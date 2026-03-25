Ngất ngây mùa sứ trắng ở "ngôi trường bên bờ biển"

HOÀI NHÂN
(GLO)- Trường Đại học Quy Nhơn bấy lâu được mệnh danh là ngôi trường đại học có vị trí đắc địa hàng đầu trong cả nước, nằm ngay bên bờ biển Quy Nhơn rì rào sóng vỗ. Và, điểm tô cho vẻ đẹp của ngôi trường giàu truyền thống ấy chính là mùa hoa sứ với đậm đà sắc hương.

gen-h-ngat-ngay-mua-hoa-su.jpg
Hoa sứ bừng nở giữa sân trường. Ảnh: Nguyễn Dũng

Những ngày tháng ba này, mùa hoa sứ ở Trường Đại học Quy Nhơn đang vào độ nở rộ nhất.

Nơi khoảnh sân trường, giữa cái nắng vàng rực đổ xuống từ đỉnh đầu và hơi muối mặn mòi thổi vào từ phía biển phía bên kia đường An Dương Vương, những tán sứ gầy guộc, khẳng khiu bỗng chốc được phủ kín bởi hàng loạt chùm hoa trắng muốt, nhụy vàng chanh rực rỡ.

gen-h-z7635679285873-6db8eb8152adde7d7a753a6ec45ea2c8.jpg
gen-h-z7635679452930-b1102732e67fda143f50df6a1db14d56.jpg
Hoa sứ bung tỏa đồng loạt, tạo thành mảng màu nổi bật giữa bầu trời xanh ngắt của phố biển. Ảnh: Nguyễn Dũng

Hoa sứ ở nơi đây không nở e ấp, mà bung tỏa đồng loạt, tạo thành mảng màu nổi bật giữa bầu trời xanh ngắt của phố biển. Dưới những hàng ghế đá hay trên thảm cỏ… những cánh hoa rụng xuống, xoay xoay theo gió mang theo cả mùi hương rời xa gốc cây già.

hoa-su-3-2918.jpg
Khác với nhiều loài hoa khi rụng là héo úa, hoa sứ rơi xuống khi cánh vẫn còn căng mọng, trắng ngần. Ảnh: Hoài Nhân

Có lẽ, mùi hương hoa sứ thêm phần ngất ngây khi được lan đi nhờ những cơn gió biển. Mùi hương ấy vương theo những tà áo trắng tinh khiết, len vào từng hành lang lớp học. Những dãy bàn ghế dành cho sinh viên tự học bỗng chốc thành một phần của khung cảnh lãng mạn khi có hương sắc của hoa sứ khi vào mùa.

Khác với nhiều loài hoa khi rụng là héo úa, hoa sứ rơi xuống khi cánh vẫn còn căng mọng, trắng ngần. Hình ảnh các nữ sinh tranh thủ giờ giải lao, nhặt vài đóa hoa còn tươi cài lên tóc, đặt lên trang vở để chụp vài bức hình check-in đã trở thành một phần nhịp sống rất đỗi bình thường nhưng cũng rất thơ nơi đây.

gen-h-z7635679303821-ba91f89381164b452f56dc0f2a3588c8.jpg
gen-h-z7635679341412-93c4455a09b9e5d24b53b3c35e70c7ca.jpg
Check-in bên hàng sứ trắng. Ảnh: Nguyễn Dũng

Với những cựu sinh viên của mái trường này, hoa sứ không chỉ là một loài cây che mát và cho hương sắc, mà là một ngăn kéo nhỏ cất giữ cả bầu trời ký ức.

18 năm rời xa mái trường, tôi trở lại, chôn chân nơi hành lang của giảng đường A7, ngắm những cánh hoa trắng muốt vấn vương giữa trời xanh, lòng không khỏi bồi hồi, bâng khuâng…

hoa-su-2.jpg
Cùng nhau lưu giữ kỷ niệm dưới mái trường mến yêu, bên hàng sứ trắng muốt. Ảnh: Hoài Nhân

Quy Nhơn vốn dĩ đã đẹp, nhưng thành phố biển này còn níu chân bạn với những sức hút rất riêng. Khoảng trời đầy hoa sứ ở giảng đường Trường Đại học Quy Nhơn là một sức hút như thế…

Clip: Nguyễn Dũng
Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ký ức làng...

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Con người ta đôi khi thật lạ, lúc ở phố thị thì nhớ buôn làng, nơi đất mới lại thương hoài quê cũ. Vậy nên, làng quê luôn là miền ký ức không quên của mỗi người. Theo thời gian, ký ức ấy được đắp bồi, nhen lên thành ngọn lửa, sưởi ấm tâm hồn và khơi gợi tình yêu quê hương, nguồn cội.

Đi giữa vòm xanh

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Tôi chia xa phố núi thương yêu với dặm dài những nỗi nhớ, dặm dài những trảng xanh. Trong ký ức chưa xa, phố điệp trùng thông kim, ban trắng, bằng lăng tím, muồng vàng… cho tôi ngợp ngời nhung nhớ những thênh thang phóng khoáng mà hiền hòa của đất trời quê hương.

Những nếp gấp giữ trọn thời gian

Quà tặng tâm hồn

Khi cơn mưa bất chợt lướt ngang thành phố, người chủ tiệm sách cũ vội vàng xoay trục kéo dài mái hiên, tránh để nước tạt vào những chồng sách đã ngả vàng. Tuy có vẻ cũ kỹ, nhưng những quyển sách ấy lại là niềm đam mê của nhiều thế hệ, trong đó có các bạn trẻ.

