Ngắm mùa hoa đỏ nơi đại ngàn Gia Lai

(GLO)- Vào mùa khô, hoa Plah (Mlah) lại bung nở, tô sắc đỏ cả triền đồi, nương rẫy của bà con Jrai phía Tây tỉnh Gia Lai. 

Khi nắng như được rót đầy xuống buôn làng phía Tây Gia Lai, những bông hoa Plah lại nở rực giữa nền trời xanh thẳm.

Theo từng vùng, người dân địa phương gọi loài cây này bằng nhiều tên khác nhau. Cây Plah hay Mlah (theo tiếng Jrai), còn gọi là giềng giềng, lâm vố, kok chăn... có tên khoa học là Butea monosperma (Lam.) Taub, thuộc họ Đậu.

hoa-mlah-1.jpg
Hoa Plah (Mlah) khoe sắc đỏ giữa nền trời xanh. Ảnh: K.P

Plah là loài cây thân gỗ cao từ 8-10m, thân cây vặn vẹo, cành mọc không đều. Vỏ cây dày, loang lổ màu xám nâu như phủ lớp mốc trắng, khi bị tổn thương sẽ tiết ra nhựa màu đỏ sẫm. Lá Plah to, thuộc dạng lá kép lông chim lẻ, các lá chét mọc lệch, mặt dưới phủ nhiều lông mềm.

Ông Kpă Pual-Nhà nghiên cứu về văn hóa Jrai, cho biết: "Có nhiều người nhầm lẫn hoa Plah là hoa gạo. Nhưng hai loại hoa này hoàn toàn khác nhau. Cây gạo là cây họ gòn, gỗ mềm có ở mọi miền của đất nước, còn cây Plah chỉ có ở Tây Nguyên. Hoa gạo màu đỏ tươi, có 5 cánh đều nhau, còn hoa Plah có màu đỏ pha cam và chỉ có 4 cánh. Lá cây gạo thì có cuống dài và lá hình sao (như lá cây gòn, lá cây sắn), còn lá cây Plah thì hơi tròn và to".

hoa-mlah.png
Cây Plah (Mlah) mọc nhiều ở rừng khộp, nương rẫy. Ảnh: Lạc Hà

Từ tháng 2 đến tháng 4 hằng năm, khi cây Plah bắt đầu rụng lá, cả thân cây như trút bỏ lớp xanh quen thuộc để nhường chỗ cho những chùm hoa đỏ cam nổi bật.

Ở phía Tây Gia Lai, cây Plah mọc nhiều ở các xã Phú Túc, Ia HDreh, Ia Rsai, Uar, Ia Hiao, Phú Thiện, phường Ayun Pa... nơi có khí hậu nắng nóng. Không biết từ bao giờ, loài hoa này đã gắn liền với ký ức của người dân nơi đây.

hoa-mlah-2.jpg
Cây Plah (Mlah) gắn bó sâu sắc trong ký ức và đời sống của người đồng bào DTTS Gia Lai. Ảnh: Lạc Hà

Không chỉ tạo cảnh quan đẹp, hoa Plah còn gắn bó sâu sắc với đời sống văn hóa của người Jrai. Chị Rơ Ô H'Huyên (Buôn H'Muk, xã Phú Túc) chia sẻ: "Với người Jrai, khi hoa Plah bung nở cũng là lúc bà con bắt đầu chuẩn bị cho vụ rẫy mới và cả những chuyến băng rừng để tìm kiếm sản vật như mật ong, kiến vàng...".

Trong quan niệm của người dân nơi đây, sắc đỏ của hoa Plah được ví như vẻ đẹp của các thiếu nữ miền sơn cước-mộc mạc, dịu dàng song cũng đầy sức sống.

Vẻ đẹp nao lòng của hoa Plah (Mlah). Thực hiện: Lạc Hà

Mỗi mùa hoa nở, trẻ em trong buôn làng lại kháo nhau hái hoa hút mật. Lũ trẻ khéo léo tách cuống rồi đưa lên miệng thưởng thức vị mật ngọt thanh. Nhựa và hoa Plah còn được người dân sử dụng làm dược liệu dân gian để chữa đau bụng, giải độc khi bị côn trùng cắn.

hoa-mlah-4.jpg
Cây Plah (Mlah) còn tạo bóng mát, trở thành nơi nghỉ chân quen thuộc của người dân mỗi khi lên nương, rẫy. Ảnh: Lạc Hà

Mỗi mùa hoa nở, sắc đỏ ấy lại như nhắc nhớ về một đại ngàn mộc mạc, bình yên, nơi thiên nhiên và con người sống hòa hợp trong những điều giản dị mà đậm sâu.

Cao nguyên Pleiku thắm sắc pơ lang

(GLO)- Tháng ba ở Tây Nguyên, khi bầu trời trong xanh và nắng bắt đầu rực rỡ, sắc hoa pơ lang đỏ thắm bừng lên trên cao nguyên Pleiku, như những đốm lửa trôi giữa mây trời. Không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên, hoa pơ lang còn mang trong mình thông điệp văn hóa sâu sắc.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

(GLO)- Chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 6-2, Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh phối hợp với Đoàn xã Bình Hiệp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2026 tại xã Bình Hiệp.

(GLO)- Nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 2-2, Trường Tiểu học số 2 Đak Đoa (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã tổ chức buổi sinh hoạt chủ điểm “Câu chuyện thời hoa lửa”, thu hút hơn 800 học sinh tham gia.

Gia Lai có 16 học sinh đạt giải cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi với Quốc hội Việt Nam”

(GLO)- Ngày 1-2, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi vẽ tranh chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) với chủ đề “Thiếu nhi với Quốc hội Việt Nam - 80 năm lịch sử vẻ vang”.