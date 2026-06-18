Những vườn nho hút khách ở cao nguyên

(GLO)- Không đơn thuần là mô hình kinh tế, các vườn nho hữu cơ ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai còn thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Vườn nho của gia đình ông Trần Văn Hải (thôn 4, xã Biển Hồ) hiện có khoảng 900 gốc nho hạ đen trên diện tích 2 sào, được trồng từ năm 2020, thu hoạch mỗi năm 2 vụ.

Ông Hải cho biết: “Tôi mong muốn Gia Lai, đặc biệt là khu vực Biển Hồ có thêm điểm tham quan, trải nghiệm phục vụ du khách. Khi đến đây, du khách không chỉ được ngắm cảnh, check-in mà còn có thể tự tay cắt những chùm nho sạch và thưởng thức ngay tại vườn”.

Du khách trải nghiệm hái nho tại nông trại X-Green Gia Lai. Ảnh: Chu Hằng

Vườn nho của ông Hải đã thu hút nhiều du khách đến tham quan. Ông Nguyễn Hồng Thắng (du khách đến từ Quảng Ngãi) cho biết: “Tôi biết đến vườn nho ở xã Biển Hồ qua mạng xã hội. Khi đến đây, gia đình tôi đã có nhiều trải nghiệm thú vị”.

Tương tự, tại nông trại X-Green Gia Lai (thôn Hưng Bình - Tân Hợp, xã Ia Hrung), hơn 1 ha nho hữu cơ đang được phát triển theo hướng kết hợp sản xuất nông nghiệp với du lịch trải nghiệm. Nông trại hiện có các giống nho trân châu, nho Mỹ, nho kẹo... phục vụ nhu cầu tham quan của du khách.

Anh Võ Hoàn Hảo, chủ nông trại X-Green Gia Lai, cho biết: “Du khách được miễn phí vé vào cổng và trực tiếp tham gia trải nghiệm hái nho tại vườn. Sản phẩm được tính tiền theo khối lượng nho hái thực tế, với giá dao động trong khoảng 120 - 250 nghìn đồng/kg tùy từng loại nho. Vào ngày thường, nông trại đón khoảng 50 - 70 lượt khách. Riêng những ngày cuối tuần, lượng khách tăng lên khoảng 300 - 400 lượt”.

Lần đầu tiên được trải nghiệm hái nho ngay tại nông trại X-Green Gia Lai, chị Bùi Thu Hằng (tổ 6 Yên Thế, phường Thống Nhất) bày tỏ tâm đắc khi được chủ vườn chia sẻ về quy trình canh tác. Chị cùng bạn bè còn chụp nhiều bức ảnh lưu niệm ấn tượng tại vườn nho sai trĩu quả.

Những ngày qua, khu vườn nho rộng 4 sào của gia đình ông Hồ Dũng (thôn Ia Sa, xã Ia Hrú) cũng thu hút hàng trăm lượt khách tìm đến tham quan. Khu vườn này được trồng từ tháng 2-2025 với 1.000 gốc thuộc 7 giống nho gồm: mẫu đơn, nho xanh, nho đỏ, hồng Nhật, ngón tay đen, nho kẹo và violet.

Đến tháng 6-2026, vườn nho bắt đầu cho thu hoạch vụ đầu tiên. Lượng người tìm đến ngày một tăng sau khi một số du khách quay video về vườn nho, chia sẻ trên mạng xã hội.

“Khách đến đông cũng là động lực để gia đình tiếp tục chăm sóc, hoàn thiện mô hình. Nếu sản lượng ổn định và nhu cầu tham quan vẫn được duy trì, chúng tôi sẽ đầu tư thêm các hạng mục phục vụ du khách” - ông Dũng cho hay.