Phường An Nhơn giới thiệu sản phẩm du lịch trải nghiệm làng nghề tiện gỗ Bắc Nhạn Tháp

NGÔ SƯƠNG
(GLO)- Sáng 6-12, UBND phường An Nhơn tổ chức hội nghị giới thiệu sản phẩm du lịch năm 2025, tập trung vào chương trình tham quan và trải nghiệm làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp.

Tham dự chương trình có lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai cùng các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn.

Theo báo cáo của lãnh đạo phường An Nhơn, thời gian qua, phường đã đầu tư nâng cấp tuyến đường vào làng nghề, hoàn thiện hệ thống chiếu sáng, chỉnh trang cảnh quan và nhà trưng bày sản phẩm, tạo không gian đón khách khang trang, an toàn. Du lịch trải nghiệm được xác định là loại hình chủ đạo, hướng đến đối tượng học sinh, sinh viên thông qua các chương trình gắn với giáo dục, văn hóa và hướng nghiệp.

1.jpg
Quang cảnh hội nghị giới thiệu sản phẩm du lịch. Ảnh: Ngô Sương

Địa phương đã xây dựng các tuyến tham quan nửa ngày và một ngày, kết nối làng gốm Vân Sơn-làng nghề tiện gỗ Bắc Nhạn Tháp cùng một số điểm văn hóa khác trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm, làng nghề đón 1.700 lượt khách; quý III đón 900 lượt và quý IV ước khoảng 1.100 lượt, chủ yếu là khách nội địa.

2.jpg
Các đại biểu tham quan nhà trưng bày sản phẩm gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp, phường An Nhơn. Ảnh: Ngô Sương

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đề ra những định hướng trong thời gian tới. Theo đó, phường sẽ tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, xây dựng môi trường du lịch văn minh, bảo tồn giá trị làng nghề; đồng thời phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh và các doanh nghiệp lữ hành để kết nối tour, đưa làng nghề tiện gỗ Bắc Nhạn Tháp trở thành điểm đến hấp dẫn trong hành trình khám phá An Nhơn. Đây được xem là hướng phát triển nhằm khai thác giá trị văn hóa truyền thống, hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng và mở ra sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

3.jpg
Các đại biểu tham quan, trải nghiệm thực hành sản phẩm gỗ tại nhà ông Nguyễn Văn Bá, khu phố Vân Sơn, phường An Nhơn. Ảnh: Ngô Sương

Dịp này, các đại biểu đến tham quan nhà trưng bày sản phẩm gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp, trải nghiệm thực hành tại hộ gia đình, tham quan làng gốm Vân Sơn và giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với nghệ nhân địa phương.

