng Hệ thống đánh giá nhiệm vụ theo KPI.

Tham dự hội nghị có khoảng 300 học viên là lãnh đạo UBND các xã, phường và công chức phụ trách công tác theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của 77 xã, phường khu vực phía Tây Gia Lai.

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Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: Vũ Thảo

Tại hội nghị, các học viên được phổ biến những nội dung trọng tâm về mục đích, yêu cầu, nguyên tắc triển khai hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI); tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ; hướng dẫn xây dựng, theo dõi, cập nhật, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao…

Kết quả đánh giá được xác định dựa trên các yếu tố về số lượng, chất lượng và tiến độ công việc. Đây sẽ là căn cứ quan trọng được sử dụng trong công tác bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, đãi ngộ, khen thưởng, sàng lọc, luân chuyển, thay thế, kỷ luật, tạm đình chỉ, miễn nhiệm, cho thôi chức, từ chức…

Ngoài ra, các học viên còn được trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở.

Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức trong việc áp dụng KPI vào công tác quản lý, điều hành; góp phần đổi mới phương thức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hướng công khai, minh bạch, khách quan gắn với trách nhiệm của từng cá nhân và đơn vị, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương.

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