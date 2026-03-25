Ngất ngây mùa sứ trắng ở "ngôi trường bên bờ biển"

(GLO)- Trường Đại học Quy Nhơn bấy lâu được mệnh danh là ngôi trường đại học có vị trí đắc địa hàng đầu trong cả nước, nằm ngay bên bờ biển Quy Nhơn rì rào sóng vỗ. Và, điểm tô cho vẻ đẹp của ngôi trường giàu truyền thống ấy chính là mùa hoa sứ với đậm đà sắc hương.

Hoa sứ bừng nở giữa sân trường. Ảnh: Nguyễn Dũng

Những ngày tháng ba này, mùa hoa sứ ở Trường Đại học Quy Nhơn đang vào độ nở rộ nhất.

Nơi khoảnh sân trường, giữa cái nắng vàng rực đổ xuống từ đỉnh đầu và hơi muối mặn mòi thổi vào từ phía biển phía bên kia đường An Dương Vương, những tán sứ gầy guộc, khẳng khiu bỗng chốc được phủ kín bởi hàng loạt chùm hoa trắng muốt, nhụy vàng chanh rực rỡ.

Hoa sứ bung tỏa đồng loạt, tạo thành mảng màu nổi bật giữa bầu trời xanh ngắt của phố biển. Ảnh: Nguyễn Dũng

Hoa sứ ở nơi đây không nở e ấp, mà bung tỏa đồng loạt, tạo thành mảng màu nổi bật giữa bầu trời xanh ngắt của phố biển. Dưới những hàng ghế đá hay trên thảm cỏ… những cánh hoa rụng xuống, xoay xoay theo gió mang theo cả mùi hương rời xa gốc cây già.

Khác với nhiều loài hoa khi rụng là héo úa, hoa sứ rơi xuống khi cánh vẫn còn căng mọng, trắng ngần. Ảnh: Hoài Nhân

Có lẽ, mùi hương hoa sứ thêm phần ngất ngây khi được lan đi nhờ những cơn gió biển. Mùi hương ấy vương theo những tà áo trắng tinh khiết, len vào từng hành lang lớp học. Những dãy bàn ghế dành cho sinh viên tự học bỗng chốc thành một phần của khung cảnh lãng mạn khi có hương sắc của hoa sứ khi vào mùa.

Khác với nhiều loài hoa khi rụng là héo úa, hoa sứ rơi xuống khi cánh vẫn còn căng mọng, trắng ngần. Hình ảnh các nữ sinh tranh thủ giờ giải lao, nhặt vài đóa hoa còn tươi cài lên tóc, đặt lên trang vở để chụp vài bức hình check-in đã trở thành một phần nhịp sống rất đỗi bình thường nhưng cũng rất thơ nơi đây.

Check-in bên hàng sứ trắng. Ảnh: Nguyễn Dũng

Với những cựu sinh viên của mái trường này, hoa sứ không chỉ là một loài cây che mát và cho hương sắc, mà là một ngăn kéo nhỏ cất giữ cả bầu trời ký ức.

18 năm rời xa mái trường, tôi trở lại, chôn chân nơi hành lang của giảng đường A7, ngắm những cánh hoa trắng muốt vấn vương giữa trời xanh, lòng không khỏi bồi hồi, bâng khuâng…

Cùng nhau lưu giữ kỷ niệm dưới mái trường mến yêu, bên hàng sứ trắng muốt. Ảnh: Hoài Nhân

Quy Nhơn vốn dĩ đã đẹp, nhưng thành phố biển này còn níu chân bạn với những sức hút rất riêng. Khoảng trời đầy hoa sứ ở giảng đường Trường Đại học Quy Nhơn là một sức hút như thế…