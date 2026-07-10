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Thời sự

Tập huấn kê khai, lập hồ sơ đăng ký và cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai

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NGỌC LUẬN
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(GLO)- Sáng 10-7, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị trực tuyến với các xã, phường nhằm tập huấn hướng dẫn kê khai đăng ký đất đai, lập hồ sơ đăng ký đất đai và cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai trên phạm vi toàn tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh cùng các đơn vị chuyên môn đã hướng dẫn chi tiết quy trình kê khai đăng ký đất đai lần đầu ở cấp xã.

Nội dung tập huấn tập trung vào việc thu thập, kiểm tra hồ sơ pháp lý, xác định hiện trạng sử dụng đất, chuẩn hóa thông tin người sử dụng đất và lập hồ sơ đăng ký theo đúng quy định.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nhật Trường

Đồng thời, các đại biểu cũng được hướng dẫn quy trình cập nhật, chỉnh lý dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai bảo đảm tính đồng bộ, chính xác và khả năng khai thác hiệu quả.

Một trong những yêu cầu quan trọng được đặt ra là dữ liệu đất đai phải được xây dựng, chuẩn hóa, cập nhật theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”; trong đó, các dữ liệu đủ điều kiện phải được đưa ngay vào quản lý, vận hành, khai thác phục vụ người dân và doanh nghiệp. Công tác phối hợp xác minh, đối chiếu, làm sạch dữ liệu dân cư cũng được chú trọng nhằm nâng cao chất lượng thông tin, hạn chế sai sót.

Hội nghị nhằm đưa cơ sở dữ liệu đất đai vào quản lý, vận hành, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; đồng thời, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp trong khai thác, sử dụng thông tin đất đai.

Qua đó, thống nhất nhận thức, phương pháp tổ chức thực hiện và trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương, đặc biệt là UBND cấp xã và hệ thống chính trị ở cơ sở.

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Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường quán triệt một số nội dung tại hội nghị tập huấn. Ảnh: Nhật Trường

Cũng tại hội nghị, các địa phương đã trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Văn phòng Đăng ký đất đai sẽ tổng hợp, báo cáo định kỳ. UBND cấp xã thực hiện báo cáo hằng tuần để kịp thời được hướng dẫn tháo gỡ. Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hiện trên toàn tỉnh.

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