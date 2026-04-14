Ươm mầm văn chương trong trường học

(GLO)- Nhằm gắn kết những bạn trẻ yêu văn chương, một số trường THPT trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thành lập câu lạc bộ (CLB) văn học. Ðây là những mô hình sinh hoạt thiết thực và đang từng bước trở thành “vườn ươm” nuôi dưỡng đam mê sáng tác trong học sinh.

Uyển Văn - CLB Văn học thuộc Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn) được thành lập từ năm học 2024-2025. Hiện nay, CLB có 37 thành viên, trong đó có 5 học sinh đến từ các trường THPT khác.

Uyển Văn - Câu lạc bộ Văn học (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) là nơi gặp gỡ của những bạn trẻ thích đọc sách. Ảnh: M.N

CLB có các ban chuyên môn được phân công rõ ràng: Ban sáng tác phụ trách nội dung và xây dựng chủ đề theo tháng; Ban thiết kế đảm nhiệm phần hình ảnh minh họa; Ban truyền thông phụ trách đăng tải tác phẩm, kết nối với các CLB văn học trong và ngoài tỉnh; Ban hậu cần - tài chính hỗ trợ hoạt động chung như tổ chức sự kiện, tọa đàm.

Em Trần Anh Bảo Thư (lớp 11 chuyên Văn, Chủ nhiệm CLB) cho hay: “CLB là môi trường để mỗi thành viên phát huy thế mạnh riêng, từ viết lách đến sáng tạo nội dung. Thông qua CLB, chúng em học được cách làm việc nhóm hiệu quả, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong từng hoạt động”.

Một buổi sinh hoạt, trao đổi sách của Uyển Văn - Câu lạc bộ Văn học (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn). Ảnh: M.N

Ở mỗi buổi sinh hoạt, Uyển Văn - CLB Văn học luôn khuyến khích thành viên chủ động thảo luận, chia sẻ cảm nhận và bày tỏ quan điểm về các tác phẩm văn học. Tại đây, những bài thơ, truyện ngắn do thành viên CLB sáng tác được trình bày, góp ý và hoàn thiện trước khi đăng tải trên fanpage của CLB. Nhiều thành viên CLB đạt thành tích cao tại các kỳ thi học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp tỉnh, cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc cấp tỉnh.

Cô Nguyễn Đặng Thùy Trang - giáo viên Ngữ văn Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - cho biết: CLB có nhiều học sinh đam mê sáng tác và chủ động gửi tác phẩm để giáo viên góp ý. Điều này tạo nền tảng quan trọng để các em theo đuổi con đường văn chương. Việc tham gia sáng tác còn hỗ trợ tích cực cho việc học tập, nhất là với những học sinh theo học lớp chuyên Văn.

Tương tự, CLB Trang Văn của Trường THPT Pleiku (phường Pleiku) cũng là điểm hẹn quen thuộc của nhiều học sinh yêu văn chương từ năm 2021 đến nay. Không chỉ dừng lại ở sáng tác, CLB còn triển khai nhiều chuyên mục như: “Sách hay - Người đẹp”, “Bàn tay nhỏ - Trái tim lớn”, “Bồ câu đưa thư”… và được đăng tải trên trang fanpage của CLB. Đặc biệt, tháng 3-2026, CLB ra mắt chuyên mục phát thanh học đường, mỗi tuần thực hiện 2 sản phẩm để phát trong giờ ra chơi, xoay quanh các chủ đề như: Tình bạn, thanh xuân, hoạt động tình nguyện…

CLB Trang Văn đang chuẩn bị cho buổi sinh hoạt văn học dự kiến tổ chức vào đầu tháng 5-2026 với điểm nhấn là hoạt động giới thiệu sách, sân khấu hóa tác phẩm. Em Lê Thị Yến Vi (lớp 12C1, Chủ nhiệm CLB) chia sẻ: “Từ hoạt động của CLB, chúng em mong muốn lan tỏa thói quen đọc sách, đồng thời tạo nên một không gian kết nối những bạn trẻ cùng đam mê”.

Từ môi trường CLB Trang Văn đã góp phần giúp nhiều học sinh đạt thành tích ấn tượng trong kỳ thi học sinh giỏi Ngữ văn cấp tỉnh hay các cuộc thi góp phần lan tỏa niềm đam mê đọc sách. Một số sáng tác của thành viên CLB còn được đăng tải trên báo Nhi đồng TP Hồ Chí Minh, hay được ghi nhận tại lớp bồi dưỡng văn học trẻ - văn học dân tộc thiểu số do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức.

Cô Lê Thị Thanh Xuân - Bí thư Đoàn Trường THPT Pleiku - cho biết: CLB Trang Văn thường đồng hành cùng Đoàn trường trong nhiều hoạt động ngoại khóa, hội trại. Thông qua các hoạt động này, học sinh không chỉ phát huy năng khiếu cá nhân mà còn rèn luyện kỹ năng làm việc tập thể, khả năng tổ chức và sự tự tin - những hành trang quan trọng cho chặng đường phía trước.

CLB Sách - Tri thức Minh Khai (Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, xã Ia Băng) được thành lập từ năm học 2022, do cô Nguyễn Thị Thanh Huế, Bí thư Đoàn trường làm Chủ nhiệm. Với 24 thành viên đến từ nhiều khối lớp, CLB duy trì sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần vào ngày cuối tuần với những chủ đề, chủ điểm khác nhau. CLB thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, tọa đàm tại trường với chủ đề: Sách hay - Cần bạn đọc; Trang sách nhỏ - Gửi cho em; Tiếp bước đến trường…

Bên cạnh đó, CLB cũng triển khai chuyên mục “Sách của tuần”, giới thiệu trên trang fanpage của CLB những cuốn sách hay, ý nghĩa đã được các thành viên tìm hiểu, chọn lọc. Em Phạm Phương Thảo (lớp 12C3, Phó Chủ nhiệm CLB) bày tỏ: “Tham gia CLB, em không chỉ được thể hiện năng khiếu mà còn có cơ hội lắng nghe, học hỏi kỹ năng của các bạn để hoàn thiện bản thân. CLB cũng thường xuyên tuyển thành viên mới để tạo nguồn kế cận, duy trì hoạt động trong thời gian tới”.

Ngoài ra, một số trường THPT khác trên địa bàn tỉnh cũng thành lập những CLB tương tự như: CLB Sách - Văn học (Trường THPT Lê Thánh Tông, phường Ayun Pa), CLB Thơ văn và truyền thông (Trường THPT Trường Chinh, xã Chư Sê)… Mỗi CLB có cách thức tổ chức và định hướng hoạt động riêng, song đều hướng đến mục tiêu chung là nuôi dưỡng tình yêu văn chương và phát triển kỹ năng cho học sinh.