Vườn thương chở những ước mơ

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Những khi lòng vấn vương hoài niệm, tôi vẫn thường hay nhớ về khu vườn nhỏ của bà, nơi đã neo giữ một phần ký ức tuổi thơ tươi vui, ấm áp. Khu vườn xanh mát ấy chở biết bao thương yêu, thắp lên ý nguyện cuộc đời cho một tâm hồn thơ trẻ đong đầy khát khao, mơ ước.

Cao nguyên mùa gió biếc

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Pleiku đang trong những ngày đẹp nhất của năm. Ngày đi trong dịu dàng cùng trời xanh và gió biếc. Những con gió miệt mài chạy dài khắp nẻo núi đồi cao nguyên, ùa vào lòng tôi niềm thương nhớ vô bờ.

Dưới những tàng thông

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Cùng với lớp lớp sương mù bảng lảng sớm mai, từng con dốc lượn quanh phố nhỏ, những tàng thông xanh thẳm từ lâu đã là nét đẹp riêng có của cao nguyên Gia Lai, đậm sâu trong trái tim biết bao người. Để rồi, mỗi lần đi xa hay trở về, tiếng lòng ấy lại được cất lên cùng bời bời ký ức.

El Condor Pasa - Một điệu hồn dân ca

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Trong một dịp tình cờ, tôi may mắn được nghe nghệ sĩ guitar cổ điển Vũ Đức Hiển độc tấu bài El Condor Pasa. Tôi đã bước vào bài ca hay bài ca đó đi vào thế giới thanh âm trong tôi với tư thế án ngự và chiếm hữu đầy ám ảnh.

Mẹ thương con theo cách riêng của mẹ. Ảnh minh họa: Internet

Tấm lòng của mẹ...

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Mẹ tính nóng như lửa, quyết đoán trong công việc cũng như trong cuộc sống, luôn nghiêm khắc với con cái. Con thừa hưởng cái nóng tính cộng với sự ngang bướng của mẹ không sót chút nào...

Ảnh minh họa: Nguyễn Linh Vinh Quốc

Dưới bóng muồng vàng

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Sớm mai, khi hơi sương ủ lạnh trên tàng cây muồng vàng trước nhà, chiếc điện thoại chợt nhấp nháy báo có tin nhắn. Là của người bạn cũ, một người con xóm Mới: “Bạn ổn không?”. Đưa mắt nhìn ra hồ nước nép mình dưới hàng cây muồng vàng bao đời ấp ôm xóm nhỏ, lòng tôi chợt rưng rưng.

Mùa thu hát trên đồi

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Phố núi Pleiku vẫn hằng lưu nhớ trong tâm trí nhiều người với một ngày đi qua bốn mùa đậm đà hương sắc. Ngày qua ngày, sắc thu chín đượm trên phố nhỏ. Mỗi sớm mai hay lúc muộn chiều, ngồi nơi gác nhỏ, nghe mùa thu hát trên đồi, tôi lại thấy yêu hơn cuộc sống này.

Mùa mận Tết Độc lập

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Trời chuyển nắng. Mấy cây mận trước sân đã chi chít nụ lu lú. Vài cành đong đưa rưng rưng gió, khiến nụ hoa cứ e ấp mãi chẳng muốn căng bung. Thanh tựa cửa trông ra, thở ra một hơi dài như muốn tuôn theo cái nồng rực, bức bối.

Mùa thơm

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Đang là những ngày đất trời ở trong mùa thơm tròn đầy, thi vị. Ruộng đồng thơm màu nắng. Khu vườn thơm giọt mưa. Và còn nữa - nét hương quyến rũ của cốm tươi màu lúa non, của quả hồng vừa chín, của trái thị ươm vàng heo may... tạo nên những thức quà riêng có của mùa thu.

Thân thương bột mì nhứt khuấy

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Muộn chiều, người bạn quê Phù Cát (tỉnh Gia Lai) rủ tôi sang nhà chơi rồi hai đứa cùng nhau làm món bột mì nhứt khuấy. Với bạn, đây là thức món dân dã, thân thương của quê hương, gắn liền với tuổi thơ bao lớp người xứ Nẫu. 

Mùa dã quỳ xanh lá

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Những ngày này, dạo quanh các cung đường từ xã Đak Đoa về phường Pleiku, từ xã Bàu Cạn đi xã Ia Dom, thi thoảng, tôi gặp những vạt dã quỳ mướt xanh vươn mình đón gió. Lại thấy, mùa dã quỳ xanh lá ngân hoài một vẻ đẹp riêng.

Gánh cá của mẹ

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Sáng sớm, khi chú gà trống choai cất tiếng gáy đầu tiên hòa vào tiếng thuyền chài khua nước ngoài sông, mẹ đã thức dậy. Bên ánh lửa bập bùng từ bếp củi, mẹ lặng lẽ chuẩn bị cho một ngày ra chợ. Hôm nay, mẹ lại gánh cá ra chợ huyện.

Khoảng trời quê

Quà tặng tâm hồn

Mẹ vợ tôi, bà ngoại của 2 con trai của tôi, luôn miệng thắc mắc, ở thành phố lạ nhỉ, lúc nào cũng đông như mắc cửi và đèn điện như sao xa.

Sau cơn mưa

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Với nhiều người, tự thân mưa đã gợi nỗi sầu, như một sự bất an, là niềm không mong đợi. Dẫu thế, như cỏ cây, cuộc đời mỗi người chẳng phải từ cơn mưa mà lớn khôn lên, những trải nghiệm cứ thế mà lấp đầy.

null